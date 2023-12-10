الدوحة، قطر: احتفلت شركة أوتو كلاس للسيارات، التابعة لمجموعة ناصر بن خالد والوكيل العام المعتمد لسيارات لينك أند كو في قطر، بشراكتها مع العلامة التجارية العالمية المرموقة في حفل خاص بالإعلاميين أقيم في صالة عرضها على طريق سلوى في الدوحة.

يأتي هذا الحدث على إثر إعلان الشراكة مؤخراً بين الطرفين ما يشكل إضافة قيمة إلى محفظة أوتو كلاس للسيارات. وحضر الحدث فرانك زونر المدير العام لشركة أوتو كلاس للسيارات وأحمد فيروزي مدير التسويق في شركة أوتو كلاس للسيارات وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة في قطر.

وصرّح فرانك زونر، المدير العام لشركة أوتو كلاس للسيارات: "نفتخر في شركة أوتو كلاس للسيارات الشراكة مع العلامة العالمية لينك أن كو لتنضم إلى محفظتنا من السيارات. لينك أند كو تجمع بين الفخامة والأداء القوي والتصميم الأوروبي إلى جانب التكنولوجيا المبتكرة والمتقدمة وأعلى معايير السلامة. وتتوافق هذه المعايير مع قيم شركتنا ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضيف قيمة كبيرة إلى قطاع السيارات في قطر وستلبي تطلعات الأجيال الجديدة. ويمكن للعملاء استكشاف مجموعة واسعة من الخيارات في صالة عرضنا واختيار السيارة التي تلبي شخصيتهم الفريدة".

بدوره قال أحمد فيروزي، مدير التسويق في أوتو كلاس للسيارات: "منذ طرح سيارات لينك أند كو في قطر، حققت العلامة التجارية إقبالاً كبيراً من العملاء. وفي وقت قياسي، استطاعت لينك لينك أند كو الحصول على حصة سوقية مهمة وإثبات مكانتها الريادية في قطاع السيارات الفاخرة. إلى جانب ذلك، سنعمل قريباً على إضافة طرازات جديدة إلى صالة عرضنا الخاصة لتوفير تجربة أفضل لعملائنا وتوفير المزيد من الخيارات في مختلف الفئات. نحن مسرورون للغاية بإضافة هذه العلامة القيمة إلى محفظتنا ونتطلع إلى مسيرة حافلة بالنجاح معاً".

وقد تم الإعلان عن الشراكة بين أوتو كلاس للسيارات ولينك أند كو العالمية خلال معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023. وتتوفر سيارات لينك أند كو في صالة عرض أوتو كلاس للسيارات على طريق سلوى في الدوحة، وتضم مجموعة متنوعة من سيارات السيدان والسيارات الرياضية والمركبات الرياضية المتعددة المهام من الحجم المتوسط، إلى جانب المركبات الرياضية المتعددة المهام الفاخرة. وتشمل هذه الطرازات سيارات 01 لاودر برو، سيارة السيدان الرياضية الفاخرة +03، 05 هايبر هالو، والمركبة الرياضية المتعددة المهام الفاخرة 09 ألترا. وتقدم لينك أند كو للعملاء ضماناً لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة خمس سنوات أيضاً.

أُسست لينك أند كو في عام 2016 وحققت بسرعة قياسية تقدماً ونمواً ملحوظاً لتعزز مكانتها الريادية وتعيد تشكيل قطاع السيارات الراقية. لينك أند كو ليست مجرد شركة لتصنيع السيارات بل علامة تتحدى باستمرار تخطي حدود الابتكارات. تحمل الشركة الجينات الأوروبية في التصنيع وتركز على قيم الأداء العالي والفخامة وتتبنى أحدث التكنولوجيا الأوروبية المعتمدة. وبهذا تشكل لينك أند كو الخيار المثالي للراغبين في قادة سيارة تجمع بين الأداء القوي والفخامة وأعلى معايير السلامة.

صُنعت لينك أند كو للمجتمعات التي تتمتع بقيم الانفتاح وتجمع الثقافتين الشرقية والغربية في صناعة السيارات. تتميز لينك أند كو بالابتكار وتلبي تطلعات الجيل الجديد من السائقين وتمكّنهم من التفاعل مع الحقبة الجديدة من التطور التقني والاستمتاع بأسلوب حياة عالي الجودة.

لينك أند كو 01 لاودر برو

تمثل لينك أند كو 01 لاودر برو ثورة في عالم السيارات الفاخرة، حيث لم يعد التميز مجرد خيار، بل هو المعيار. من تصميمها الجذاب إلى تقنيتها المتطورة وأدائها الاستثنائي، تعيد لينك أند كو 01 تعريف مفهوم القيادة الفاخرة والأنيقة.

تمثل لينك أند كو 01 لاودر برو الجمال العالمي بطابع فريد حيث صممت لتعكس مفهوم الثورة في عالم المدن الكبرى لتقود تجاه المدن المعاصرة. تبنت لينك أند كو 01 لاودر برو لغة تصميم داخلية حديثة، وتضم شاشات ذكية بحجم 12.3 و12.8 إنش لإنشاء مقصورة قيادة جديدة فائقة الجودة والتكنولوجيا العالية.

تم تجهيز المركبة بمحرك T4 Evo تيربو سعة 2 ليتر، مؤلف من 4 اسطوانات ويولد قوة 218 حصاناً وعزم دوران 325 نيوتن في المتر، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 14,9 كلم لكل ليتر. ناقل الحركة مكوّن من 8 سرعات أوتوماتيكية مع تغيير تروس سلس يوفر تسارعاً قوياً في التروس الأولى واقتصادياً في استهلاك الوقود في التروس العليا. كما يتميز ناقل الحركة بأنه ذكي يتكيف مع عادات القيادة الخاصة بك ويتعامل مع أي ظروف صعبة بكل سهولة.

سيارة لينك أند كو 01 لاودر برو مزودة بأكثر من 20 من أحدث أنظمة القيادة الذكية المتطورة التي تعزز السلامة والأمان التام. تتضمن هذه الأنظمة، على سبيل المثال لا الحصر: مستشعر النقطة العمياء، نظام التنبيه، نظام التحذير من تغيير المسار، نظام التحكم بالثبات، التحكم بالجرّ، نظام مساعدة الفرامل، نظام المساعدة للصعود على المرتفعات، وغيرها.

لينك أند كو 03+

تعدّ لينك أند كو 03+ سيارة السيدان الراقية من العلامة التجارية العالمية المعروفة بسيارة البطولات، حيث فازت ببطولة العالم لسباق السيارات WTCR لثلاث مرات متتالية ما عزز مكانتها في صدارة فئة سيارات السيدان الرياضية العالية الأداء. تعتمد سيارة لينك أند كو 03+ أحدث نظم التكنولوجيا، من ضمنها التصميم الهندسي المدمج، لتوفر للعملاء في قطر مستوى جديداً كلياً من الأداء العالي ومتعة القيادة التي لا تضاهى.

للباحثين عن مزيد من التشويق والإثارة، توفر لينك أند كو 03+ مستويات أعلى من القيادة الرياضية والسرعة، بفضل وظيفة "السباق" الحصرية التي يوفرها المحرك من طراز Drive-E 2.0TD T5 Evo بسعة 2 ليتر وشحن تيربو، ليولد قوة 195 كيلو واط وعزم لغاية 380 نيوتن في المتر. وتتوزع القوة في السيارة على العجلات الأربع لتمنحها قوة عالية فتنطلق من سرعة 0 إلى 100 كلم في الساعة في خلال 5,7 ثوانٍ فقط.

تتمتع السيارة بتصميم الدروع الذهبية، ويمثل الرمز "+" جينات الفائز حيث تشير إلى تفردها وتفوقها. ويفضل البدن العريض والارتفاع المنخفض عن الأرض، تتمتع السيارة بمظهر جذاب يتميز بالخطوط الحادة والدينامية الهوائية، وسطح سلس وانسيابي، وجناح خلفي يبرز الطابع الرياضي لسيارات السباق.

يعدّ التصميم الداخلي لسيارة 03+ مزيجاً مثالياً للتكنولوجيا المتقدمة والحرفية العالية والدقيقة، مع الخطوط الانسيابية ومواد الألكانتارا الراقية. تضم السيارة أكثر من 20 وظيفة من نظم مساعدة القيادة المتطورة، لتضمن السلامة والأمان في كل الأوقات عند قيادة السيارة الوحش.

تم تجهيز لينك أند كو 03+ بالعديد من المزايا التكنولوجيا المتقدمة التي تعيد تعريف تجربة القيادة وتنقلها إلى أعلى المستويات. من هذه النظم: نظام مساعدة القيادة المتقدم المدعّم بنظام رؤية متكامل بزاوية 540 درجة، رادارات فوق صوتية ذات موجات مليمترية قادرة على تقديم أكثر من 20 وظيفة ذكية للمساعدة على القيادة، ما يعزز مستويات السلامة والأمان خلال القيادة. كما تم تجهيز السيارة بشريحة "كوالكوم سناب دراجون" الحديثة لتمنح الدعم الكامل للسيارة في أداء الأنظمة الذكية.

05 هايبر هالو

تمثل لينك أند كو 05 هايبر هالو انعكاساً للتميز والاهتمام الشديد بالتفاصيل، فهي تجسد جرأة التصميم والابتكار، بالإضافة إلى التقنيات المتطورة والأداء المثير، مما يجعلها تقدم معياراً جديداً في عالم التميز والأداء.

في المقصورة الداخلية، يمنح ملمس النوباك شعورًا لطيفًا وعناية رقيقة، مع الكشف عن بريق الأناقة. يستخدم جلد النابا على ظهر المقعد وعجلة القيادة لتلبية متطلبات الراحة والفخامة. ومع الإنارة المحيطية بالكامل، يمكن الاختيار من بين أكثر من 16 مليون تدرج لوني لضبط الأجواء بأسلوبك الخاص، مما يضفي على التصميم الداخلي للسيارة تأثيرًا متنوعًا وحيويًا.

وتتألق المقصورة بلمسات من الألمنيوم ثلاثية الأبعاد منحوتة بالليزر، تعكس جاذبية فنية خلابة. كما تضم المقصورة شاشة تحكم مركزية بقياس 12.8 انش تعمل باللمس، ولوحة عدادات رقمية عالية الدقة بقياس 12.3 انش، إمكانية التوصيل بنظام أندرويد أوتو أو آبل كار بلاي. وفي حين يعمل الصندوق الخلفي الكهربائي باللمس، تتوفر المركبة 16 مساحة تخزين للأغراض الشخصية، بالإضافة إلى إمكانية توسيع حجم الصندوق الخلفي إلى 1050 لتر.

وكغيرها من سيارت لينك أند كو، لا تساوم سيارة 05 هايبر هالو على السلامة أبداً. تضم المركبة، على سبيل المثال لا الحصر، مستشعر النقطة العمياء، نظام التحذير من تغيير المسار، نظام التحكام بالثبات، بالإضافة إلى كاميرا محيطية 360 درجة، وغيرها من الوظائف الحديثة.

فيما يتعلق بالأداء، يتميز نظام بورج وارنر الدفع الرباعي الذكي من الجيل الخامس بقدرته على توزيع القوة بين العجلات في مدة تصل إلى 100 مللي ثانية فقط، وذلك بنسب تتراوح بين 100:0 إلى 50:50، مما يجعله أكثر كفاءة وتحكمًا. تعمل 05 هايبر هالو بمحرك Drive-E 2.0TD T5 تيربو يولد قوة 254 حصاناً بعزم 350 نيوتن في المتر. وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم في الساعة في خلال 6,7 ثوان.يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 8 سرعات، تغيير تروس سلس وتسارعاً قوياً في التروس الأولى واقتصادياً في استهلاك الوقود في التروس العليا.

كما يمكن للسائق الاختيار من بين 4 وضعيات للقيادة: وضع الراحة، الوضع الرياضي، وضع الطرق الوعرة، الوضع الاقتصادي. كما تضم المركبة أكثر من 20 نظام مساعدة لتوفر السلامة في كل الأوقات.

لينك أند كو 09 ألترا

سيارة لينك أند كو 09 ألترا هي المركبة الرياضة المتعددة المهام الفاخرة ذات الدفع الرباعي القوي، حيث بني هذا الطراز وفق تصميم متطور يجسد روح الازدهار والفخامة حيث يعتبر رمزاً للعلامة التجارية. بتصميمه الأنيق والميزات الذكية وإمكانياته المتعددة، ينسجم طراز 09 بسلاسة مع حياتك الحضرية الحديثة. سواء للأعمال أو الترفيه، ستكون لينك أند كو 09 ألترا الرفيق الفريد في رحلاتك للقيام بمغامرات لا مثيل لها.

ترتقي المقصورة الداخلية في لينك أند كو 09 ألترا إلى أعلى المستويات حيث تلتقي التكنولوجيا الذكية بالتصميم الفاخر، لسافر دائمًا براحة وسهولة.

ومع شاشة W-HUD بحجم 12.8 بوصة بألوان كاملة، يمكن للسائق التركيز الكامل على الطريق والحصول على المعلومات بلمحة واحدة. أما اللوحة المركزية بحجم 12 بوصة + 6 بوصة، تعمل باللمس لتشكل لوحة تفاعلية مذهلة تجمع بين التوصيل، والراحة، والترفيه. وتتميز الأزرار والمساحات بأناقة ملمس الطلاء الفضي المطفي المتين,

كما توفر المقاعد الفاخرة في المقصورة راحة مطلقة ليستمتع السائق والركاب براحة فائقة في كل رحلة يقومون بها. وهذه المقاعد مصنوعة من جلد النابا الأصلي وتضم وظيفة التدليك المدمجة. وتنير أضواء السقف رحلتك بضوء القراءة العلوي، مما يخلق مساحة مريحة للتمتع بالقراءة. كما يضيف النظام الصوتي من BOSE مع 14 مكبر صوت تجربة صوتية فاخرة أثناء القيادة.تحفل المقصورة بتزيين من الألمنيوم وتقنية نقش فاخرة تخلق أنماط فريدة مثل "مدينة في السماء" و "آثار الشهاب" لموديلات مختلفة.

جهزت 09 ألترا بمحرك بسعة 2 ليتر Drive-E 2.0TD T5 توربو مع نظام BSG، يولد قوة 254 حصان، وعزم دورن 350 نيوتن متر بهدف تحقيق بداية سلسة، تسارع سريع، وزيادة كفاءة الوقود. مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، توفر السيارة نقل سلس وخالٍ من التأخير، تتميز بالدفع القوي في التروس المنخفضة، بالإضافة إلى اقتصادية استهلاك الوقود وتوفيرها في التروس العالية.

تضم 09 ألترا العديد من التقنيات بلمسة واحدة حيث تتضمن 23 نظام مساعدة متقدم للقيادة مما يضمن سلامتك التامة.

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