الرياض: أعلنت أمريكان إكسبريس السعودية عن توقيع اتفاقية مع "المسافر "، إحدى كبرى شركات إدارة السفر في المملكة العربية السعودية. وستُمكن هذه الاتفاقية عملاء المسافر من قطاع الشركات من الحصول على حلول مركزية وموحده للمدفوعات من خلال خدمة حساب سفر الشركات ("CTA").

وتجدر الإشارة إلى أن حساب سفر الشركات من أمريكان إكسبريس ("CTA") هو عبارة عن حل دفع افتراضي مركزي يتيح إدارة سلسة لأنشطة السفر للشركات، ويساعد في تحسين التدفق النقدي وشفافية النفقات، كما أنه يتيح قدراً كبيراً من التحكم في تكاليف السفر؛ وكذلك مطابقة الحسابات من خلال كشف حساب وتقرير شهري موحد.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال فهد بن مبارك القثامي، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية: "تهدف أمريكان إكسبريس السعودية إلى تعزيز مكانتها الرائده في السوق السعودي من خلال تقديم منتجات وخدمات فريده وعقد اتفاقيات استراتيجية مع شركات ومؤسسات مرموقة، بهدف تطوير وسائل دفع مبتكره للشركات. ونتطلع إلى دعم عملاء المسافر، وتوفير الراحة والمميزات المتنوعة الخاصة بـ "حساب سفر الشركات" إلى قاعدة كبيره من العملاء الجدد ".

ومن جانبه، قال مزمل احسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "ستقدم هذه الاتفاقية لعملائنا من قطاع الشركات حلاً يمكنه تحسين إدارة نفقات السفر وكذلك تجربة سفر مخصصة لهم. ويعكس ذلك التزامنا بمساعدة عملائنا بالاستمتاع برحلات عمل سلسة مع تحكم مالي كامل ورفع مستوى معايير السفر للشركات".

عن أمريكان إكسبريس® المملكة العربية السعودية

أمريكان إكسبريس (السعودية) هي شركة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) باعتبارها شركة تمويل . تمتلك الشركة وتدير بطاقة أمريكان إكسبريس وأعمال تجارية في المملكة العربية السعودية.

ورغم أن منتجات أمريكان إكسبريس كانت متاحة للعملاء والتجار والشركات في المملكة العربية السعودية لأكثر من 20 عاماً، إلا أن إنشاء أمريكان إكسبريس السعودية في عام 1999 كان بمثابة علامة فارقة لتطوير العلامة التجارية للشركة في المملكة. ولقد أسهم حشد وتسخير موارد وخبرات أمريكان إكسبريس من جهة والبنك السعودي للاستثمار من جهة أخرى في تطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء والتجار في المملكة.

وتوفر الشركة باقة متنوعة ومجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لعملائها، بما في ذلك البطاقات الائتمانية (الزرقاء والذهبية والبلاتينيوم)، والبطاقات الاعتمادية (الخضراء والذهبية والبلاتينيوم)، وحلول الدفع الخاصة بالشركات (بطاقات الشركات وبطاقات الأعمال و vPayment وحسابات السفر الخاصة بالشركات)

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