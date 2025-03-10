الفندق يمتاز بموقع استراتيجي على طريق الملك فهد ويوفر أعلى مستويات من الراحة والرفاهية في قلب المدينة .

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ألف للضيافة، أكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن افتتاح فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة طريق الملك فهد.

يتميز الفندق بموقع استراتيجي على طريق الملك فهد في حي الربوة، ما يوفر وصولًا سهلا إلى وسط المدينة، والمركز المالي، وأبرز المعالم السياحية. كما يبعد فور بوينتس باي شيراتون جدة نحو 15 دقيقة فقط عن مطار الملك عبد العزيز الدولي، ليشكل وجهة مثالية لرجال الأعمال والمسافرين الباحثين عن الراحة والخدمات المتكاملة.

يضم الفندق 112 غرفة وجناحًا مصممة ومجهزة بعناية، تجمع بين الراحة والتصميم العصري، مع أسرّة فوربوينتس المريحة وتجهيزات متطورة تلبي احتياجات النزلاء وتضمن لهم إقامة متميزة. ويقدم الفندق تجربة ضيافة متكاملة عبر مطعمه الذي يقدم تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية والمحلية، إلى جانب مقهى اللوبي الذي يوفر أجواء راقية وخيارات متنوعة من القهوة الطازجة، والمشروبات المتنوعة، والوجبات الخفيفة..

وفيما يخص اجتماعات الشركات والمناسبات الخاصة، يضم فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة خمس قاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات، مجهزة بأحدث التقنيات، مع إمكانية تهيئتها وفق احتياجات الضيوف لضمان اجتماعات سلسة واحترافية. كما يوفر الفندق مركزًا ا للياقة البدنية على السطح، يضم صالة رياضية، وجاكوزي، إلى جانب مسبح خارجي بإطلالات بانورامية على المدينة. ويجسد الفندق التزام علامة "فور بوينتس باي شيراتون" بإعادة تعريف تجربة السفر، من خلال تقديم مزيج مثالي من الأناقة الكلاسيكية، والخدمات الأصيلة، والتجهيزات المصممة لتلبية احتياجات المسافرين العصريين الذين يبحثون عن الراحة والتوازن أثناء تنقلهم.

وبهذه المناسبة، قال سلطان بن عبد المحسن، المدير العام لفندق فور بوينتس باي شيراتون جدة: "يمثل افتتاح الفندق محطة بارزة تعكس التزامنا بتقديم تجربة ضيافة راقية تواكب تطلعات المسافرين. وقد بذل فريق العمل جهودًا كبيرة خلال الأشهر الماضية لضمان جاهزية الفندق بأعلى المعايير، ونتطلع إلى استقبال أوائل الضيوف وتوفير إقامة فندقية استثنائية تمنحهم تجربة لا تُنسى في قلب جدة".

بمناسبة شهر رمضان المبارك، تقدم شركة ألف للضيافة عرضًا خاصًا على إقامة الغرف الافتتاحية في فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة، بأسعار تبدأ من 325 ريال سعودي، تشمل وجبة السحور. يسري هذا العرض حتى نهاية الشهر الكريم، ويتيح للمسافرين من رجال الأعمال والسياح والمجموعات فرصة الاستمتاع بإقامة مريحة وخدمات راقية تلبي مختلف التطلعات.

نبذة عن شركة "ألف للضيافة"

تتخذ شركة ألف للضيافة من دبي مقراً رئيسياً لها، وتعد أكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتميز ألف للضيافة بثقة كبرى العلامات التجارية العالمية، حيث تتولى إدارة الفنادق مباشرة لصالح أصحابها، سواء من خلال نظام الامتياز للفنادق ذات العلامات التجارية، أو كمشغل للعلامة البيضاء للفنادق المستقلة. وتوفر حلول الإدارة المصممة بعناية لأصحاب الفنادق مستوى أعلى من التحكم بأصولهم، ووضوحاً أكبر في العمليات التشغيلية، إلى جانب مرونة تعاقدية تناسب احتياجاتهم. تغطي خدمات ألف للضيافة كافة جوانب تشغيل الفنادق، في مختلف مراحل التطوير، بدءًا من اختيار الموقع والعلامة التجارية، مروراً بالدعم الفني ومرحلة ما قبل الافتتاح، وصولاً إلى العمليات اليومية. وتعتزم الشركة إدارة مجموعة متنوعة من المشاريع تتجاوز 50 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2027.

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