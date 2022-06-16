بالتعاون مع "منشآت"

السعودية أول دولة ينطلق فيها البرنامج اللوجستي الجديد الذي سيمتد على مستوى المنطقة

سيسهم البرنامج في تأسيس 30 شركة ناشئة جديدة وخلق مئات الوظائف في المملكة خلال سنواته الثلاث الأولى

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت أمازون، اليوم، عن إطلاق برنامجها العالمي الرائد "رواد الأعمال للخدمات اللوجستية" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والذي يهدف إلى تحفيز رواد الأعمال المحليين وتمكينهم من تأسيس وإدارة شركاتهم الخاصة في مجال الخدمات اللوجستية لتوصيل شحنات أمازون. وتُعَد هذه النسخة من البرنامج هي الأولى التي يتم إطلاقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما سيتم التوسع في إطلاق البرنامج عبر عدة دول في المنطقة. كما من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تأسيس ما يزيد عن 30 شركة ناشئة جديدة وخلق مئات الوظائف في مجال الخدمات اللوجستية داخل المملكة خلال سنواته الثلاث الأولى.

وجاء الإعلان عن برنامج "رواد الأعمال للخدمات اللوجستية" خلال حفل عقد بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، ونائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور.

ويقدم برنامج "رواد الأعمال للخدمات اللوجستية" للراغبين في الانضمام إليه من رواد الأعمال السعوديين، العديد من المزايا، مثل الحصول على نسبة محددة من طلبات أمازون ضمن المحطة الأخيرة لتوصيل الشحنات، وإمكانية الاستفادة من تقنيات أمازون المتطورة، وبرامج التدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى تخفيضات على مجموعة من الخدمات، بما فيها المركبات التي تحمل علامة أمازون التجارية، والزي الموحّد بشعار أمازون، والتأمينات الشاملة.

وفي شهر مارس الماضي، وقعت أمازون مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تهدف إلى تمكين المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة من بيع منتجاتها على متجر أمازون السعودية. وتأتي مبادرة أمازون الجديدة لدعم شركات الخدمات اللوجستية الناشئة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لـ "منشآت" والتي تتضمن تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال لتعزيز نمو كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية، وبالتزامن مع نمو البرنامج، من المتوقع أن يخلق مئات الوظائف في مجال الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة، وبالتالي دعم القطاع السعودي للتجارة الإلكترونية، فضلاً عن الاستمرار في تطوير قدرات الكفاءات المحلية وإكسابها المزيد من مهارات المستقبل المتطورة.

وتعليقاً على مبادرة أمازون الجديدة، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد: "تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة شريانا حيويا لاقتصادات الدول، ونعمل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم وتمكين هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر العديد من البرامج والاتفاقيات والشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتأتي مبادرة أمازون لتترجم هذا التعاون الذي يمثل إحدى ثمار الاتفاقيات التي وقعت خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) والذي نظمته منشآت بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية، كما نتطلع أن يحقق هذا البرنامج الطموح أهدافه لدعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وأن يمثل نموذجا يحتذى في الشراكة بين القطاع العام والخاص"

من جانبه، قال نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور: "يواصل رواد الأعمال في المملكة إلهامنا بأفكارهم المبتكرة وإبداعاتهم التي تُسهٍم في إرساء معايير جديدة في نهج التفكير الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء. ونحن في أمازون، نؤكد على التزامنا بالاستمرار في تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال إطلاق برنامج "رواد الأعمال للخدمات اللوجستية" الجديد في المملكة، وتوفير الأدوات والتقنيات والمعرفة اللازمة لرواد الأعمال السعوديين، نهدف إلى تشجيعهم على تأسيس وتشغيل شركاتهم الخاصة في مجال الخدمات اللوجستية. كما نسعى إلى تمكين رواد الأعمال المبتكرين من خلال دعم الشركات والعلامات التجارية الناشئة في جميع أرجاء المملكة لاستثمار كامل طاقاتها وقدراتها، إلى جانب المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي القوي وسريع النمو في المملكة".

وستلعب أمازون دوراً فاعلاً في شراكتها مع جميع رواد الأعمال، وذلك للمساعدة في تقليل تكاليف إنشاء المشروع من خلال تأمين أفضل الشروط والتسهيلات للحصول على الموارد اللازمة لتشغيل شركات الخدمات اللوجستية.

بدوره، تحدث سهل شعيب عن تجربته كأول رائد أعمال ينضم إلى برنامج "رواد الأعمال للخدمات اللوجستية" من أمازون، قائلاً: "مع ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية، كنت أحلم ببدء مشروعي الخاص في مجال الخدمات اللوجستية، ولكنني لم أملك الخبرة الكافية لدخول هذا المجال. وحينما أطلقت أمازون برنامج "رواد الأعمال للخدمات اللوجستية" في المملكة، تحول حلمي إلى واقع وأتاح لي البرنامج إمكانية الاستفادة من تقنيات أمازون المتطورة وخبراتها اللوجستية العالمية. لقد وفرت لي أمازون فرصة مميزة للتعلم واكتساب مهارات جديدة مع تحقيق الأرباح وتوسيع مشروعي الخاص. وأنا الآن فخور بأننا قمنا مؤخراً بتوصيل أولى الشحنات لعملاء أمازون في المملكة".

وأضاف شعيب: "يُعَد برنامج "رواد الأعمال للخدمات اللوجستية" منصة مميزة لرواد الأعمال المبتدئين الذين يسعون إلى تأسيس مشاريع خاصة وناجحة، خاصةً وأنه يوفر مزايا عديدة، مثل كمية محددة من شحنات أمازون، وإمكانية الاستفادة من الأدوات والأصول المتطورة التي تقدمها شركة أمازون العالمية".

يشار إلى أن أمازون تتيح الفرصة لجميع الأشخاص المهتمين للانضمام إلى برنامج "رواد الأعمال للخدمات اللوجستية"، حتى الذين ليس لديهم خلفية سابقة في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل. وبإمكان المواطنين السعوديين المهتمين ببدء مشاريعهم الخاصة في أعمال التوصيل في المملكة، التواصل مع أمازون عبر الرابط التالي www.amazon.sa/DSP، على أن يتمتعوا بخبرة مهنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قدموا خلالها أداءً جيداً في مناصب تشغيلية، مثل إدارة الفعاليات، والعمليات، والبناء والتشييد، وفرق العمل والموظفين.



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