تمثل الشراكة مع "مونتيروك إنترناشيونال" محطة جديدة في رحلة نمو "ألفا ظبي" من خلال إطلاق الشركة محفظة أساليب الحياة

تدعم الشراكة خطط "ألفا ظبي" الطموحة لبناء مجموعة عالمية متكاملة من العلامات التجارية الرائدة في قطاعات الرفاهية وأساليب الحياة والأطعمة والمشروبات والترفيه

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة ش.م.ع"، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX:Alphadhabi)، عن استحواذها على حصة في مجموعة "ناموس جروب" من خلال مشروعها المشترك مع "مونتيروك إنترناشيونال" وهي شركة استثمار دولية تركز على قطاعات الضيافة والأطعمة والمشروبات.

ويعد هذا المشروع المشترك إرتقاءً هاماً في أعمال قطاع الرفاهية وأساليب الحياة لشركة ألفا ظبي، حيث سيركز على بناء وتطوير محفظة من العلامات التجارية الرائدة التي تتيح للشركة توسيع نطاق وصولها وتنويع عروضها وتحفيز نموها.

وتُعتبر "ناموس" إحدى العلامات التجارية الرائدة عالمياً في قطاع أساليب الحياة والأطعمة والمشروبات، حيث يقترن اسمها بأرقى معايير الفخامة والجودة. وقد حققت العلامة نجاحاً كبيراً في إنجاز خطط توسعها حتى الآن، وقد صنف مطعمها في دبي كواحد من أفضل المطاعم أداءً على مستوى العالم ويعتبر حجر الأساس لقطاع أساليب الحياة الجديد في الشركة.

وستشهد الشراكة تطوير مشاريع "ناموس وورلد"، وهي خطة طموحة لتوسيع حضور "ناموس" العالمي وتنويع عروض العلامة سعياً لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الضيافة والأطعمة والمشروبات.

تعليقاً على ذلك، قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "ألفا ظبي القابضة": "حققت ألفا ظبي نمواً متميزاً خلال العام المنصرم، و يؤكد هذا على قدرتنا على اغتنام فرص التوسع والاستثمار التي تضمن توليد إيرادات جديدة وتخلق قيمة أكبر للمساهمين. وثمة إمكانات قوية لتوسيع منصتنا في قطاع الأطعمة والمشروبات ولتنمية أعمال أساليب الحياة، وكلتاهما سوقان تتمتعان بركائز قوية عالمياً مع استئناف أنشطة السفر والترفيه بعد جائحة ’كوفيد-19‘. ويؤكد توسعنا في هذه القطاعات على طموحنا لضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الرفاهية وأساليب الحياة، ونحن متحمسون لخوض هذه الرحلة مع ’مونتيروك‘".

وقد تابع العامري: "إن إضافة هذه الأصول والعلامات التجارية إلى محفظتنا الحالية – والتي تشمل فندق ’شيفال بلان‘ في المالديف - سيحقق قيمة فورية متنامية لمنصتنا المتنوعة، ويكشف ذلك أيضاً مدى التزامنا بخلق القيمة عبر محفظتنا. وكمستثمر رئيسي، نتمتع كذلك بوضع قوي لتحفيز النمو من خلال اتباع نهج نشط في إنشاء الصفقات وإدارة الأصول، والاستفادة من خبراتنا ومنصتنا ومحفظة شركاتنا - بما في ذلك أصول الضيافة - لتعزيز النمو فيما نواصل التركيز على نهجنا الاستثماري المتكامل في رصد مصادر الصفقات واغتنامها".

وتسعى الشراكة إلى تطوير أعمال قطاع أساليب الحياة ليتخطى الاستثمار في قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث ستعمل الشركة على بناء محفظة عالمية المستوى من علامات أساليب الحياة والرفاهية والضيافة والأطعمة والمشروبات والترفيه التي تكمّل بعضها البعض، وتتيح إمكانية البيع المتقاطع عبر المنصة، وتقدّم عرض قيمة فريداً للعلامات التجارية التي تتطلع إلى تسريع وتيرة نموها وتوسعها.

وبعد هذا الإعلان، تعتزم "ألفا ظبي" تقييم المزيد من الفرص المتاحة عبر قطاع أعمال الأطعمة والمشروبات الذي تم إنشاؤه حديثاً؛ حيث تتطلع إلى زيادة استثماراتها عبر هذا القطاع سعياً منها لتكون الشريك المفضل للعلامات التجارية الرائدة في مجال أساليب الحياة والأطعمة والمشروبات التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها وحضورها عالمياً.

من جانبه، قال بيتروس ستاثيس، رئيس مجلس إدارة شركة "مونتيروك إنترناشيونال ليمتد": "يسرنا الإعلان عن اكتمال هذه الشراكة المتميزة مع مجموعة ألفا ظبي الرائدة في المنطقة. وتشكل الشراكة محطة جديدة في مسار نمونا، ودليلاً ملموساً على الثقة الكبيرة بشركتنا وكذلك بمشاريع ’ناموس وورلد‘. لذلك، أتوجه بجزيل الشكر إلى مؤسسي علامة ناموس.فقد استطاعت ’مونتيروك إنترناشيونال‘ على مدار السنوات العشر الماضية أن تشق طريقها باقتدار من خلال محفظة متنامية من العلامات التجارية التي تركز على الفئة العليا من أسواق الرفاهية وأساليب الحياة، ونحن متحمسون جداً لتوسيع نطاق هذا النجاح على مستوى العالم. وسيمهد هذا المشروع المشترك الطريق لتسريع وتيرة نمو أعمالنا خلال السنوات المقبلة، ونتطلع إلى التعاون مع ’ألفا ظبي القابضة‘ لتطوير مشاريع رائدة عالمياً في قطاعات الضيافة والأطعمة والمشروبات".

تنتشر وجهات "ناموس" في ميكونوس ودبي مع تحضيرها لافتتاح مشاريع أخرى في لندن وكان وأبوظبي قريباً. وتتضمن خطط النمو الطموحة لهذه العلامة – والتي تتماشى مع خطط ألفا ظبي الأوسع نطاقاً - تصدير تجاربها الفاخرة عالمية المستوى في مجالات الضيافة والأطعمة والمشروبات إلى جميع أنحاء العالم.

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