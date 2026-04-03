دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "أوبر" اليوم عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل دعم الأعمال المحلية أمام المقيمين والزوار في كلٍ من دبي وأبوظبي، حيث تغطي الحملة طيفاً واسعاً من الوجهات، بدءاً من المطاعم المستقلة ومفاهيم التجزئة المبتكرة، وصولاً إلى الأحياء الثقافية ووجهات أسلوب الحياة، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الحركة نحو الأحياء والمجتمعات المحلية ومراكز المجتمع التي تشكّل نبض الحياة اليومية في المدن.

ومن خلال هذه المبادرة، تقدّم "أوبر" خصومات على الرحلات إلى مناطق تتضمن مجموعة من المشاريع المحلية والروح المجتمعية. وتسعى "أوبر" من خلال تسهيل الوصول إلى هذه الوجهات وجعلها أكثر ملاءمة من حيث التكلفة، إلى دعم الوجهات المستقلة والمساحات الإبداعية والأحياء الحيوية التي تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي.

ويمكن للمقيمين والزوار في دبي استخدام الرمز الترويجي SUPPORTLOCALDXB، فيما يمكن للمقيمين في أبوظبي استخدام الرمز الترويجي SUPPORTLOCALAD للاستفادة من خصم بنسبة 20% على رحلاتهم عند التوجه إلى الوجهات التالية ابتداءً من 3 أبريل وحتى 7 أبريل:

دبي:

السركال أفنيو

وصل سكوير

السيف

مرسى بوليفارد

ذا سكوير ند الشبا جاردنز

سبرينجس سوق

حي الفهيدي التاريخي

أبوظبي:

مرسى البطين

ميزا

وتعزّز "أوبر" من خلال هذه الخصومات، التزامها الراسخ بدعم الاقتصاد المحلي، وتمكين الأفراد من التواصل مع المشاريع والتجارب التي تمنح كل مدينة طابعاً خاصاً بها.

وتعليقاً على إطلاق هذه المبادرة، قالت تالا نصولي، مدير عام شركة أوبر في الإمارات: "تعكس هذه المبادرة التزام أوبر بدعم المجتمعات المحلية، من خلال ربط الأفراد بالوجهات والأعمال والتجارب التي تشكّل هوية المدينة، ونأمل من خلال تسهيل الوصول إلى هذه الوجهات، تشجيع الناس على استكشاف هذه الأماكن ودعم المشاريع التجارية المحلية التي تمثّل القلب النابض لمدننا".

وفي إطار مبادرتها الأخيرة في دولة الإمارات، قامت "أوبر" بمطابقة جميع الإكراميات المقدّمة عبر التطبيق بقيمة 10 دراهم أو أكثر في مختلف أنحاء الدولة، ما أسهم في مضاعفة الدخل الإضافي للسائقين من دون أي تكلفة إضافية على المستخدمين، في خطوةٍ تهدف إلى تشجيع ثقافة العطاء المجتمعي وتعزيز دخل السائقين خلال الفترات التي تشهد نشاطاً متزايداً.

