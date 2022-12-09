الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة "أكوا باور"، المطوّر والمستثمر والمشغّل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مجموعة من مذكّرات التفاهم مع تسع جهات صينية بارزة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار القمّة الصينية العربية الأولى وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى البدء بالتعاون المشترك للاستثمار في مشاريع "أكوا باور" العالمية للطاقة النظيفة والمتجدّدة في المملكة والدول الملتزمة بمبادرة الحزام والطريق الصينية وتمويلها وتنفيذها.

وفي هذه المناسبة، صرّح محمد عبد الله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، قائلاً: "عاما بعد عام، تواصل "أكوا باور" من خلال ما حققته من شراكات ثابتة وعلاقات متجددة مع كبرى الجهات الصينية البارزة في مجالها، العمل على تعزيز دورها الريادي ومساهمتها في الحراك العالمي نحو التحوّل في قطاع الطاقة، بما يعكس متانة الروابط التي تجمع ما بين السعودية والصين". مضيفا "من المكانة التي حققناها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، وانسجاما مع التزام المملكة بمبادرة الحزام والطريق الصينية، نؤكد في "أكوا باور" مواصلتنا تسخير كامل إمكانات ومواردنا وخبراتنا لدعم التحوّل في مجال الطاقة والتحوّل الاقتصادي المنشودين، بما يعزز من مساهمتنا في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها الطموحة وأهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث نتطلع إلى الإسهام بدور محوري لتحقيق هذه الأهداف الوطنية لكلا الطرفين بشكل تكاملي."

ووقعت "أكوا باور" مذكّرات تفاهم للاستثمار في مشاريعها الجديدة المرتبطة بالطاقة النظيفة والمتجدّدة وتمويلها وتوقيع عقود المقاولات الهندسية والمشتريات والبناء وشراء معدات الطاقة المتجدّدة الضرورية لتنفيذ تلك المشاريع. ويُذكر من بين الشركاء الصينيين الاستراتيجيين المعنيّين بمذكّرات التفاهم البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين وشركة "SPIC Huanghe لتنمية الطاقة الكهرومائية" وشركة "تشاينا ساوثرن باور جريد إنترنشيونال" و"مجموعة باور تشاينا إنترناشيونال" و"مجموعة إنرجي تشاينا إنترناشيونال" و"شركة جينكو سولار" و"شركة صن جرو لإمدادات الطاقة" و"شركة جوليوود سولار تكنولوجي".

ومن جانبه، قال كاشف رانا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ في شركة "أكوا باور": "تسنّت لنا خلال السنوات الـ 13 الماضية فرصة العمل مع عددٍ من أبرز الشركاء الصينيين لتنفيذ مجموعة من أهمّ مشاريع الطاقة. ونحرص اليوم، تماماً كما في السابق، على مواصلة هذا التعاون المثمر. وقد ساهمت أوجه التآزر التي تمّ الوقوف عليها من خلال هذه الاتفاقيات في دعم جهود التحوّل في قطاع الطاقة عبر توفير خدمات بأسعار تنافسية جداً، بما يعود بفوائد ملحوظة وقيمة كبرى على كافة الأطراف المعنية. ونثق تماماً بأنّ مذكّرات التفاهم التي وقّعناها اليوم مع نخبة من أبرز الجهات الصينية سوف تسهم في تطوير محطاتنا وتعزيز كفاءة عملياتنا ضمن مشاريعنا القائمة على مستوى المنطقة، بينما نسعى إلى تزويد المجتمعات والقطاعات الصناعية بما يلزم من طاقة نظيفة وخضراء بطرقٍ موثوقة وعالية الكفاءة. ومن خلال العمل الوثيق مع فرق صينية محلية تضمّ نخبة من الخبراء المحترفين ومتعدّدي التخصّصات، سوف نحرص على اختيار وبدء العمل مع شركات صينية تملك الرؤية والأهداف نفسها، لإطلاق شراكات تهدف إلى تطوير الأعمال وتنفيذ عقود المشتريات والاستثمار في المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجدّدة وتمويلها وتنفيذها. ونأمل أن نواصل تعاوننا المثمر مع الجهات الصينية في هذا المجال لتحقيق المزيد من التقدّم والنمو المستدام."

تجدر الإشارة إلى أنّ التعاون بين "أكوا باور" والصين يعود إلى عام 2009، عندما افتتحت "أكوا باور" أول مكاتبها في العاصمة الصينية بكين. واليوم، تملك الشركة علاقات استراتيجية مع أبرز الشركات الصينية في مجال مقاولات الهندسة والمشتريات والبناء وتزويد المعدات ومؤسسات التمويل وشركاء الاستثمار، علماً أنّ هذه الشركات تسهم اليوم في تنفيذ 47 مشروعاً ضمن محفظة "أكوا باور" الاستثمارية في 12 دولة حول العالم. وطوال السنوات الماضية، بلغت قيمة هذا التعاون المشترك عشرة مليارات دولار أميركي مع المستثمرين وجهات التمويل و33 مليار دولار إضافية مع شركات مقاولات الهندسة والمشتريات والبناء في مجموعة من أبرز مشاريع الطاقة المتجدّدة وتحلية المياه على مستوى العالم.

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