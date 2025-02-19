مع دخولها السوق الكويتية للمرة الأولى من خلال الاستحواذ على حصة في محطة الزور الشمالي، تحقق أكوا خطوةً أخرى تقودها نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو وترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة الإقليمي.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحّول الطاقة، وأكبر شركة خاصة بمجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر - عن توقيع اتفاقية استحواذ بقيمة 693 مليون دولار أمريكي (2.599 مليار ريال سعودي) مع مجموعة "إنجي" الفرنسية لتطوير المرافق. ويشمل هذا الاستحواذ الاستراتيجي؛ أصولاً لتوليد الطاقة باستخدام الغاز بإجمالي قدرة إنتاجية 4.61 جيجاواط، وأصولاً لتحلية المياه بإجمالي سعة إنتاجية 1,11 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى شركات التشغيل والصيانة ذات الصلة بهذه الأصول في كل من دولة الكويت، ومملكة البحرين.

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ شركة أكوا باور على إجمالي أسهم شركة إنجي في محطة الزور الشمالي المستقلة لتوليد الطاقة والمياه في دولة الكويت، والبالغة (18%). بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ "أكوا باور" على أسهم الشركة البالغة (45%) في كل من محطتي "العزل لتوليد الطاقة"، و"الدور لتوليد الطاقة والمياه"، وأسهم "محطة الحد لتوليد الطاقة والمياه"، والبالغة (30%)، وجميعها تقع في مملكة البحرين. وسيخضع إتمام الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية وغيرها من الجهات المعنية.

تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "يُسهم هذا الاستحواذ في تعزيز ريادتنا الإقليمية لقطاعي تحلية المياه وتوليد الطاقة. ويتماشى دمج هذه الأصول الاستراتيجية في كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت مع محفظتنا الاستثمارية الحالية وأهداف النمو المستهدفة. وهذا يؤكد التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويعزز قدرتنا على تعزيز المحتوى المحلي وتطوير قدرات موظفينا، بالإضافة إلى ضمان أمن واستدامة المياه والطاقة للقطاعات الاقتصادية، والمجتمعات كافة".

من جهته، صرّح توماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير في "أكوا باور" : "مع دخولها السوق الكويتية للمرة الأولى من خلال الاستحواذ على حصة في محطة الزور الشمالي، تحقق أكوا باور خطوةً أخرى تقودها نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو وترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة الإقليمي".

وتُسهم الأصول التعاقدية في دعم استراتيجية "أكوا باور" إلى مضاعفة حجم أصولها المُدارة ثلاث مرات ما هي عليه في عام 2023 لتصل إلى 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

يذكر أن مؤسسة "غولدمان ساكس" السعودية، عملت بصفتها المستشار المالي الوحيد لشركة "أكوا باور"، فيما توّلت شركة "King & Spalding" مهام الاستشارة القانونية.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 14 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 99 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 381 مليار ريال سعودي (101.6 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 73.8 جيجاواط من الطاقة، وإدارة 9.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

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للتواصل الإعلامي:

يحيى حميد الدين، مدير عام تنفيذي للشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي – YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسن، مدير الإعلام - الشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي – Moalhasan@acwapower.com

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