يوفر البرنامج مسارًا سريعًا للطلبة للحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير في خمس سنوات

تركز الشراكة على الأبحاث والتدريب وفرص إنشاء برامج التبادل الطلابي والدراسة في الخارج

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: وقعت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة وكلية إريك جونسون للهندسة وعلوم الكمبيوتر في جامعة تكساس في دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم لتأسيس برنامج أكاديمي متسارع بصيغة 4+1 يتيح لطلبة كلية الهندسة في أميركية الشارقة الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير خلال خمس سنوات بدلاً من ست سنوات أو أكثر. بناءً على هذا البرنامج، يكمل طلبة البكالوريوس دراستهم في الجامعة الأميركية في الشارقة ثم ينتقلون إلى جامعة تكساس في دالاس للحصول على شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية أو هندسة الكمبيوتر. كما يمكن للطلبة الملتحقين بجامعة تكساس في دالاس التقدم بطلب الحصول على منح دراسية لتوفير دعم مالي إضافي مع تقدمهم في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

وقال الدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة الأميركية في الشارقة ومسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة: "نحن ملتزمون بتذليل العقبات أمام طلبتنا وتقديم فرص تحويلية لهم. تُعبر شراكتنا مع جامعة تكساس في دالاس عن عملنا الدؤوب لتوفير مسارات تعزز النمو الأكاديمي لطلبتنا وقدراتهم التنافسية العالمية لاعدادهم جيدًا للقيادة في عالم الهندسة والتكنولوجيا المتطور".

كما تركز الاتفاقية على التدريب على البحث العلمي والتطوير، إلى جانب إمكانية إنشاء برامج للتبادل الطلابي والدراسة في الخارج، والذي يتماشى مع رسالة الجامعة الأميركية في الشارقة في توفير فرص تعليمية معترف بها عالميًا وإعداد طلبتها للنجاح في عالم سريع التطور.

وتعد جامعة تكساس في دالاس من بين أفضل 55 مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة والثالثة على مستوى ولاية تكساس، وفقًا لتصنيف "يو أس نيوز" لأفضل الكليات والجامعات لعام 2025.

وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة: "إن تعاوننا مع جامعة تكساس في دالاس يوفر للطلبة فرصة اكتساب خبرات أكاديمية عالمية، ويوفر عليهم الوقت وتكاليف التعليم، ويعزز آفاقهم المهنية من خلال تسريع تعليمهم العالي. كما نتطلع إلى توسيع تعاوننا مع جامعة تكساس في دالاس في مجالات هندسية أخرى في المستقبل".

هذه هي الشراكة الثالثة من نوعها التي تدخل فيها كلية الهندسة مع جامعات مرموقة لتقديم برامج بصيغة 4+1، والذي يعكس التزامها بتزويد طلبتها بالمهارات والمعارف والخبرات العالمية اللازمة للقيادة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا سريعة التطور.

لمعرفة المزيد عن البرامج الأكاديمية في كلية الهندسة في أميركية الشارقة، يرجى زيارة www.aus.edu/cen.

حول الجامعة الأميركية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضًا من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقرًا لأعضاء هيئة تدريس وطلبة على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

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