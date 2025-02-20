المشروع سيكون أول مجمع سكني منخفض الارتفاع يطل على البحيرة في دبي، ويقع في منطقة ميدان - الحي 11

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أمواج للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في تطوير المجتمعات السكنية المبتكرة وعالية الجودة، وأوكتا للعقارات، المتخصصة في إدارة مشاريع التطوير العقاري في الإمارات، عن توقيع شراكة رسمية لتطوير مشروع فاخر جديد في ميدان - الحي 11، والذي سيكون أول مشروع سكني منخفض الارتفاع يطل مباشرةً على البحيرة في دبي.

وأقيم حفل التوقيع الرسمي في مقر أوكتا للعقارات، حيث تم الإعلان عن بدء هذه الشراكة الواعدة التي ستعزز مكانة ميدان كوجهة سكنية راقية تجمع بين التصميم العصري والرفاهية.

يتميز المشروع الجديد بمبنى سكني مكون من خمسة طوابق، يضم مجموعة من الشقق الفاخرة بغرفة وغرفتي نوم، مع مرافق استثنائية تشمل محلات تجارية راقية، مقاهي عصرية، وحديقة على السطح، بالإضافة إلى مسبح فاخر يطل مباشرة على البحيرة، مما يضمن تجربة سكنية لا مثيل لها.

ويأتي هذا المشروع ليعيد تعريف مفهوم السكن الفاخر في دبي، حيث يوفر بيئة سكنية منخفضة الكثافة تمنح السكان أقصى درجات الخصوصية والفخامة. في قلب المشروع، تمتد بحيرة صافية قابلة للسباحة تحيط بها مساحات خضراء واسعة، ومسارات للمشي، وأماكن هادئة للاسترخاء في الهواء الطلق، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والأفراد الباحثين عن نمط حياة راقٍ.

يعد هذا ثالث مشروع تطوره أمواج للتطوير العقاري في منطقة ميدان، بعد النجاح الباهر الذي حققه كل من "ستارلايت بارك"و**"ذا كيوب ريزيدنسز"**، حيث تواصل الشركة تقديم مشاريع سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات المستثمرين والسكان.

تشهد منطقة ميدان نموًا سريعًا في الطلب على العقارات، ما جعلها واحدة من أبرز المناطق من حيث ارتفاع قيمة العقارات في دبي خلال السنوات الأخيرة. كما تحظى بموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، مركز دبي المالي العالمي، ومطار دبي الدولي، وهي محاطة بمجموعة من أفخم الفلل السكنية، مما يعزز من بيئتها الراقية والفريدة من نوعها.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال مراد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج للتطوير العقاري:

"نحن متحمسون جدًا للتعاون مع أوكتا للعقارات في هذا المشروع المميز في ميدان. بعد النجاح الذي حققناه في "ستارلايت بارك" و"ذا كيوب ريزيدنسز"، نواصل التزامنا بتقديم مساكن ذات جودة استثنائية توفر للمقيمين تجربة معيشية لا تُضاهى."

من جانبه، صرّح فواز الصوص، الرئيس التنفيذي لشركة أوكتا للعقارات:

"يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع أمواج للتطوير العقاري والانطلاق بهذا المشروع الاستثنائي في الحي 11 بميدان. يجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة في تقديم مساحات سكنية متميزة تحقق قيمة فريدة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء."

تعمل أوكتا للعقارات حاليًا على تطوير 4,600 وحدة سكنية، ويضم فريقها أكثر من 100 موظف، وتتعاون مع أكثر من 1,600 شركة وساطة عقارية. كما تسعى إلى إضافة 14 مشروعًا جديدًا بعلامات تجارية حصرية في دبي بحلول يونيو 2025، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 مليارات درهم إماراتي.

نبذة عن أمواج للتطوير العقاري

تعد أمواج للتطوير العقاري شركة رائدة في قطاع العقارات في الإمارات، يقودها مؤسسون وفريق إدارة يتمتعون بخبرة عالمية تزيد عن 25 عامًا، منها 12 عامًا في مجال تطوير العقارات في أوروبا والشرق الأوسط. تركز الشركة على إنشاء مشاريع سكنية وتجارية استثنائية تواكب أعلى معايير الجودة، مع التزام قوي بتوفير مساحات معيشية عصرية تلبي احتياجات العائلات في أرقى أحياء دبي.

نبذة عن أوكتا للعقارات

تأسست أوكتا للعقارات على أيدي مجموعة من كبار الخبراء في مجال العقارات في دبي، حيث تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في تطوير المشاريع السكنية والتجارية. تعتبر أوكتا شركة رائدة في إدارة مشاريع التطوير العقاري، حيث تقدم خدمات إدارة المشاريع العقارية الفاخرة وتطوير المساكن ذات العلامات التجارية الحصرية، مع التركيز على تقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة وتحقيق أقصى عائد استثماري.

تعمل أوكتا للعقارات كحلقة وصل رئيسية في قطاع العقارات، حيث تربط بين المطورين العقاريين، شركات الوساطة، والمستثمرين، وتنفذ استراتيجيات فعالة للبيع والتسويق، مما يساعد المطورين على تحقيق النجاح التجاري في مجالات المبيعات والعمليات والتسويق.

أبرز مشاريع أوكتا للعقارات مؤخرًا: سكاي هيلز، سوشيو، سينسز آت ذا فيلدز، روف هوم، ذا جولف ريزيدنس، فورتيمو، إيلي صعب إيديشن جاسمين لين، ماريوت ريزيدنسز بزنس باي، دي جي ١، وغيرها من المشاريع البارزة.

تدير الشركة حاليًا 4,600 وحدة سكنية قيد التطوير، وتضم فريقًا يتجاوز 100 موظف، وتتعاون مع أكثر من 1,600 شركة وساطة عقارية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.octaproperties.com

-انتهى-

#بياناتشركات