دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة ألتا للتطوير العقاري عن تعاونٍ فريدٍ من نوعه مع دار الأزياء الباريسية الأيقونية ميزون مارجيلا في خطوةٍ تجمع بين الأناقة المعمارية وعالم الموضة، وذلك لتدشين أولى مشاريع الدار السكنية بمفهومٍ مبتكرٍ يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة العقارات الفاخرة في دبي.

وستتجسد هذه المجموعة الحصرية، التي تتألف من 24 وحدة سكنية مصممة حسب الطلب في أحد أرقى المواقع بالمدينة التي سيتمّ الإعلان عنها لاحقاً، حاملةً معها بصمة الدار الجمالية المميزة، لتعيد بذلك صياغة مفهوم المساكن الراقية، فضلاً عن أنها ستوفر للمقيمين فضاءً يحتفي بالإبداع والتفرد.

ويجمع هذا التعاون البارز بين فلسفة ميزون مارجيلا التي تتحدى التقاليد وتتبنى التفرد، وبين خبرة ألتا في بناء منازل استثنائية. وتمّ تصميم هذه المساكن لتعكس بوضوح هوية الدار المميزة، وتوفر للسكان خصوصية تامة، وأناقة لا تضاهى، ولمسات مبتكرة تندمج فيها خطوط الموضة الراقية مع فن العمارة، لترسم بها ملامح نمط حياة يتميز بالجودة والحرفية العالية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، ، قال عبد الله الطاير، المدير الإداري لشركة ألتا للتطوير العقاري:" بصفتنا شركةً رائدة للتطوير العقاري، تتمثل رؤيتنا في التعاون مع أبرز العلامات التجارية في العالم لابتكار تجارب سكنية استثنائية، وستتيح لنا هذه الشراكة مع ميزون مارجيلا استكشاف آفاق جديدة في التصميم وإعادة صياغة مفهوم الحياة الفاخرة في دبي. ستجسد هذه المساكن جوهر الإبداع والحرفية العالية والتفرد، وتعكس شخصية كل مقيم في كلّ زاوية".

ويعدّ هذا التعاون جزءاً من رؤية ألتا التي تهدف إلى تقديم تجارب سكنية فاخرة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية رائدة. ستعمل ألتا للتطوير العقاري وميزون مارجيلا معاً على تحقيق مزيج فريد بين التصميم العصري الذي يميز العلامة التجارية، وبين جماليات العمارة الكلاسيكية.

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