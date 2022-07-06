· الفيلا الفاخرة تتمتع بإطلالة خلابة على مياه الخليج العربي وتندرج ضمن سلسلة من ست فلل من المقرر تسليمها في الربع الرابع من عام 2022

· الأخوان أييلديز من شركة التطوير العقاري الرائدة يهدفان إلى إعادة رسم ملامح أسلوب الحياة الفاخرة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة ألباغو العقارية عن اكتمال ثاني فللها الفاخرة سيريني فيرسانتي في صف المليارديرات على السعفة جي من نخلة جميرا بدبي، بعد النجاح اللافت لفيلتها الأولى الذي مهّد الطريق لتعزيز مكانة الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دبي. وترسّخ ألباغو العقارية من خلال هذه الخطوة حضورها في صدارة قطاع العقارات الراقية، بما ينسجم مع طموحات دبي لتكون المركز الإقليمي للمليارديرات، وتتيح للمشترين المحتملين الاطلاع على الفيلا الجديدة ضمن سلسلة من ست فلل لمعاينة مزاياها التي لا تُضاهى.

وتساهم ألباغو العقارية بقيادة كل من مراد ورضوان أييلديز في الارتقاء بمشهد العقارات الفاخرة في دبي، حيث تجسد هذه السلسلة من الفلل المعنى الحقيقي لفئة الفلل فائقة الفخامة وتتناغم مع روعة نخلة جميرا.

وحققت المجموعة نجاحاً كبيراً بعد إطلاق الفيلا الأولى ريفا ديل لوسو والإعلان اليوم عن فيلتها الثانية الفاخرة سيريني فيرسانتي، إذ تحرص على توفير أعلى معايير الأناقة والرقي والفخامة.

وتُعد سيريني فيرسانتي تحفة معمارية جاءت ثمرة خبرات مجموعة إل دبليو للتصميم وشركة سي كي للتصميم الداخلي الحائزتين على جوائز، وتجمع إل دبليو للتصميم نخبة من المهندسين المعماريين وخبراء التصميم الداخلي في مكاتبها التي تتوزع في دبي وهونج كونج وساو باولو وآرهوس في الدنمارك وتقدم خبراتها في مجال العقارات الفاخرة في جميع أنحاء العالم، بينما تُعد سي كي للتصميم الداخلي شركة عالمية تتخذ من دبي مقراً لها وتختص في قطاع العقارات الفاخرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مراد أييلديز مؤسس مجموعة ألباغو العقارية ورضوان أييلديز نائب رئيس مجلس الإدارة فيها: "يسرّنا الإعلان عن اكتمال فيلتنا الفاخرة الثانية سيريني فيرسانتي، في إطار مساعينا المتواصلة لتزويد المشترين بأعلى معايير الفخامة التي تعكس التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات لتصبح الوجهة المفضلة لأصحاب الملاءات المالية العالية. كما تندرج هذه الخطوة في إطار جهودنا لنكون الخيار الأول في قطاع العقارات الفاخرة

في دبي والعالم، حيث تقدم سيريني فيرسانتي أعلى مستويات التميز بفضل ما توفره من وسائل راحة عالمية المستوى مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مجتمع النخبة في دبي".

وتمتد الفيلا على مساحة 16 ألف قدم مربعة بمساحة داخلية تعادل 17 ألف قدم مربعة تتوزع على أربعة طوابق تشمل القبو والطابق الأرضي والأول والثاني، وتضم 6 غرف نوم و10 حمامات وقاعة سينما خاصة مع حوض سباحة متماهٍ مع الأفق ونادٍ رياضي حديث وتراس واسع ومساحة مخصصة للشواء، فضلاً عن مرآب فاخر تحت الأرض يتسع لثماني سيارات ويُعد ميزة حصرية ضمن فلل ألباغو العقارية في صف المليارديرات في نخلة جميرا.

وتمزج سيريني فيرسانتي مفردات الحداثة والراحة والهدوء وسط واحدة من أشهر الجزر الاصطناعية في العالم، وتتيح مساحات المعيشة المفتوحة في الفيلا الاستمتاع بإطلالات رائعة على المياه الصافية للخليج العربي، ما يضمن تجربة فائقة الفخامة في جميع تفاصيلها المنتقاة بعناية لتمزج أفضل مزايا الرقي والخدمات العملية.

ومن المتوقع أن تسلّم الشركة الفلل الست من توقيعها بحلول نهاية العام، بما يتناسب مع المتطلبات الفاخرة لعملائها رفيعي المستوى في دبي وينسجم مع سعيها إلى إعادة رسم ملامح أسلوب الحياة الفاخر في الإمارة.

ويُذكر أن ألباغو العقارية أطلقت أول فللها الفاخرة ريفا ديل لوسو في يونيو، والتي لاقت أصداءً إيجابية وإقبالاً واسعاً من المشترين، بفضل موقعها المتميز على الواجهة البحرية ومساحتها الداخلية التي تعادل 14 ألف قدم مربعة على السعفة جي في نخلة جميرا الشهيرة.

لمعاينة العقار الجديد والمتوفر اليوم أمام المشترين المحتملين، يُمكن التواصل مع بي 1 بروبريتي، الوسيط العقاري الحصري لشركة ألباغو العقارية من خلال 043938155. لمزيد من المعلومات حول مجموعة ألباغو العقارية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alpagoproperties.com

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حول مجموعة ألباغو العقارية:

تعود ملكية شركة ألباغو العقارية إلى مجموعة ألباغو بالكامل. وبدأت الشركة مسيرتها في إسطنبول ولندن بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية ومرافق الضيافة الفاخرة. وتتمحور رؤية الشركة حول مواصلة الارتقاء بالمعايير العالمية لشريحة العقارات فائقة الفخامة من خلال التعاون مع أبرز مهندسي العمارة وخبراء التصميم الداخلي وشركات البناء والفنانين والحرفيين في العالم. وتتخذ مجموعة ألباغو العقارية حالياً من دبي مقراً لها، وتُكرس جُلّ تركيزها على تصميم تحف معمارية فريدة وتطوير أنماط الحياة والتجارب المتميزة في جميع مشاريعها.

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كاتش انترناشونال

هدى إسماعيل

Huda@katchthis.com