خلال مشاركة أرامكو السعودية في فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض

الظهران – تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، انطلقت اليوم أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني والتي تُعقد في الرياض وتستمر ليومين تحت عنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني".

وشارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، في المنتدى إلى جانب نخبة من القادة وصنّاع القرار والمديرين التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية وأبرز الشركات العالمية. وتأتي مشاركة أرامكو السعودية في المنتدى كشريك إستراتيجي للتركيز على أهمية العمل الجماعي، ومنح الأمن السيبراني الأولوية القصوى لمجابهة الهجمات الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، أثنى المهندس أمين الناصر على جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي حققت الكثير خلال فترة وجيزة لتمكين وحماية بيئة الأعمال في الوطن، وعبّر عن اعتزازه بتعاونها المتميّز مع أرامكو السعودية. واستطرد، قائلًا:" إذا نظرنا إلى الطفرات التقنية الجديدة والتطورات الرقمية المتسارعة بما فيها تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والمخاطر المحتملة، يصبح من الضروري أكثر من أيّ وقت مضى التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والمجتمعات لإيجاد حلول تجاه المخاوف الأمنية التي تسبب تهديدات للأعمال والمجتمعات. ويمّثل هذا المنتدى فرصة مهمة لمناقشة وتطوير وتكامل المعايير الدولية، والاستفادة من تجارب الآخرين، والتعرّف على أفضل الممارسات في الأمن السيبراني. وبالنسبة لنا في أرامكو السعودية، نعتبر تعزيز الأمن السيبراني في مقدمة أولوياتنا، فهو ركيزة لأمن وسلامة البُنى التحتية لأعمالنا، ولتوفير الحماية المطلوبة، استثمرنا في منصات مثل مركز الأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعد أحد المراكز الفكرية العالمية الرائدة في هذا المجال. ولأننا نعمل على توفير الطاقة والمنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي ونؤدي دورًا حيويًّا في حياة ملايين الأشخاص، وسّعنا من إستراتيجياتنا في مجال الأمن السيبراني للتقليل من أيّ تهديدات للإمدادات الثابتة من الطاقة. كما أتاح لنا هذا النهج تسخير الإمكانات القوية للابتكارات الرقمية".

وتتبنّى أرامكو السعودية تقنيات متقدمة في جميع مرافقها وأعمالها لاستكشاف المهددات السيبرانية في ظل القدرات الهائلة التي أطلقتها الثورة الصناعية الرابعة. كما أنشأت الشركة برنامج اعتماد الالتزام بضوابط الأمن السيبراني، والذي يهدف إلى ضمان التزام جميع الأطراف الخارجية بمعيار أرامكو السعودية للأمن السيبراني، والذي يتطلب من الموردين الذين يتعاملون معها الحصول على شهادة اعتماد تُجدد كل عامين تضمن مواكبتهم لأي تهديدات سيبرانية محتملة. كما أسّست أرامكو السعودية شركة الحلول السيبرانية لتقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني المتخصصة لمساعدة الشركات على حماية عملياتها وبياناتها.

ويُعد المنتدى الدولي للأمن السيبراني فعالية سنوية تنظمها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. كما يمثّل إحدى المنصات العالمية التي تجمع نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية حول العالم والمهتمة بتطوير الآفاق المعرفية بشأن موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون في ظل المتغيرات الجيوسياسية والإستراتيجية المتسارعة، وآفاق تشكيل مستقبل الأمن السيبراني.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .