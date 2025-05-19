مسقط، سلطنة عمان – في خطوة هامة لتعزيز جهود التنمية الوطنية ودعم سوق العمل، وقعت شركة "أواصر" اتفاقية تعاون استراتيجية مع وزارة العمل تهدف إلى توفير فرص تدريب وتوظيف نوعية ومستدامة لأكثر من 100 شاب عماني طموح في قطاع الاتصالات الحيوي.

وقد عبّرت "أواصر" عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية المحورية، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم المبادرات الوطنية التي تستهدف صقل الكفاءات العمانية وتعزيز دورها الفاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتقدمت الشركة بخالص الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة، وعلى رأسها وزارة العمل، على جهودها الدؤوبة في تهيئة بيئة مواتية للتدريب والتأهيل والتوظيف، مثمنةً الدور المحوري لمعالي الدكتور محاد باعوين، وزير العمل، ودعمه المستمر الذي أثمر عن إنجاح هذه الشراكة الهامة.

كما أعربت عن بالغ التقدير لسعادة السيد سالم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، على جهوده القيّمة ومتابعته المستمرة لتعزيز فرص التوظيف والتأهيل للشباب العماني.

من جانبه، أكد المهندس عدنان بن محمد العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة "أواصر"، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة قائلاً: "تؤمن "أواصر" إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية قدرات الكوادر الوطنية. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة ملموسة نحو تمكين شبابنا العماني الواعد ومنحهم الأدوات والفرص للمساهمة بفعالية في بناء اقتصاد وطني مزدهر قائم على المعرفة والمهارات العالية."

بدورها، أشارت بدرية الإسماعيلية، نائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "أواصر": "نسعى في "أواصر" جاهدين لخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة تستقطب المواهب العمانية. ونرى أن التمكين الحقيقي يبدأ بتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة. وتمثل هذه الاتفاقية منصة انطلاق قوية لتوجيه قدرات شبابنا نحو آفاق واعدة في قطاع الاتصالات."

وأوضحت الشركة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعيها المتواصل لتوفير فرص عمل مجدية للباحثين عن عمل في مختلف التخصصات ضمن قطاع الاتصالات، بما في ذلك أقسام خدمة العملاء، ومبيعات الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى منافذ البيع وصالات العرض.

تعد شركة أواصر إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات في السلطنة، وتلتزم بتقديم أحدث التقنيات والخدمات المبتكرة للأفراد والقطاعات المختلفة. إيمانًا منها بأهمية الكوادر الوطنية في تحقيق رؤيتها للنمو المستدام والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة للسلطنة، تولي أواصر اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب العماني وتطوير مهاراتهم. وتأتي هذه الاتفاقية مع وزارة العمل تأكيدًا على هذا الالتزام، وسعيًا منها لتوفير فرص تدريب وتوظيف نوعية تساهم في بناء مستقبل واعد للشباب العماني ورفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة في قطاع الاتصالات المتنامي.

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