دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُعلن "أمواج" للتطوير العقاري، الشركة الرائدة التي تمثل قوة بارزة بقطاع العقارات في دبي، عن إطلاق "جيت إليفن ريزيدنسز" (Gate Eleven Residences)، المشروع الذي يعكس نمط الحياة فائق الفخامة بمنطقة محمد بن راشد (MBR) المرموقة في "المنطقة 11 ميدان". يمثل هذا المشروع الثالث والأكثر طموحًا، الفصل الجديد لمحفظة الشركة المتنامية، والتي من المقرر أن تسلم أكثر من 2.5 مليون قدم مربع من المجمعات السكنية الفاخرة بحلول عام 2026.

صرح "عماد صالح"، رئيس مجلس إدارة شركة "أمواج" للتطوير العقاري، قائلًا: يمثل "جيت إليفن" المشروع الأكثر طموحًا بمحفظتنا، وهو شهادة تعكس مدى تفانينا في مواكبة تطور قطاع العقارات الفاخر والمتنامي بقلب دبي".

واستكمل حديثه قائلًا: "نحن نؤمن بأن هذا المشروع سيوفر للسكان نمط حياة أكثر ترفًا، مع تعزيز مكانة "أمواج" للتطوير العقاري كشركة رائدة وموثوقة بقطاع العقارات في دبي".

يتمتع مشروع "جيت إليفن" بموقع استراتيجي على بعد دقائق فقط من وسط مدينة دبي، و"دبي مول"، ومطار دبي الدولي، مع اتصال مباشر بشارع العين. إنه واحة من المعيشة الراقية بقلب المدينة النابض بأبهى صور الحياة. داخل أكثر المناطق السكنية جذبًا في دبي، يطل المشروع على بحيرات ومساحات خضراء، وسط محيط ينعم بالهدوء مع سهولة الوصول من وإلى أبرز معالم المدينة.

الرؤية الطموحة والنمو الاستراتيجي

بعد استثمارات تجاوزت 500 مليون درهم إماراتي خلال العامين الماضيين، تتطلع شركة "أمواج" للتطوير العقاري إلى بلوغ حاجز المليار درهم إماراتي بحلول عام 2026. تستعد الشركة لإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في عام 2025 في خطوة تعكس التزامها بالتوسع المدروس والابتكار القائم على التصميم. حققت أول مشروعاتها "ستارلايت بارك" و"ذا كيوب ريزيدنس"، مبيعات قياسية بقيمة إجمالية تتجاوز 400 مليون درهم إماراتي مع التخطيط للتسليم المبكر.

صرح "مراد صالح"، الرئيس التنفيذي لشركة "أمواج" للتطوير العقاري، قائلًا: "يسعدنا إطلاق مشروع "جيت إليفن" كامتداد لرؤيتنا الهادفة إلى الارتقاء بمعايير نمط الحياة العصري في دبي. يجسد هذا المشروع التزامنا العميق بالجودة، والاستدامة، والتصميم المبتكر في كل التفاصيل، ونحن على ثقة بأنه سيضع معايير جديدة لتجربة سكنية فائقة الفخامة بمنطقة ميدان".

حقبة جديدة من المعيشة الذكية الأكثر ترفًا

يقدّم مشروع "جيت إليفن" مجموعة منتقاة من الشقق الأنيقة المزودة بغرفة نوم أو غرفتي نوم، موزعة ضمن مبنى منخفض الارتفاع مؤلف من ستة طوابق. صُمّمت هذه الوحدات بعناية لتلبي احتياجات العائلات والأفراد على حدّ سواء، مع تشطيبات فاخرة، ومساحات داخلية رحبة، وأنظمة المنازل الذكية، التي تُعد أحدث أنظمة تكنولوجية توفر إمكانية التحكم عن بعد في كل أجهزة ووحدات المنزل من الإضاءة ودرجة الحرارة وأنظمة الأمان. يعكس تصميم المشروع رؤية "أمواج" في إنشاء أحياء متكاملة، نابضة بالحياة، تعزز مفاهيم العافية والرفاه مع التواصل الاجتماعي.

صرحت "عايدة الشهابي"، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "أمواج" للتطوير العقاري"، قائلة: "نسعى في "أمواج" إلى إنشاء مجمعات سكنية لا تقتصر على الفخامة فحسب، بل ترتقي بتجربة المعيشة كليًا. يجمع مشروع "جيت إليفن" بين أحدث التقنيات والتصاميم العصرية، ليوفر لسكانه نمط حياة ذكي يجمع بين الراحة والأناقة. وكم يسعدنا أن نقدم هذا المشروع الذي يُجسد مستقبل الحياة بقلب منطقة ميدان".

أفخم المرافق ووسائل الراحة عالمية المستوى

يتمتع قاطني "جيت إليفن" بمجموعة منتقاة بعناية من أفخم وسائل الراحة ومرافق العافية والرفاه، التي تخدم نمط الحياة العصري، وتشمل:

المرافق ووسائل الراحة: مسبح لامتناهي، وصالة ألعاب رياضية، وغرفة "ساونا"، وكرة الطاولة، وصالة الملاكمة، وغرفة ألعاب إلكترونية، وحديقة على طراز "بوهو"، واستوديو "يوغا"، وردهة استقبال، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومرسم فني للأطفال، وطاولة بلياردو.

خدمات البيع بالتجزئة: مطعم، وصيدلية، ومقهى، ومتجر تسوّق، وصالون العناية بالأظافر، وصالون حلاقة، ومركز صحي، ومتجر للحيوانات الأليفة.

شراكة استراتيجية بناءة مع "زيد كابيتال" للعقارات

أعلنت "أمواج" عن عقد شراكة مع "زيد كابيتال" للعقارات كشريك استراتيجي حصري للمبيعات وإدارة العقارات. بقيادة خبيرة العقارات الشهيرة "زينة خوري"، تقدم "زيد كابيتال" خبرة عميقة في هذا المجال مع خدمات عقارية شاملة بدءًا من تسجيل العقود، وإعداد اتفاقيات البيع والشراء، وصولًا إلى التأجير، وخدمة فحص العقارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتنسيق عمليات التسليم، وإدارة العقارات على المدى الطويل.

علق "مراد صالح" على هذه الشراكة قائلًا: "بفضل نهجها الذي يضع العميل في المقام الأول ومعرفتها الرائدة بالسوق، تضمن شركة "زيد كابيتال" للعقارات إدارة كل مرحلة في رحلة المشتري بدقة وعناية. ونحن فخورون بتمثيلهم لمشروع "جيت إليفن" في السوق.

فرصة استثمارية فائقة التميُّز

تقدم أمواج خطة سداد أكثر تميُّزًا بنظام 50/50؛ إذ يتم سداد 50% من قيمة الوحدة أثناء الإنشاء ونسبة 50% المتبقية عند الاستلام، المقرر في الربع الأخير من عام 2027 بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم إماراتي للوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة. يقدم مشروع "جيت إليفن" فرصة نادرة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن قيمة حقيقية طويلة الأجل في سوق العقارات الفاخرة المزدهرة.

مع مواصلة نمو وازدهار سوق العقارات في دبي، وتوقع تضاعف قيمة العقارات في السنوات القادمة، يتميز مشروع "جيت إليفن" بموقعه، وامتثاله لأعلى معايير الجودة، مع توقع ارتفاع قيمته على المدى الطويل. ومقارنة بأبرز المراكز العالم.

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