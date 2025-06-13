دبي، الإمارات العربية المتحدة: شركة "أمواج" للتطوير العقاري، الرائدة في قطاع العقارات بقلب دبي، تحتفل ببلوغ محطة بارزة في مسيرتها التوسعية، بمناسبة الانتهاء من صب الخرسانة لجميع العناصر الإنشائية بمشروع "ستارلايت بارك"، ووضع حجر الأساس لمشروع "ذا كيوب ريزيدنس". تمثل هذه الإنجازات عامًا من الجهد المتواصل، وتعكس التزام "أمواج" باستكمال المشاريع وتسليمها في الفترة المحددة، وفقًا لأعلى معايير البناء والتصميم.

شهدت مراسم الاحتفال الحضور المتميز للسيد "عماد صالح" المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أمواج" للتطوير العقاري؛ و"مراد صالح" الرئيس التنفيذي لشركة "أمواج" للتطوير العقاري؛ و"حسن حجازي" الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة "أمواج" للتطوير العقاري؛ و"عايدة الشهابي" الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "أمواج" للتطوير العقاري؛ و"محمد مصطفى" عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "ايم سكوير" للاستشارات الهندسية؛ و"مازن الزاجوم" عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "سومر" للمقاولات؛ و"سنجاي شانكر" المدير العام لشركة "أكيوركس" لإدارة المشاريع، جنبًا إلى جنب فريق العمل المكون من أمهر الكفاءات بشركة "أمواج" للتطوير العقاري.

حفل الانتهاء من صب الخرسانة لجميع العناصر الإنشائية بمشروع "ستارلايت بارك"

تنفيذ 100% من أعمال صب الخرسانة لجميع العناصر الإنشائية بالبنايات الأربعة من مشروع "ستارلايت بارك"، المشروع السكني الأبرز لشركة "أمواج" للتطوير العقاري بقلب "المنطقة 11 ميدان". يُبرز هذا الإنجاز كفاءة شركة "أمواج" والتزامها وامتثالها بأعلى معايير الجودة؛ إذ يُعد المشروع متقدمًا بفارق كبير عن الجدول الزمني المحدد له خلال الربع الثاني من عام 2026. ومع إنجاز 44% من إجمالي الأعمال الإنشائية، تتم الآن أعمال التشطيبات الداخلية، وأعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الصحة العامة بكامل طاقتها.

حضر أيضًا العديد من ممثلي شركة "ايم سكوير" للاستشارات الهندسية، والمقاول الرئيسي للمشروع شركة "سومر للمقاولات"، إلى جانب المئات من عمال وموظفي الموقع، الذين تم تكريمهم بأكثر من 400 وجبة احتفالية تقديرًا لتفانيهم في العمل.

يتألف مشروع "ستارلايت بارك" من أربعة أبراج سكنية مكونة من الطابق السفلي، والطابق الأرضي، وخمسة طوابق، ومستوى السطح، ليوفر إجمالي 172 شقة مصممة بإبداع. تتكوّن الشقق من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم مصممة على أحدث طراز. يضم الطابق الأرضي 8 مساحات مخصصة للبيع بالتجزئة، مما يضفي المزيد من الحيوية على المجمع السكني. سيستمتع السكان بمجموعة متنوعة من أحدث المرافق ووسائل الراحة، بما في ذلك مسابح عصرية على السطح، وصالات رياضية، وصالة عرض سينما على السطح، واستوديوهات "يوغا" وملاكمة، ومناطق لعب داخلية وخارجية مخصصة للأطفال. يشمل المشروع أيضًا محطات لشحن السيارات الكهربائية، وملعب "بادل تنس"، وغيرها من الميزات الأخرى التي تركّز على المجتمع، مما يوفر تجربة معيشية رفيعة المستوى.

صرح "مراد صالح"، الرئيس التنفيذي لشركة "أمواج" للتطوير العقاري، قائلًا: "يضع مشروع "ستارلايت بارك" معيارًا جديدًا لقطاع العقارات السكنية الفاخرة من الفئة المتوسطة. ونحن نعد بالتسليم قبل الموعد المحدد، ويمكن للسكان أن يثقوا بأننا نلتزم بتقديم أرقى التجارب التي تنال استحسانهم في كل خطوة".

وأضاف قائلًا: "تتمثل رؤيتنا في إعادة تصور شريحة السوق المتوسطة في دبي من خلال التصميم الذكي، ووسائل الراحة من الدرجة الأولى، والتسليم في الوقت المحدد".

مع استثمار أكثر من 500 مليون درهم إماراتي في العامين الماضيين واستهدافها الوصول إلى مليار درهم إماراتي خلال عام 2026، تواصل "أمواج" للتطوير العقاري تنفيذ خططها التوسعية بوتيرة سريعة في قطاع العقارات السكنية الفاخرة من الفئة المتوسطة، لتوفر أكثر من 2.5 مليون قدم مربع من المساحات السكنية في جميع أنحاء دبي.

حفل وضع حجر الأساس لمشروع "ذا كيوب ريزيدنس"

بالتزامن مع ما ذكر أعلاه، أعلنت شركة "أمواج" للتطوير العقاري عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية رسميًا في مشروع "ذا كيوب ريزيدنس"، ثاني مشاريعها السكنية، والذي يقع في أحد المراكز الحضرية الناشئة في "المنطقة 11" بمدينة محمد بن راشد في دبي (MBR).

عقب الانتهاء بنجاح من الأعمال التمكينية، والتي شملت أعمال التدعيم الهيكلي الكامل وأعمال الحفر، يُعد وضع حجر الأساس إيذانًا ببدء مرحلة البناء العمودي.

من المقرر الانتهاء من مشروع "ذا كيوب ريزيدنس" في الربع الأخير من عام 2026؛ حيث سيضم مبنى سكنيًا متوسط الارتفاع بتصميم عصري مع مجموعة مختارة بعناية من الشقق المجهزة بالكامل، المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم. ويتميز المشروع بتصاميم ذكية تركز على الكفاءة والفعالية والاستدامة، مع استخدام مواد عالية الجودة وتشطيبات فاخرة في المشروع بالكامل، مما يعكس التزام شركة "أمواج" المستمر بالتميُّز في التصميم، وتقديم نمط حياة حضري وعصري.

صرح "عماد صالح"، رئيس مجلس إدارة شركة "أمواج" للتطوير العقاري، قائلًا: "نعتز بوضع حجر الأساس لمشروع "ذا كيوب ريزيدنس"، الذي يجسّد تركيزنا على التصميم المدروس، والاستدامة، والالتزام بالجداول الزمنية. ويُعد هذا المشروع تجسيدًا لرؤيتنا في ابتكار حلول أكثر ذكاءً وكفاءة لتوفير بيئات سكنية متطورة في مختلف أنحاء دبي".

حقق كلٌّ من مشروعي "ستارلايت بارك" و"ذا كيوب ريزيدنس" مبيعات قياسية منذ الإطلاق، ومع تقدم أعمال البناء والتشييد بوتيرة أسرع من المخطط لها، يُتوقع تسليم الوحدات في وقت مبكر. تتجاوز القيمة الإجمالية للمشروعين معًا 400 مليون درهم إماراتي، مما يشكل نقطة انطلاق قوية لدفع "أمواج" نحو تطوير مشاريع واعدة في السوق العقاري.

-انتهى-

#بياناتشركات