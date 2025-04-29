القاهرة: أعلنت شركة أكسا مصر، الرائدة في قطاع التأمين في السوق المصري، عن إطلاق أول صندوق استثماري في الذهب من نوعه في مصر، مما يجعلها أول شركة تأمين في مصر تتيح هذه الفرصة الاستثمارية الفريدة لعملائها، في خطوة تعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة تجمع بين الحماية المالية وفرص النمو الاستثماري.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف توفير حلول مالية متكاملة ومبتكرة تربط بين التأمين والاستثمار، وتلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء الباحثين عن أدوات استثمارية آمنة بعوائد تنافسية.

يتيح صندوق الذهب فرصة استثمار آمنة وفعالة، حيث يخفف عن المستثمرين العبء الناجم عن عملية شراء الذهب ودفع مبالغ غير محددة للمصنعية، بالإضافة إلى تفادي عبء تخزينه في مكان آمن. كما يتميز الصندوق بتأمين وتخزين الذهب الفعلي بشكل آمن بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، مع إمكانية الاكتتاب والاسترداد في أي وقت يختاره المستثمر. كما يسعر الصندوق بشفافية وفقًا للأسعار المحلية للذهب التي تتبع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، مما يوفر سهولة الوصول والاستثمار في هذه السلعة الثمينة.

أكد عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركات أكسا مصر، أن إطلاق صندوق الذهب يأتي استجابة للطلب المتزايد على حلول مالية متكاملة ومرنة في السوق المصري. وقال: "نفخر بكوننا أول شركة تأمين في مصر تطلق صندوقًا للاستثمار في الذهب، وهو إنجاز يعكس التزامنا بتقديم حلول مختلفة تتماشى مع تطور احتياجات العملاء في السوق المصري. نؤمن بأن هذه الخطوة تمنح عملاءنا فرصًا استثمارية مميزة، سواء كانوا يبحثون عن عوائد مستقرة أو نموًا مرتفعًا، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والشفافية."

وأضاف: "صندوق الذهب ليس مجرد خيار استثماري جديد، بل هو امتداد لرؤيتنا في تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات تتيح للعملاء استثمار أموالهم بدلًا من استردادها نقدًا. هذه الخطوة تؤكد ريادتنا في السوق وتدعم مكانة أكسا كشريك مالي موثوق في رحلتهم المالية."

وكانت أكسا قد أطلقت خلال العام الماضي صندوقين استثماريين آخرين ضمن استراتيجيتها للتوسع في الحلول المالية المتكاملة، هما صندوق سوق المال، الذي يحتسب سعر الوثيقة يوميًا ليعكس صافي قيمة الأصول مع عدم وجود احتمالية للخسارة، وصندوق المؤشر EGX30 ETF، الذي يتبع أداء مؤشر EGX30 ويتميز بكونه استثمارًا مجمعًا يتم تداوله في البورصة بنفس طريقة الأسهم العادية، حيث تحسب قيمة المؤشر بالجنيه المصري، مما يسهل على المستثمرين المحليين متابعة أداء استثماراتهم.

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