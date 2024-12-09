المنامة، البحرين: أعلنت شركة أوركيد للتطوير، الشركة الرائدة في مشاريع التطوير العقاري في مملكة البحرين، عن أحدث مشاريعها الاستثمارية في تطوير فندق وشقق سكنية في مشروع خليج البحرين الواقع في واجهة المنامة البحرية، وذلك على هامش إقامة معرض سيتي سكيب البحرين الشهر الماضي.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور بشار أحمدي المدير الإداري لشركة أوركيد للتطوير عن سعادته بإنضمام أوركيد إلى حافلة مطوري المشاريع العقارية الكبرى في خليج البحرين، لافتًا إلى أن أوركيد ستعمل على تطوير فندق وشقق سكنية متميّزة بإطلالات ومناظر خلابة.

ومن جانبه، أكد السيد مبارك أحمد النعيمي، المدير العام لشركة خليج البحرين للتطوير، على ما تتمتع به شركة أوركيد للتطوير العقاري من شهرة وخبرة واسعة من خلال مشاريعها الواسعة والمنتشرة في عدة مواقع، مشيرًا إلى أن مشروع أوركيد سيكون إضافة نوعية للمشاريع المتميّزة التي اتخذت من خليج البحرين موقعًا لها، متمنيًا النجاح والتوفيق لأوركيد في استكمال مشروعها.

-انتهى-

#بياناتشركات