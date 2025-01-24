دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم الدولية "بي إل سي" والرائدة في تشغيل المطاعم السريعة والمأكولات خارج المنزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، عن استكمالها لعملية الاستحواذ على علامة بيتزا هت في سلطنة عمان من مجموعة خنجي رامداس. تشمل الصفقة 46 فرعاً لبيتزا هت، بإيرادات سنوية تقارب 11 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أمريكانا للمطاعم لتعزيز وجودها الإقليمي وتوسيع عملياتها في الأسواق التي تعمل بها.

منذ انطلاقها في سلطنة عمان عام 1986 من خلال علامتيها الشهيرتين كنتاكي وهارديز، نجحت أمريكانا للمطاعم في بناء علاقات قوية مع المجتمع المحلي. ويؤكد هذا الاستحواذ التزام الشركة الراسخ تجاه السلطنة، حيث يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وترسيخ الروابط مع المجتمع العُماني.

في يوليو 2022، وقّعت أمريكانا للمطاعم اتفاقية امتياز مع شركة يام! المالكة للعلامة التجارية و ذلك لتطوير وتشغيل مطاعم بيتزا هت في المملكة العربية السعودية، باستثناء مدينة جدة. وقد أنشأت شبكة تضم حوالي 100 مطعم في المملكة. ومع هذا الاستحواذ في عُمان، ارتفع عدد مطاعم بيتزا هت التابعة للشركة في الأسواق الإقليمية إلى حوالي 450 مطعماً، مما يعزز مكانتها الريادية في قطاع البيتزا. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام أمريكانا بدعم علامة بيتزا هت ورؤيتها للنمو المستدام في المنطقة.

من خلال الجمع بين الحضور القوي لبيتزا هت في السوق المحلي وخبرة أمريكانا التشغيلية وتركيزها على الابتكار، أصبحت الشركة في موقع مثالي لدفع عجلة النمو وتقديم تجارب طعام استثنائية. كما أن هذه الخطوة تعزز من قدرة أمريكانا على تحسين عملياتها والاستفادة من القدرات الرقمية المتقدمة، مثل الطلبات عبر الإنترنت والتسويق الشخصي، لتلبية تطلعات العملاء المتغيرة وتقديم تجارب أكثر راحة وسهولة.

تؤكد أمريكانا للمطاعم التزامها بضمان انتقال سلس، معتمدة على خبرتها الطويلة لتقديم قيمة مستدامة للعملاء والمجتمعات وأصحاب المصلحة.

حول أمريكانا للمطاعم

تُعد أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل للمطاعم السريعة والمأكولات خارج المنزل في 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.

وقد شهدت الشركة إدراجها التاريخي في كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق الأسهم السعودية في عام 2022، مما يمثل أول إدراج مزدوج بالتزامن في المنطقة. وتُعد أمريكانا اليوم واحدة من أبرز مشغلي الامتيازات الرئيسية في قطاع المأكولات والمشروبات، حيث تتمتع بتاريخ عريق، وشبكة جغرافية واسعة، وعلاقات طويلة الأمد مع شركاء الامتياز، ومحفظة مطاعم متنوعة تغطي مختلف فئات المأكولات خارج المنزل، من الوجبات السريعة إلى القهوة والحلويات.

تضم محفظة الشركة مجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة مثل كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وبيتس كوفي، وويمبي، وTGI فرايديز، وكوستا كوفي، وباسكن روبنز. كما تعتمد الشركة على منصة رقمية تركز على العميل، تشمل 20 تطبيقاً رقمياً مبتكراً، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بوجباتهم المفضلة من العلامات العالمية وقتما وأينما وكيفما يرغبون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.americanarestaurants.com

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