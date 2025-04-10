أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أماديــوس"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا السفر، عن توسع كبير في تعاونها مع "وكالة عمير للسفريات" بهدف تعزيز النمو؛ من خلال زيادة الإنتاجية وتطوير حلول سفر سلسة وميسرة.

يؤكد هذا التعاون التزام الشركتين بتوفير تجارب سفر ذكية ومخصَّصة، تُحدث نقلة نوعية في تجربة السفر خلال السنوات القليلة القادمة.

من المقرر أن تستفيد "وكالة عمير للسفريات"؛ من خلال هذه الشراكة المتجددة؛ من حلول "أماديـوس" المتطورة في مجال تكنولوجيا السفر، بهدف تعزيز خدماتها المقدمة بشكل كبير، وبما يضمن راحة المسافرين وتفاعلهم.

ستشهد هذه الشراكة الموسعة اعتماد أنظمة "قدرات التوزيع الجديدة (NDC)"؛ والتي ستوفر لـ "وكالة عمير للسفريات" إمكانية الوصول إلى محتوى أكثر ثراءً من شركات الطيران بالإضافة إلى خيارات حجز مخصصة، مع مقارنة سهلة للعروض وعمليات حجز مبسطة عبر مختلف مقدمي الخدمات. وكجزء من الاتفاقية الموسعة، ستتمكن "وكالة عمير للسفريات" الآن من الوصول إلى محتوى الفنادق من خلال برنامج "أماديوس لعروض القيمة في الفنادق" (Amadeus Value Hotels)، وهو برنامج للأسعار الصافية لحجوزات الفنادق، متاح عبر واجهة برمجة التطبيقات لمقدمي خدمات الفنادق (Amadeus Hotels API)، ومصمم خصيصاً لدعم التسعير التنافسي وعروض السفر المرنة.

كما تقوم "أماديـوس" بتزويد "وكالة عمير للسفريات" بقدرات تحليلية حاسمة للبيانات، من خلال أداة تتبع إنتاجية وكالات السفر (Agency Insight Productivity Tracker) المُطوَّرة من "أماديــوس"، والتي تتيح لوكالة السفر إمكانية الوصول إلى رؤى قيمة وقابلة للتنفيذ، بما يُمكّنها من اتخاذ القرارات المناسبة بنجاح وفعالية.

وفي هذا الإطار؛ أعرب السيد/ إرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة "أماديوس الخليج" عن سعادته بهذه الشراكة؛ قائــلاً: "نحن سعداء بتعزيز علاقتنا مع «وكالة عمير للسفريات»، الشركة الرائدة في قطاع السفر بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُجسّد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة في إحداث نقلة نوعية بقطاع السفر من خلال التقنيات المبتكرة، وضمان استمرارنا في تلبية احتياجات المسافرين العصريين".

ومن جانبه؛ أكد السيد/ عبد الله بن عمير، الرئيس التنفيذي لـ "وكالة عمير للسفريات"؛ قائـلاً: "يُمثل توسيع شراكتنا مع «أماديوس» لحظة محورية في رحلتنا نحو تقديم تجارب سفر استثنائية، حيث نستعد من خلال الاستفادة من تقنيات «أماديوس» المبتكرة، إلى إعادة تعريف مفهوم السفر، وذلك على نحو يجعل من كل رحلة أكثر سلاسة وتخصيصًا من أي وقت مضى".

تُمثّل هذه الشراكة تحالفًا تكنولوجياً ممتداً وخطوةً استراتيجيةً تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة والتحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع السفر العالمي، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء في كل نقطة اتصال.

تواصل "وكالة عمير للسفريات" - بإرثها العريق الذي يعود إلى عام ١٩٥٦- رحلتها في تبنِّي ثقافة الابتكار وتعزيز الاستراتيجيات التي تركز على العملاء، والتي من شأنها صياغة وتحديد مستقبل قطاع السفر، حيث يُتوقع لهذا التعاون المُتجدد مع شركة "أماديــوس" أن يعمل على إرساء معايير جديدة في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع ليس فقط على كلا الشركتين فحسب، بل والأهم من ذلك، على المسافرين الذين يخدمونهم.

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