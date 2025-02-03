القاهرة- أعلنت شركة أمان القابضة، الشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، وشركة جيديا لتكنولوجيا الدفع، المزود لحلول المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات تمويل جديدة للتجار والمستهلكين في قطاع التمويل متناهي الصغر.

في إطار هذه الشراكة، ستعزز "أمان القابضة" محفظتها التجارية بشكل كبير، حيث تستهدف دعم تجار "جيديا" أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال شقين، أولًا، توفير تمويلات تجارية تساعدهم على توسيع أنشطتهم وزيادة مبيعاتهم، وثانيًا، إتاحة خدمات التمويل الاستهلاكي لعملائهم من حاملي بطاقات "أمان" للحد الائتماني، مما يساهم في زيادة حجم معاملاتهم. من خلال هذه الشراكة، ستتمكن "جيديا" أيضًا من توسيع نطاق خدماتها عبر أنظمة نقاط البيع (POS) وبوابة الدفع الخاصة بها، مما يعزز تنافسية منتجاتها ويتيح مزيدًا من تسهيلات الدفع للمستهلكين، وذلك ضمن إطار استراتيجية "أمان" المستمرة للنمو والابتكار.

تعليقًا على هذه الشراكة، صرح السيد محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات والتكنولوجيا في أمان القابضة، قائلًا: "نؤمن بقوة بأن الابتكار هو الأساس لتقديم حلول مالية تواكب التطورات المتسارعة في السوق المصري وتساهم في نمو الأعمال التجارية. تمثل شراكتنا مع شركة رائدة مثل "جيديا" خطوة استراتيجية هامة نحو تمكين التجار والمستهلكين على حد سواء، من خلال توفير تمويل مرن يسرع من نمو الأعمال التجارية ويسهل المدفوعات للمستهلكين. هذا التعاون لا يعزز فقط استراتيجيتنا للتكامل بين تمويل المشروعات والتسهيلات الاستهلاكية، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للقطاعين التجاري والمالي في مصر، حيث يُتوقع أن تحقق الشراكة زيادة ملحوظة في مبيعات التمويل، مع استهداف نمو بنسبة 5% في السنة الأولى، مما يساهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني."

أكد السيد أحمد مجدي، رئيس القطاع التجاري بشركة "جيديا على حماسه لهذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: "نعتبر شراكتنا مع "أمان القابضة" فرصة مثالية لفتح آفاق جديدة من التوسع والنمو، مما سيحسن بشكل كبير من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنافس والنمو في السوق المحلي. من خلال هذا التعاون، سنتمكن من تقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين وتوفير تمويل ميسر للتجار، مما يرفع من قدرتهم التنافسية ويسهم في توسع أعمالهم. هذه المبادرة تأتي انعكاسًا لالتزام "جيديا" المستمر بتطوير خدماتها وتوفير الحلول المالية المتكاملة مما جعلها واحدة من أكبر شركات تقديم خدمات قبول الدفع الإلكتروني، والخيار المفضل لعدد كبير من التجار، بما في ذلك المطاعم، المدارس، المستشفيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة."

من خلال هذه الشراكة، تواصل أمان التأكيد على مكانتها الريادية، بتقديم أعلى جودة من خدمات التكنولوجيا المالية وتجربة مستخدم سلسة وآمنة عبر شراكات استراتيجية تدعم نمو عملائها من التجار والمستهلكين، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء. كما تعمل جيديا على تقديم حلول متكاملة تلبي جميع احتياجات التجار، انطلاقًا من إيمانها بدورها كشريك أساسي لهم، وتسعى باستمرار لدعمهم في الحصول على خدمات إضافية تعزز من نمو أعمالهم بوتيرة أسرع.

نبذة عن أمان القابضة:

تعد شركة "أمان القابضة" التي تتمثل في "أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات "، و"أمان للتوريق" والتابعة لشركة "راية القابضة" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://aman.eg/en/home/

نبذة عن جيديا مصر:

جيديا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع والتجارة الالكترونية و بوابات الدفع الالكتروني في جمهورية مصر العربية، توفر أفضل التقنيات عالميًا لجميع فئات المجتمع، ما يمنح المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم الفرصة للتقدم وتحقيق المزيد من النجاح والاستدامة.

تقدم جيديا مجموعة من الحلول المالية المبتكرة تشمل : كافة خدمات قبول المدفوعات عبر نقاط البيع Geidea POS، وتوفير أجهزة قبول المدفوعات، وتوفير نقاط البيع عبر الهاتف المحمول، وخدمات بوابات الدفع الإلكترونية للتجارة الإلكترونية، وخدمات الدفع عبر الرابط، إلى جانب قبول المدفوعات عبر البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وحلول التقسيط وتوسعت الشركة في توفير خدمات إدارة المطاعم، وأنظمة الكاشير، كما تعد جيديا وكيلًا حصريًا لأحدث أنواع نقاط البيع في مصر لمساعدة الشركات والبنوك على تقديم حلول المدفوعات الإلكترونية من خلال نقاط البيع POS.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://geidea.net/egypt

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