- تحقيق تعاون مشترك لدراسة مشروع لتخزين مضخات منشأة طاقة كهرومائية تبلغ 800 ميجاواط

- بحث تطوير منشأة هيدروجين/ أمونيا خضراء تعمل بالطاقة الكهرومائية

- الاتفاقية منحت أكوا باور تفويضًا لبناء القدرات لموظفي شركة (بي ال ان).

بالي، اندونيسيا: أعلنت شركة أكوا باور، المطور والمستثمر والمشغل السعودي الرائد في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه ومحطات الهيدروجين الأخضر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (بيروساهان ليسترك نيجار) مزودة الكهرباء المملوكة للحكومة الاندونيسية، لتطوير مرافق تخزين البطاريات ومنشآت الطاقة المتجددة، وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في إندونيسيا.

تم توقيع مذكرة التفاهم في قمة مجموعة العشرين (B20) في بالي، حيث تزامنت مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إندونيسيا. ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بادي بادماناثان، والرئيس التنفيذي لشركة (بي ال ان)، دارماوان براسودجو، وبحضور نائب وزير المشاريع المملوكة للدولة في إندونيسيا باهالا ان منصوري. ومفوض شركة (بي ال نان) المدير العام للكهرباء في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، دادان كوسديانا؛ بالإضافة إلى مدير مركز ترويج الاستثمار الإندونيسي في أبو ظبي محمد أونجسي.

ويندرج ضمن مذكرة التفاهم تحقيق تعاون مشترك ما بين (أكوا باور) وشركة (بي ال ان) لبناء شراكة مثمرة تستهدف دراسة مشروع لتخزين مضخات منشأة طاقة كهرومائية تبلغ 600-800 ميجاواط؛ وبحث تطوير نظام تخزين طاقة بطارية 4 جيجاواط بالإضافة إلى تطوير منشأة هيدروجين/ أمونيا خضراء تعمل بالطاقة الكهرومائية. وحددت الاتفاقية مساراً واضحاً لخط أنابيب للطاقة المتجددة والتطوير التكنولوجي لشركة أكوا باور داخل الدولة كما تضمنت تفويضًا لبناء القدرات لموظفي شركة (بي ال ان).

وحول أهمية الاتفاقية؛ قال بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "كدولة تواكب النمو الاقتصادي بشكل متواصل، تركز إندونيسيا على النهوض بالتنمية المستدامة من خلال الشراكات الإستراتيجية، وتوقيع مذكرة التفاهم الشاملة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مع شركة (بي ال ان)، سيحقق توسع لحجم التعاون المشترك، ويعزز من تواجدنا الاستثماري في البلاد، بما ينسجم وتطلعاتنا باستمرار الشراكة المثمرة التي حققناها مع الحكومة الاندونيسية والتي دعمت تحقيق الأهداف الحكومية في مجال الطاقة المتجددة ".

ومن الجدير ذكره، أن خطة الطاقة العامة الوطنية التي تتبناها إندونيسيا، تنص على وجوب توليد 23٪ من طاقة الدولة عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وتعتبر شركة (بي ال ان) المشتري الوحيد للكهرباء التي تنتجها مشاريع الطاقة المستقلة، بما في ذلك الطاقة المُنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة. واعتبارًا من العام الماضي، تمتلك المؤسسة أو تدير ما يقدر بثلثي صناعة توليد الطاقة في إندونيسيا، والتي تبلغ 65.5 جيجاواط تقريبًا من الكهرباء.

ومن جانبه قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (بي ال ان)، دارماوان براسودجو: "برغم أن التعامل مع التغير المناخ يمثل تحديًا للحفاظ على البيئة، إلا أنه يمثل أيضًا فرصاً للعمل في المستقبل، حيث سيكون هناك العديد من أجندات (بي ال ان) في انتقال الطاقة التي تتطلب تعاون جميع الأطراف، لقد قمنا بالتعاون مع أكوا باور ببناء شراكة متينة وطويلة الأمد ومثمرة. "

"ومن الجدير ذكره، أن التعاون ما بين أكوا باور و(بي ال ان) يعود إلى أكتوبر الماضي، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم لبناء محطات الطاقة الشمسية العائمة في (سينغكاراك وساغولينغ)، واليوم ، أضافت الشركتان تعاونًا آخراً والتزاماً أوسع لاستكشاف فرص توسيع الأعمال المشتركة، ليس فقط محليًا، ولكن أيضًا في الخارج، حيث يتم الآن استكشاف فرص تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والتقدم التكنولوجي في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، والطاقة المائية، وتخزين المضخات، وطاقة البطارية، وتخزين البطاريات، والطاقة الناجمة عن المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى العمل بشكل مشترك على تطوير منشآت خضراء للهيدروجين والأمونيا الخضراء ".

من الجدير بالذكر، أن أكوا باور دخلت إندونيسيا هذا العام، حيث منحت شركة (بي ال ان) عقدين لتطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في أكتوبر 2022.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

أكوا باور" (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 3900 موظف، وتوجد حالياً في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع "أكوا باور" 67 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه في 13 دولة، بتكلفة استثمارية تبلغ 249.2 مليار ريال سعودي (66.28 مليار دولار أميركي)، من خلال توليد 42.7 جيجاواط وإدارة 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.