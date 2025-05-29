القاهرة، مصر: أعلنت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع اللجنة البارالمبية المصرية حتى عام 2028، والتي انطلقت في عام 2017، وذلك في إطار الشراكة العالمية الممتدة بين مجموعة أليانز واللجنة البارالمبية الدولية.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا لالتزام شركة أليانز بمصر بدعم وتمكين الرياضيين من ذوي الهمم، وترسيخ قيم التنوع والمساواة في الرياضة، حيث تضع الشركة الرياضة في صميم مسؤوليتها المجتمعية، بما يعزز مكانتها كمستثمر مسؤول وشريك موثوق، يسعى إلى خلق قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمع.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس الإدارة اللجنة البارالمبية المصرية: "منذ بداية شراكتنا مع شركة أليانز بمصر، ونحن نشهد التزامًا حقيقيًا من جانب الشركة في دعم الأبطال البارالمبيين، ليس فقط من خلال الرعاية المباشرة، بل من خلال تبني رؤية استراتيجية تسهم في تهيئة بيئة رياضية محفزة، تمكّن اللاعبين من تحقيق طموحاتهم وتعزز مكانة الرياضة البارالمبية في مصر."

ومن جانبه، علّق السيد/ تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، قائلاً: "نؤمن بأن الرياضة تعد ركيزة أساسية في بناء مجتمعات قوية وشاملة، ولذلك نحرص على توسيع وتعزيز شراكاتنا مع المنظمات الرياضية الوطنية والدولية. ونفخر بتعاوننا المستمر مع اللجنة البارالمبية المصرية، الذي أسهم بشكل كبير في تأهيل وتمكين عدد من الأبطال البارالمبيين المصريين".

وأضاف: في إطار هذه الشراكة، تفخر شركة أليانز بمصر بدعم خمسة رياضيين بارالمبيين يتنافسون في ثلاث رياضات رئيسية، تشمل رفع الأثقال البارالمبية بمشاركة رياضيين، والسباحة البارالمبية بمشاركة رياضيين، والريشة الطائرة البارالمبية بمشاركة رياضي واحد. ومن بين هؤلاء الأبطال شريف عثمان وفاطمة محروس، الحاصلان على ميداليتين فضيتين في رياضة رفع الأثقال البارالمبية خلال دورتي الألعاب البارالمبية في طوكيو 2021 وباريس 2024. ويأتي هذا الدعم انطلاقًا من حرص أليانز مصر المستمر على تمكين الرياضيين لتحقيق أفضل أداء ممكن وتعزيز مسيرتهم الرياضة".

وجدير بالذكر أن شركة أليانز بمصر تدعم الرياضيين في جميع الفئات، حيث يشمل دعمها كلا من الرياضيين البارالمبيين والأولمبيين على حد سواء. حيث قد قامت الشركة في عام 2024 بتقديم وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للوفد الأولمبي المصري، توفر تغطية شاملة تشمل تكاليف العمليات الجراحية والعلاج الطبيعي وجميع الإصابات الرياضية، مما يعكس دورها الريادي كرعٍ رئيسي للرياضة البارالمبية في مصر والتزامها بدعم الرياضيين بكافة مستوياتهم.

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني: https://www.allianz.com.eg/

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