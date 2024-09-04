المحطة ستحقق الإنتاج الكامل (410 آلاف متر مكعّب من المياه يومياً) بحلول الربع الثاني من عام 2028.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت أكوا باور؛ الشركة السعودية الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصّة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اتفاقية تعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لإنشاء أول محطة مستقلّة لتحلية المياه في إمارة الشارقة، تلبيةً لسد احتياجات الإمارة من المياه.

وتستخدم محطة الحمرية المستقلّة لتحلية المياه، تقنية التناضح العكسي، حيث من المتوقع أن تُنتِج المحطة نحو 272 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً بحلول الربع الثاني من عام 2027. وعند بدء مرحلة التشغيل لكامل قدرة المحطة الإنتاجية في الربع الثالث من عام 2028؛ ستصل المحطة لكامل قدرتها الإنتاجية التي تبلغ 410 آلاف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، بما يسهم في تزويد 1.4 مليون نسمة بالمياه الصالحة للشرب.

تعليقًا على الاتفاقية، أكد سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تتفيذ إستراتيجية محددة في مجال المياه تهدف لتعزيز الأمن المائي، وتلبي احتياجات التنمية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة، وتضمن استدامة وصول المياه النقية للمستهلكين في كافة مناطق الإمارة.

وأوضح أن توقيع اتفاقية إنشاء مشروع محطة تحلية المياه في الحمرية مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال يأتي ضمن خطة تطوير منظومة قطاع المياه في إمارة الشارقة، ويعد من أكبر الاستثمارات في مجال المياه على مستوى الإمارة وباستخدام أحدث التقنيات حيث ستعمل المحطة الجديدة بنظام التناضح العكسي لتحلية المياه. ويضم المشروع أحدث تقنيات ما بعد المعالجة والتصفية والترشيح، وسيساهم المشروع في زيادة القدرة الإنتاجية للمياه، وإضافة سعة تخزينية بقدرة 90 مليون جالون، بالإضافة إلى استهلاك طاقة لا تتعدى 3.2 كيلوواط في الساعة لإنتاج متر مكعب من المياه.

تعليقًا على الاتفاقية، صرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يسرّنا أن نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتنفيذ هذا المشروع الرائد الذي يُسهم في إثراء محفظتنا بقطاع المرافق لتصل إلى ثمانية مشروعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الريادة العالمية لشركة أكوا باور، وذلك بصفتها أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم. نتطلع إلى تقديم خبراتنا الواسعة في مجال تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون بما يعود بالفائدة على إمارة الشارقة من خلال تزويدها بحلول متكاملة تلبي الطلب المتزايد على المياه النظيفة، بشكلٍ ميسور، وأقل تكلفة ممكنة".

ويشمل نطاق عمل أكوا باور في إطار هذا المشروع تصميم المحطة وتطويرها وتشغيل عملياتها وصيانتها.

يذكر أن شركة أكوا باور، هي أكبر شركة خاصّة لتحلية المياه حول العالم، حيث تملك محفظة متنوعة تضمّ 19 مشروعاً لتحلية المياه قيد التشغيل، أو قيد الإنشاء، أو في مراحل متقدّمة، تسهم مجتمعةً في إنتاج 8 ملايين متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً. وتحرص أكوا باور على تبنّي أحدث التقنيات، ودمج مصادر الطاقة النظيفة بعمليات تحلية المياه، والتي تمّ استخدامها جزئياً في العديد من المشروعات الضخمة على مستوى المنطقة، مثل محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، بالإضافة إلى محطات "رابغ 3"، و"الجبيل 3 (أ) - جزلة)، و"أم القيوين"، و"الشعيبة 3".

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 90 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 77353. مليار ريال سعودي (.3 94 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.6 جيجاواط من الكهرباء، و8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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