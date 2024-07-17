التعاون السعودي الصيني يُعدّ إنجازاً بارزاً ضمن قطاع الطاقة المتجدّدة في جمهورية أوزبكستان

طشقند، أوزبكستان: أعلنت شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصّة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن إتمام صفقة بيع 35% من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة، لصالح شركة "شبكة الطاقة الجنوبية الصينية"؛ وهي الذراع العالمية للاستثمار والتطوير التابعة لشركة شبكة كهرباء جنوب الصين.

وأقيم حفل توقيع إتمام الصفقة اليوم 16 يوليو 2024، في طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور كلّ من معالي جورابك ميرزا محمودوف؛ وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان، وأوميد محمد أمينوف؛ نائب وزير الطاقة في أوزبكستان، وحمود تركي المطيري؛ نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان، وعبد الله أوتابويف؛ نائب رئيس وكالة تنمية وتنظيم سوق الطاقة في أوزبكستان، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وتانغ ييفينغ، نائب رئيس شركة " شبكة الطاقة الجنوبية الصينية ".

وتُعدّ هذه الصفقة الأولى بين شركة أكوا باور، وشركة "شبكة الطاقة الجنوبية الصينية" على نطاق واسع في منطقة آسيا الوسطى، حيث سيتم خلالها تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجدّدة.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها في شهر ديسمبر من عام 2022 بين "أكوا باور" وشركات صينية، بهدف وضع الركائز الأساسية لتمويل واستثمار وإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والمتجدّدة العالمية لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، ودول مبادرة الحزام والطريق.

بهذه المناسبة، أعرب ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، عن سعادته بإتمام هذه الصفقة مع شبكة الطاقة الجنوبية الصينية، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي للنجاح في توفير الحلول المستدامة ضمن قطاع الطاقة. وقال أرتشيلي: "يُعد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع شبكة الطاقة الجنوبية الصينية خطوةً جديدةً في مسيرة رحلتنا نحو توفير حلول الطاقة المستدامة. تُسهم اتفاقية الاستثمار المشترك في محطة (باش)، ومحطة (دازهانكيلدي) المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح في أوزبكستان في ترسيخ مكانة أكوا باور على الساحة العالمية، وتعزز العلاقات القائمة بين اثنتين من أبرز الشركات الرائدة في القطاع، واللتين تتواجدان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين. كما تأتي هذه الشراكة التاريخية تأكيداً على التزامنا بمواصلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالفائدة على قطاع الطاقة المتجدّدة".

من جهته، قال تشن شينجران، رئيس مجلس إدارة " شبكة الطاقة الجنوبية الصينية ": "من خلال الاستفادة من أوجه التعاون القائم بين الطرفين؛ يمكننا تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، والعمل على تطوير سلسلة من المشروعات النموذجية، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية "أوزبكستان-2030".

يذكر أنّ كل من شركتي أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة لإنتاج طاقة الرياح تمتلكان حصة 100% في شركتي "أكوا باور باش ويند المحدودة"، و"أكوا باور دازهانكيلدي المحدودة"، وهو ما يمثل إجمالي قدرة تبلغ 1 جيجاواط، واستثمار بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.

وستصبح محطتا "باش" و"دازهانكيلدي" المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح عند تشغيلهما بالكامل إحدى أكبر مشروعات الطاقة المتجدّدة في منطقة آسيا الوسطى. وتُعد أوزبكستان ثاني أكبر دولة لشركة أكوا باور من حيث قيمة الاستثمارات الإجمالية بعد سوقها الرئيسية المملكة العربية السعودية.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 90 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 353.5 مليار ريال سعودي (.3 94 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.6 جيجاواط من الكهرباء، ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.acwapower.com

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