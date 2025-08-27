أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية (“أن أم سي”)، المزود الرائد للرعاية الصحية الخاصة المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتمادها على شركة سنوفلايك، المتخصصة في السحابة البيانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتطوير عملياتها الرقمية والتشغيلية، وذلك عقب حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لأن أم سي في أبوظبي.

ستعتمد أن أم سي على منصة سنوفلايك لتعزيز اتخاذ القرارات عند نقطة الرعاية وتحسين تجربة المرضى عبر التحليلات اللحظية للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال توحيد البيانات التشغيلية والصحية على مستوى المجموعة، ستتمكن أن أم سي من توفير رؤى أسرع وأكثر دقة عبر شبكتها الوطنية المكوّنة من 70 منشأة طبية، بما يساهم في دعم قرارات أكثر وعيًا وأنظمة أكثر قوة، تماشيًا مع أفضل الممارسات المحلية والدولية لحوكمة البيانات، ما ينعكس في نهاية المطاف على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة إلى 5.5 مليون مريض تخدمهم أن أم سي سنويًا.

ويمثل هذا التحول نحو البيانات المركزية الجاهزة للذكاء الاصطناعي خطوة أساسية في مسيرة الابتكار والاستراتيجية التشغيلية لمجموعة أن أم سي، حيث يعزز قدرة المؤسسة على تسريع الوصول إلى الرؤى وبناء أنظمة قابلة للتوسع تتماشى مع المتطلبات المستقبلية التنظيمية والتشغيلية واحتياجات رعاية المرضى. ومن خلال شراكتها مع أن أم سي، توسّع سنوفلايك حضورها في قطاع يشهد إقبالًا متزايدًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات وتبادل البيانات الآمن، مؤكدةً دورها كممكن موثوق للابتكار القائم على البيانات في القطاعين العام والخاص.

وقال كريستوفر حبيب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في أن أم سي للرعاية الصحية: “مع سنوفلايك، نخطو قفزة نوعية في كيفية تسخيرنا للبيانات لدعم قرارات أكثر ذكاءً وسرعة. إن استخدام منصة سنوفلايك يتيح لنا بنية تحتية تمكّن فرقنا من العمل وفق رؤى لحظية — سواء في تحسين تجربة ورعاية المرضى أو في رفع كفاءة العمليات. وبذلك، نضمن أن تبقى أن أم سي جاهزة للمستقبل، وقادرة على دعم التزام دولة الإمارات بالابتكار ورؤيتها نحو نظام صحي متقدم، متاح، وذو جودة عالية.”

ومن جانبه، قال طارق مسعود، مدير عام سنوفلايك في الإمارات: “تُعد أن أم سي للرعاية الصحية نموذجًا رائدًا لكيفية تحديث المؤسسات في دولة الإمارات لاستراتيجياتها الخاصة بالبيانات بهدف تحسين نتائج الرعاية الصحية. نحن نؤكد التزامنا برؤية الدولة الوطنية في بناء نظام رعاية صحية متكامل واستباقي على مستوى عالمي، يضمن حياة طويلة وصحية للجميع. ومن خلال تمكين منصات بيانات قابلة للتوسع وجاهزة للذكاء الاصطناعي، نفخر بدعم أن أم سي في بناء منظومة رعاية صحية أكثر ترابطًا وذكاءً، ومستعدة لمتطلبات المستقبل.”

ستواصل كل من سنوفلايك وأن أم سي التعاون لتوسعة نطاق استخدام منصة سنوفلايك مع استمرار أن أم سي في الاستثمار عبر شبكتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: nmc.ae و snowflake.com.

نبذة عن أن أم سي

تُعد أن أم سي للرعاية الصحية واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تضم الشبكة 70 منشأة طبية تشمل مستشفيات متعددة التخصصات معتمدة من JCI، ومراكز طبية، وعيادات مجتمعية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، وخدمات الرعاية المنزلية، ومرافق الرعاية طويلة الأمد. وبفضل انتشارها الوطني، تُعد المجموعة الوحيدة القادرة على خدمة الإمارات الثلاث الأكثر كثافة سكانية (أبوظبي، دبي، والشارقة)، إلى جانب الإمارات الشمالية رأس الخيمة وعجمان.

تضم مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية علامات أن أم سي، مركز بروفِيتا الدولي الطبي، وكوزميسيرج. ويعمل بها نحو 11,000 موظف وتخدم أكثر من 5.5 مليون مريض سنويًا.

نبذة عن سنوفلايك

تجعل سنوفلايك الذكاء الاصطناعي المؤسسي أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية. يستخدم أكثر من 11,000 عميل حول العالم، من بينهم مئات من أكبر المؤسسات العالمية، سحابة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سنوفلايك لمشاركة البيانات، وبناء التطبيقات، وتشغيل أعمالهم بالذكاء الاصطناعي. لقد بدأ عصر الذكاء الاصطناعي المؤسسي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: snowflake.com (رمز السهم في بورصة نيويورك: (SNOW

