الشركتان ستدرسان أيضاً إمكانية تطوير محطة لاستيراد الأمونيا الخضراء بهدف تسهيل نقل الهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى إيطاليا والنمسا وألمانيا.

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، مذكرة تفاهم مع شركة "سنام" الإيطالية، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك بهدف إنشاء سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى أوروبا.

وتهدف "سنام"؛ وهي شركة إيطالية متعددة الجنسيات رائدة في مجال تطوير البنية الأساسية للغاز الطبيعي، إلى تطوير بنية تحتية متعددة الأنماط على مستوى القارة الأوروبية، بما يُسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتسريع مسار التحوّل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وستتولى أكوا باور في إطار هذه الشراكة دور المطور والمستثمر والمشغل لمرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المملكة العربية السعودية.

تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "نتطلع قدماً للعمل مع شركة سنام، وتوحيد جهودنا من أجل تحقيق تقدم كبير في قطاع الهيدروجين الأخضر. إنّ انخفاض انبعاثات قطاع الطاقة بنسبة 40% مقارنةً بما كانت عليه قبل 20 عاماً، يجعلنا نركز جهودنا الجماعية من أجل تسريع اعتماد جزيئاتٍ جديدة منخفضة الكربون تمهيداً لإزالة الكربون من قطاعاتنا".

من جهته، قال ستيفانو فينييه، الرئيس التنفيذي لشركة "سنام": "تتطلّب أهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة لإزالة الكربون اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة في جميع قطاعات الإنتاج، والتي تنطوي على الاستخدام العملي والفعال والسريع لجميع التقنيات المتاحة. ويلعب الهيدروجين دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، لذا عملنا على متابعة فرص التطوير في هذا المجال من خلال اتفاقياتٍ مثل تلك الموقّعة مع شركة أكوا باور، والتي تهدف إلى تطوير محطة استيراد الأمونيا تتوافق مع تطوير مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SouthH2)".

وتتضمن الشراكة استكشاف سبل التعاون الممكنة وفرص الاستثمار المشترك بهدف إنشاء سلسلة توريد دولية توفر إمدادات موثوقة وفعالة من حيث التكلفة من الهيدروجين الأخضر وتمتد من المملكة العربية السعودية إلى الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تطوير محطة لاستيراد الأمونيا الخضراء في جمهورية إيطاليا لتسهيل نقل الهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى الإتحاد الأوروبي عبر ممر الهيدروجين الجنوبي South H2؛ وهو مشروع يبلغ طوله 3300 كيلومتراً، ويصل إلى وسط أوروبا ممتداً عبر إيطاليا، والنمسا، وألمانيا.

نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 13 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 94 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ.75 363 مليار ريال سعودي (97 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 69 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.05 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميد الدين، مدير عام تنفيذي للشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي–YHamidaddin@acwapower.com

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