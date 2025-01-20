الرياض: أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص عن إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبة وطلب التأهيل المسبق لمشروعين عقاريين: مشروع الاستثمار المشترك لأرض سكة الحديد، ومشروع الاستثمار المشترك لأرض ذو الحليفة. وستنفذ هذه المشاريع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقود التشييد والتملك والتشغيل والنقل لمدة 30 عامًا؛ وذلك بهدف إعادة تعريف مفهوم البنية التحتية الحضرية في منطقة المدينة المنورة.

ويهدف المشروع في حي سكة الحديد إلى تطوير أرض تمتلكها الحكومة بمساحة 84,657 متراً مربعاً إلى منشأة متعددة الاستخدامات. ويقع المشروع غرب المدينة المنورة في موقع مميز يُسمح فيه ببناء منشآت تصل ارتفاعاتها إلى 20 طابقاً. كما يتميز المشروع بارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية، مما يضمن سهولة الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة. وسيعمل على تكامل الخدمات مع المشاريع السكنية المجاورة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان، لتلبية احتياجات المجتمع وتوفير الخدمات في ظل النمو السكاني المطرد في نطاق 5 كيلومترات.

ويشمل المشروع مركزاً طبياً متقدماً من أربعة طوابق يتسع الى مايقارب 200 سرير، بالإضافة إلى عيادات خارجية وخدمات طبية متعددة التخصصات ومرافق طبية أخرى مثل الصيدلية والمختبر. وسيتم تعزيز هذه الخدمات بإنشاء مجمع تجاري يضم مجموعة متنوعة من المتاجر، بما في ذلك متاجر الأزياء والمطاعم والمرافق الترفيهية.

ويهدف المشروع في حي ذو الحليفة إلى تطوير أرض تمتلكها الحكومة بمساحة 30,112 متراً مربعاً إلى منشأة متعدد الاستخدامات على بُعد 6 كيلومترات فقط من المسجد النبوي. ويتميز المشروع بموقعه الفريد الذي يجمع بين الإطلالات الخلابة والقرب من المعالم الدينية، ما يجعله وجهة مثالية للسكان والزوار.

ويتضمن المشروع فندقاً من فئة الأربع نجوم يدمج بين المساحات التجارية والعيادات الصحية، مما يوفر مزيجاً من خدمات الضيافة والخدمات الأساسية. كما توفر المساحات التجارية المهيأة للمشاة تجربة مميزة للتسوق المريح وتناول الطعام والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع عيادات خارجية لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة والتشخيصية، ومواقف للسيارات لضمان سهولة وصول المستفيدين للمرافق.

وتدعو أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين بالاستثمار إلى زيارة موقع المركز عبر الرابط (www.ncp.gov.sa) للحصول على المزيد من المعلومات وطلب وثيقة طلب التأهيل، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم طلب التأهيل يوم 2 مارس 2025 الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية.

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