هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت:

وجودنا في السوق السعودي يمثل خطوة هامة في استراتيجية أورا للتوسع الإقليمي.

ملتزمون بتقديم مشاريع بمعايير عالمية تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة وتوفر فرص استثمارية متميزة.

المملكة العربية السعودية: تشارك أورا ديفلوبرز إيجيبت في معرضين هامين في الرياض، المملكة العربية السعودية: "هذه مصر" من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري في فندق JW Marriott Burj Rafal Hotel، وهي المشاركة الثانية للشركة في هذا الحدث، والثاني هو "سيتي سكيب جلوبال" من 11 إلى 14 نوفمبر القادم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في منطقة ملهم، حيث تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث في الرياض.

ستعرض مجموعة أورا إيجيبت مجموعة متنوعة من مشاريعها الفاخرة، على رأسها مشروع "سيلڤر ساندز الساحل الشمالي"، "سولانا زايد الجديدة من أورا"، "سولانا في شرق القاهرة من أورا"، و"زد الشيخ زايد" بمكوناته الفاخرة مثل "CASA D'OR"، المصممة والمفروشة من قبل العلامة الشهيرة ARMANI/CASA، و"مشروع زد إيست". تجمع تلك المشاريع بين الفخامة فى المجتمعات العمرانية المتكاملة والمصممة لتناسب انماط الحياة المختلفة بالاحتياجات المتنوعة للعملاء من رياضة، وترفيه وغيرها، مما يجعل أورا إيجيبت تحتل الريادة فى القطاع العقاري.

وصرح هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: "تعد مصر وجهة استثمارية مميزة في قطاع العقارات، بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوع الفرص المتاحة. تواجدنا في السوق السعودي يمثل خطوة مهمة ضمن خطتنا للتوسع الإقليمي، حيث نحرص على تقديم مشاريع عالمية المستوى تلبي احتياجات عملائنا وتوفر فرصًا استثمارية فريدة. من خلال مشروعاتنا في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، نسعى إلى تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن الفخامة والقيمة المستدامة على المدى الطويل."

تشمل المشاريع المعروضة في كلا المعرضين مشاريع في غرب وشرق القاهرة، بالإضافة إلى الساحل الشمالي.

يقدم مشروع سيلڤر ساندز الساحل الشمالي تجربة متميزة للعيش على شاطىء البحر الأبيض المتوسط، بفضل مناظره الخلابة وإمكاناته كوجهة استثمارية واعده خاصاً بعد التوسعات العمرانية الجديدة. يقع المشروع في الكيلو 243 على مساحة 724 فدانًا، على بعد 50 دقيقة فقط من مطار مرسى مطروح الدولي. يقدم مشروع سيلڤر ساندز الساحل الشمالي مجموعة متنوعة من الوحدات التي تلبي احتياجات العائلات المختلفة وأنماط الحياة العصرية. ويعد وجهة مثالية لمن يبحثون عن تجربة ساحلية هادئة، حيث يضم شاطئًا بطول 1.4 كيلومتر، ومرافق فاخرة، وبحيرة بمساحة 88,000 متر مربع، ومن المتوقع تسليم المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025.

في غرب القاهرة، كانت أورا ديفلوبرز من أوائل الشركات التي أدركت إمكانات المنطقة كوجهة فاخرة، حيث أطلقت مشاريع تلبي أنماط حياة متنوعة. سيتم عرض مشروع "زد الشيخ زايد"، الذي يقدم مفهوم "العيش بجوار الحدائق" في قلب الشيخ زايد. يتضمن المشروع مرافق تجارية ورياضية متعددة، إلى جانب أول وحدات سكنية في مصر من علامة ARMANI/CASA، "CASA D'OR". كما يضم المشروع برج زد ومول برج زد، مما يوفر نمط حياة يجمع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية. كما ستعرض الشركة مشروع "سولانا زايد الجديدة من أورا" الذي يضم فيلات وتاون هاوس وتوين هاوس كاملة التشطيب، بتصميمات مبتكرة تتيح مساحات تجمع بين المنطقة الحرة الداخلية والوحدة كاستغلال امثل للمساحات المتاحة.

في شرق القاهرة، تقدم أورا ديفلوبرز مجتمعات متكاملة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة. مشروع "زد إيست" والذي يعد مجتمع متكامل يتميز بمساحات خضراء واسعة ونادي رياضي عالمي. يقع المشروع في القاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية، ويقدم تجربة سكنية فاخرة في بيئة حيوية، مع توفير شقق وفيلات بمساحات مختلفة، حيث تم تخصيص أكثر من 75% للمساحات الخضراء. كما يضم المشروع نادي زد الرياضي، الذي يوفر مرافق حديثة ومدربين معتمدين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية ومنطقة تجارية متميزة. يضم المشروع أيضًا Club Side Towers، وهو أول برج سكني في شرق القاهرة يطل على نادي زد الرياضي.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم أورا ديفلوبرز مشروع "سولانا في شرق القاهرة من أورا" ، الذي يمتد على مساحة 167.8 فدانًا، ويضم مزيجًا من الوحدات السكنية المختلفة حيث يعد 70٪ من المشروع عبارة عن وحدات سكنية للعائلة الواحدة و30% لوحدات سكنية متعددة الأسر، فضلا عن الاطلالات الساحرة على البحيرات، ومركزًا تجاريًا، وناديًا اجتماعيًا، وحدائق، ومطاعم فاخرة، وعيادات، ومرافق رياضية.

تعتبر مجموعة أورا ديفلوبرز من الشركات الرائدة في مجال العقارات، وتشتهر بتطوير مشاريع استثنائية في أسواق متعددة مثل قبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر، مع مشاريع جديدة قادمة في العراق والإمارات. تتميز محفظة مشاريع أورا بجودتها العالية وابتكارها، حيث تركز على إنشاء مجتمعات متكاملة تجمع بين الفخامة والاستدامة.

عن مجموعة أورا ديفلوبرز:‏

تمتلك مجموعة أورا ديفلوبرز سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري ‏والتصميمات الخالدة، وذلك في العديد من الأسواق مثل اليونان، وقبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر. تتميز مشروعات مجموعة أورا ديفلوبرز ‏بالأجواء النابضة بالحياة التي توفر متعة الحياة الحضرية لمجتمع عصري يتيح الفرصة للجميع ويقدم مجموعة واسعة من تجارب أسلوب الحياة ‏الممتعة.‏

دخلت مجموعة أورا ديفلوبرز السوق المصري في عام ‏‎2018‎، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية فريدة لتسخير ‏جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بدءً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى التنفيذ. تقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت ‏بتطوير عدد من المشروعات السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (‏ZED‏ الشيخ زايد، ‏ZED‏ إيست، بيراميدز هيلز، سولانا) ‏بالإضافة إلى مشروع سيلڤر ساندز (‏SilverSands‏) بالساحل الشمالي.‏

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