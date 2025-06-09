الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت أمنكس إنترناشيونال، المزود الرائد لحلول التحول الرقمي والتقنيات المبتكرة، عن توسيع محفظتها بإطلاق مجموعة متكاملة من حلول رقمنة تدفقات عمل البناء، والتي تهدف إلى رقمنة المهام الحيوية على امتداد دورة حياة مشاريع البناء، مما يحدث تحولًا جذريًا في طريقة التخطيط والتنفيذ والتحسين من خلال استقصاء البيانات والأتمتة والأنظمة الذكية.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية استجابة للاحتياجات الدقيقة بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤكد على رؤية أمنكس إنترناشيونال الرامية إلى قيادة الابتكار وتعزيز الكفاءة ومساعدة العملاء على تلبية المتطلبات المتغيرة لتحقيق مزيد من السرعة والاستدامة والذكاء في مشاريع البناء.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإطلاق يتزامن مع مرحلة مفصلية يمر بها قطاع البناء، حيث يواجه تحديات متصاعدة تشمل نقص العمالة وضغوط التكاليف والمتطلبات التنظيمية فضلًا عن اعتماد الأساليب التقليدية القديمة. ومع تسارع التوسع الحضري في الشرق الأوسط وتنفيذ عدد كبير من المشاريع العملاقة، أصبحت الحاجة إلى الحلول الرقمية المتقدمة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ووفقًا لتقارير RICS وماكنزي، لا يزال قطاع البناء العالمي متأخرًا في تبني الرقمنة - لا سيما في مجالات مثل تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وتتبع البصمة الكربونية وإدارة دورة حياة المشاريع. ولهذا تأتي حلول أمنكس إنترناشونال الجديدة لمعالجة هذه الفجوات بشكل مباشر من خلال أدوات متكاملة تعزز التخطيط الذكي والتعاون الفعّال وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

في تعليقه على الأمر قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشيونال: "تتمثل مهمتنا في رقمنة سير عمل البناء بهدف تمكين العملاء من تنفيذ مشاريعهم بقدر أكبر من الثقة والكفاءة ووضوح الأهداف، ويمثل هذا الإطلاق محطة هامة في مسيرتنا نحو تقديم الحلول المستقبلية القائمة على القيمة. كما سيسهم تركيزنا على أولويات المنطقة وتكامل البيانات والرؤى الذكية في تقليل المخاطر وتعزيز الاستدامة وتحقيق نتائج أقوى للأعمال على امتداد دورة حياة المشروع."

ومن جانبه قال ألاف عبد اللطيف، رئيس وحدة الأعمال الإقليمية: "حرصنا على تطوير حلولنا بحيث تواكب تحديات المنطقة من خلال إطار عمل مرن وقابل للتوسع. وبفضل الاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات المعمارية، صممنا حلولًا تتماشى مع واقع العملاء وتعزز الامتثال والشفافية والتعاون دون الحاجة إلى إعادة بناء الأنظمة الحالية من الصفر."

تتضمن حلول رقمنة تدفق عمل البناء التي تم إطلاقها حديثًا مركزية إدارة المناقصات والعطاءات ولوحات تحكم في التكاليف والجدولة الزمنية الآنية والتكامل مع التوأم الرقمي ومراقبة السلامة والامتثال الميداني والتحليلات المدمجة للحوكمة البيئية والاجتماعية والانبعاثات الكربونية وإدارة المستندات وطلبات المعلومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأدوات الميدانية عبر الأجهزة المحمولة لتنظيم الدخول وتتبع المهام.

وترتكز هذه الحلول على منهجية "التكامل أولًا" التي تعتمد على طبقة ربط مرنة تتيح للعملاء الاحتفاظ بالأدوات المفضلة لديهم مع الاستفادة من رؤى أوضح وتدفق بيانات سلس عبر المنصات المختلفة. وتعزز أمنكس إنترناشيونال هذا النهج من خلال التوافق الفوري مع الأنظمة القائمة والتكاملات المخصصة التي تربط بين مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والمدعومة بتحليلات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن أولى مراحل تطبيق هذه الحلول بدأت بالفعل، بينما توجد خطط للتوسع على نطاق أكبر في عامي 2025 و2026. ويتيح هذا النهج المرحلي لأمنكس إنترناشيونال تطوير حلولها بناءً على تجارب واقعية وضمان التوافق مع آليات العمل والمتطلبات التنظيمية في المنطقة.

ويعكس تميز أمنكس إنترناشيونال في قطاع البناء خبرتها المتعمقة متعددة التخصصات، حيث تضم فرق عمل متمرسة في نمذجة معلومات البناء وإدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأم الرقمي والبنى التحتية السحابية الآمنة. وبفضل الكوادر المعتمدة في مجالات إدارة المشاريع والريادة في التصميم الصديق للبيئة والطاقة، فضلًا عن التميز في التحليلات المتقدمة، تتمتع أمنكس إنترناشيونال بالجاهزية اللازمة لتقديم الحلول المستقبلية القابلة للتوسع بما يدعم مشهد التطوير المتسارع في المنطقة.

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