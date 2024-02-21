سيلعب مشروع محطة "الكهفة" للطاقة الشمسية دوراً محورياً ضمن جهود شركتي "بديل" و"أكوا باور" للمساهمة في تعزيز "البرنامج الوطني للطاقة المتجددة" بالمملكة العربية السعودية

نظام التعقب الشمسي NX Horizon-XTR سوف يحسّن إنتاج الطاقة مع تقليص التأثير البيئي في موقع المشروع

يوفر مشروع "الكهفة" طاقة كهربائية بـ1.17 جيجاواط، ما سيمكّن "نكست تراكر" من تحقيق إنجاز يتجاوز 10 جيجاواط من طلبيات أنظمة التعقب الشمسية الذكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا

السعودية: أعلنت شركة "نكست تراكر" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز:NXT)، المزود العالمي الرائد لحلول المتعقبات الذكية وبرمجيات الطاقة الشمسية، عن أنها تم اختيارها من قبل كلٍ من شركتي "أكوا باور" و"لارسن آند توبرو المحدودة" (L&T)، وذلك لتزويد نظامها NX Horizon-XTR™ للتعقب في جميع التضاريس لتثبيته في محطة "الكهفة" للطاقة الشمسية، وهي مشروع الطاقة المتجددة ذو الأهمية الاستراتيجية الذي يقع في المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية، وأحد مكونات "البرنامج الوطني للطاقة المتجددة" في المملكة.

يعد "الكهفة" أحد المشاريع الرئيسية الثلاثة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة (IPP) التي تقودها شركتا "المياه والكهرباء القابضة" (بديل) و"أكوا باور". ستوفر المحطة الطاقة النظيفة للشركة السعودية لشراء الطاقة، في إطار مشاريع الطاقة المتجددة ذات الأهمية في تحقيق أهداف "رؤية 2030" والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة بهدف زيادة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة للمملكة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030. كذلك، فقد حصلت شركة الإنشاءات العالمية العملاقة "لارسون آند توبرو" على عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لمحطة "الكهفة" للطاقة الشمسية.

من المقرر أن يضم مشروع "الكهفة" أنظمة التعقب الشمسية الذكية NX Horizon-XTR من شركة "نكست تراكر". تغلب على المنطقة التي ستشغلها محطة الطاقة الشمسية تضاريس وعرة ومليئة بالتلال، الأمر الذي يتطلب عادةً مجموعة من المتفجرات وآلات تسوية التربة التي سيغطيها نظام التعقب الشمسي الجديد. في عام 2018، أُطلق نظام شركة "نكست تراكر" الجديد لتعقب الطاقة الشمسية في جميع أنواع التضاريس لأول مرة، وقد أثبت كفاءته للعمل بنجاح في عشرات من مشروعات المرافق على مستوى العالم، حيث يتوافق مع التضاريس الطبيعية بما لا يتطلب عمليات تسوية الأراضي ذات التكلفة المرتفعة مع تقليص التأثير البيئي بشكل كبير.

يمثل مشروع "الكهفة" في المملكة العربية السعودية أكبر عملية استخدام بالنسبة إلى شركة "نكست تراكر" لأنظمة التعقب الشمسية "NX Horizon-XTR " من خلال طلبية واحدة حتى الآن. ساهم تركيب الأنظمة في مشروع "الكهفة" المخطط له أيضاً في تحقيق "نكست تراكر" إنجازاً بارزاً في سوق الطاقة الشمسية المتنامي بالشرق الأوسط والهند وأفريقيا. من خلال طلبية الأنظمة بطاقة 1.17 جيجاواط، تكون "نكست تراكر" بذلك قد تجاوزت طلبياتها 10 جيجاواط من أجهزة تعقب الطاقة الشمسية الذكية، إما بالأجهزة العاملة أو قيد التنفيذ على امتداد المنطقة.

وسّعت "نكست تراكر" برنامجها للمحتوى المحلي وتطوير القدرات في المملكة، وذلك في إطار دعمها لشركة "أكوا باور" ومشروع "الكهفة". وعملت الشركة على إشراك مجموعة من الشركاء المحليين في توفير الدعم بمجال المواد الخام والتصنيع لأجهزة التعقب، وشبكات الأنظمة المثبتة في المحطات داخل المملكة من أجل دعم تصنيع وتركيب أجهزة تعقب الطاقة الشمسية في المحطات بجميع أنحاء المنطقة.

كانت "نكست تراكر" قد عقدت سابقاً شراكة مع "أكوا باور" و"لارسن آند توبرو" في محطة "سدير" للطاقة الشمسية الكهروضوئية (906 ميجاواط) لتوفير أجهزة تعقب ذكية للطاقة الشمسية لتعزيز توليد الطاقة لهذه المحطات.

وفي معرض تعليقه، قال دان شوجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نكست تراكر: "يشرفنا أن نتعاون مجدداً مع شركتي أكوا باور ولارسن آند توبرو المحدودة في مشروع مهم آخر بالمنطقة. لقد ساهمت شراكتنا مع الشركتين الرائدين في الصناعة بشكل كبير في أن نحقق إنجازاً فارقاً على امتداد سوق الطاقة الشمسية سريع التوسع بمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا ، والذي يتمثل في أجهزة تعقب طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاواط تم تركيبها بالفعل أو قيد التركيب. إننا واثقون من أن نكست تراكر ستساهم بشكل كبير في محطة "الكهفة" – التي تجسّد نموذجاً آخر على الدور القيادي للحكومة السعودية في تحول الطاقة وهيمنة تكنولوجيا الطاقة الشمسية التي توجّه التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة بالمنطقة".

من جانبه، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "نتطلع إلى التشغيل الناجح لهذه المحطة الجديدة المهمة من أجل ضمان استمرارية إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة للمنازل والشركات. تكتسب شراكاتنا مع مزودي التكنولوجيا مثل نكست تراكر أهمية في دعم دورنا لتعزيز الخطة الوطنية الطموحة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية بما يزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في المملكة إلى 50% بحلول عام 2030".

من جهته، قال براهاتي كومار، المدير العام للطاقة المتجددة العالمية في شركة "لارسن آند توبرو": "توفر حلول نكست تراكر مرونة كبيرة لتركيب أنظمة تعقب للطاقة الشمسية في مواقع المشاريع من أجل الحصول على أداء متميز. تضمن التجهيزات المجمعة مسبقاً، والتركيبات وحيدة الصف، والتوافق من حيث التنظيف الآلي، عمليات تشغيل وإدارة فعالة على امتداد دورة حياة كل مشروع. التصميم القوي الذي توفره نكست تراكر والذي يركز بدقة على هندسة الرياح يجعل أجهزة التعقب الخاصة بها أكثر ملاءمة بالنسبة إلى المنطقة".

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نبذة عن نظام NX Horizon-XTR™

يعد NX Horizon-XTR بمثابة الجيل الجديد من نظام NX Horizon للتعقب الذكي للطاقة الشمسية الرائد على مستوى الصناعة، إذ يتوافق مع التضاريس الطبيعية، وذلك من خلال توفير عدد من المزايا التالية:

الاستغناء عن أعمال الحفر والردم

تقليص أطوال الأرصفة

تخفيف إجراءات التراخيص

الحد من التأثيرات البيئية

كذلك يساهم نظام التعقب الشمسي الذكي الجديد هذا في تسريع الجداول الزمنية لإنجاز المشاريع، مما يساعد على توفير الوقت والمال.

نبذة عن "نكست تراكر"

"نكست تراكر" هي شركة رائدة في مجال توفير الحلول الذكية والمتكاملة للبرمجيات وتعقب الطاقة الشمسية المستخدمة في مشاريع توليد الطاقة الشمسية على نطاق المرافق والتي تحظى بانتشار عالمي. تتيح منتجات الألواح الشمسية التي تقدمها الشركة متابعة حركة الشمس في السماء، وتحسين أداء محطات التوليد. تمتلك الشركة مصانع في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، حيث توفر تقنيات تعقب الطاقة الشمسية التي تزيد إنتاج الطاقة مع تقليص تكاليف عائد الاستثمار الضخمة للمحطات. للمزيد من المعلومات حول "نكست تراكر"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Nextracker. تابعونا عبر منصاتنا المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً)، ولينكدإن وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب.

نبذة عن "أكوا باور"

"أكوا باور"، هي شركة مُدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (تحت الرمز أكوا باور: 2082)، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، ورائدة في مجال تحوّل الطاقة. تأسست الشركة في عام 2004 بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، ويعمل لدى الشركة أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في 12 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. تضم محفظة أعمال الشركة 77 محطة قيد التشغيل والبناء أو في مراحل متقدمة من التطوير، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمحفظة 310.5 مليار ريال سعودي (82.8 مليار دولار أمريكي)، بطاقة إنتاجية 53.69 جيجاواط من الكهرباء، و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً والتي يتم توفيرها بكميات ضخمة لمرافق الدولة والكيانات الصناعية الكبرى وفق عقود شراء طويلة الأمد تعتمد نماذج الشراكة للقطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز، وتعهيد خدمات المرافق. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.acwapower.com

نبذة عن "لارسن آند توبرو المحدودة"

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