دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط عن شراكة استراتيجية جديدة مع دبي أوبرا كشريك رسمي. وتجسد هذه الشراكة التزام الجهتين بدعم الأنشطة الفنية والثقافية، حيث سيتمكن أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس من الاستمتاع بتجارب حصرية خلال العروض العالمية في الموسمين القادمين لدبي أوبرا في الفترة من سبتمبر 2024 حتى مايو 2026. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط برعاية أربعة عروض سنوية مختارة لتتيح لأعضاء بطاقاتها فرصة الاستمتاع بعروض فنية ملهمة تجمع بين الإبداع والشغف والثقافة.

وتتيح هذه الشراكة لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس في المنطقة الحصول على مزايا استثنائية تشمل:

أولوية حصرية للحصول على التذاكر: سيستمتع أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس بأولوية شراء تذاكر جميع عروض وفعاليات دبي أوبرا قبل طرحها للعموم بمدة 24 ساعة، مما سيتيح لهم فرصة الحصول على المقاعد المميزة.

سيستمتع أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس بأولوية شراء تذاكر جميع عروض وفعاليات دبي أوبرا قبل طرحها للعموم بمدة 24 ساعة، مما سيتيح لهم فرصة الحصول على المقاعد المميزة. خصومات على الشراء المبكر للتذاكر: سيحصل أعضاء البطاقات على خصم يتراوح بين 5% و 15% عند الشراء المبكر للتذاكر قبل طرحها للعموم .

سيحصل أعضاء البطاقات على خصم يتراوح بين 5% و 15% عند الشراء المبكر للتذاكر قبل طرحها للعموم خدمة حصرية: لضمان حصول عملائها على تجربة متميزة وسلسة في دبي أوبرا ، قامت أمريكان إكسبريس بتوفير خدمة حصرية خاصة بالأطعمة والمشروبات طوال العام لأعضاء بطاقاتها. وستكون هذه الخدمة متاحة لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس قبل بدء العروض وبعد انتهائها وأثناء الاستراحات .

لضمان حصول عملائها على تجربة متميزة وسلسة في دبي أوبرا ، قامت أمريكان إكسبريس بتوفير خدمة حصرية خاصة بالأطعمة والمشروبات طوال العام لأعضاء بطاقاتها. وستكون هذه الخدمة متاحة لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس قبل بدء العروض وبعد انتهائها وأثناء الاستراحات جولات مجانية: سيتمتع أعضاء بطاقات Centurion® و Platinum® بجولات مجانية في "جولة دبي أوبرا الكبرى"، التي ستوفر لهم فرصة استثنائية لاستكشاف هذا المعلم الثقافي المميز والتعرف على تفاصيل ما وراء الكواليس في تجربة فريدة من نوعها .

وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن خوري، الرئيس التنفيذي لأمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قائلاً: "نحرص باستمرار على تقديم مزايا استثنائية لأعضاء بطاقاتنا من خلال توفير تجارب حصرية تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع أسلوب حياتهم. إن شراكتنا مع دبي أوبرا هي تجسيد لهذا الالتزام، حيث أنها تعكس التزامنا بدعم الفنون وحرصنا على الارتقاء بتجارب أعضاء بطاقاتنا عبر منحهم مزايا حصرية للاستمتاع بعروض فنية وثقافية عالمية المستوى."

ومن جانبه، قال السيد باولو بيتروسيلي ، رئيس دبي أوبرا: "نحن فخورون بإعلان شراكتنا الجديدة مع أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، وهي شراكة تعكس أعلى معايير التميز والرفاهية. يمثل هذا التعاون خطوة هامة لدبي أوبرا، حيث أنه يتيح لنا تقديم تجارب ثقافية متميزة. نتشارك مع أمريكان إكسبريس في التزامنا بالارتقاء بالأعمال الفنية وإثراء الثقافة العامة. وتقدم دبي أوبرا من خلال هذه الشراكة فرصاً حصرية للاستمتاع بالعروض العالمية، بما يعزز الدور الثقافي الذي تقوم به دبي أوبرا في محيطها المتنوع والحيوي."

وتعكس هذه الشراكة استراتيجية أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط لتقديم تجارب فريدة ومميزة لأعضاء بطاقاتها في المجالات الترفيهية والثقافية. يمكن لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://americanexpress.com.bh، أو تحميل تطبيق Amex MENA App أو متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

نبذة عن أمريكان أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط

أطلقت أمريكان إكسبريس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1959 وافتتحت أول مكتب لها في البحرين في عام 1977. في عام 1992، تم تأسيس شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط (AEME) في البحرين كشركة مشتركة مملوكة لشركة أمريكان إكسبريس وشركة الموارد للاستثمار المحدودة. واليوم، توظّف أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قوة عاملة متنوعة للغاية تضم أكثر من 600 موظّف، يغطي نشاطهم بطاقات المستهلكين ومدفوعات الشركات والأعمال التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط هي شركة ناشطة في مجال عمليات الدفع، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والتجارب التي تثري الحياة وتبني الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن دبي أوبرا

تُعد دبي أوبرا المركز الرئيسي للفنون المسرحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. افتُتحت دبي أوبرا في عام 2016، وهي مسرح فريد حقًا ومتعدد الوظائف شُيّد خصيصًا لهذا الغرض في المدينة، ويضم قاعة تتسع لعدد 2000 مقعد واستوديو يتسع لما يصل إلى 250 جهة راعية، ويقع هذا المسرح في قلب وسط مدينة دبي، وقد طورته شركة إعمار.

تكمن رسالة دبي أوبرا في خدمة مجتمع دبي وغيره والحرص على وحدتهم وإلهامهم من خلال الاحتفاء بثقافات العالم. تهدف دبي أوبرا إلى بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية بفضل تميزها في الفنون، مما يؤدي إلى وضع دبي أوبرا وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة المشهد الثقافي العالمي.

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