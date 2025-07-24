دبي، الإمارات العربية المتحدة- أبرمت أكاديمية علي بابا دامو، المبادرة البحثية العالمية التي أطلقتها مجموعة علي بابا، اتفاقية تعاون استراتيجي مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات العالمية الملحة، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية، والتغير المناخي، والاكتشافات العلمية.

وسيسهم هذا التعاون، الذي تم الإعلان عنه خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام 2025، في تسهيل تبادل الخبرات وآليات تبادل المعرفة بين المؤسستين. كما سيدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة، والذكاء الاصطناعي من أجل المناخ، والذكاء الاصطناعي من أجل العلوم من خلال سلسلة من الأنشطة المشتركة، مثل المحاضرات عبر الإنترنت والفعاليات غير المتصلة بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يخطط الطرفان لاستكشاف آفاق التعاون في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي المجسّد، مع تعميق عملهما في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفيديو، والمساهمة في التطوير التكنولوجي العالمي، ونشر الحلول، وتوحيد المعايير.

وفي إطار التزامها الأوسع بتعزيز بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، انضمت أكاديمية علي بابا دامو أيضًا إلى تحالف مهارات الذكاء الاصطناعي، وهو منصة عالمية مفتوحة وموثوقة وشاملة تقودها الأمم المتحدة. وبصفتها عضوًا مؤسسًا، ستدعم أكاديمية علي بابا دامو مهمة التحالف المتمثلة في تمكين الحكومات والشركات والمؤسسات - وخاصةً تلك الموجودة في البلدان الأقل نموًا - من تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة.

النهوض بالذكاء الاصطناعي من أجل الصحة في سنغافورة والسعودية

للنهوض بمبادرات الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة عالميًا، أعلنت أكاديمية علي بابا دامو أيضًا عن تعاونها مع NHG Health في سنغافورة لدفع عجلة الابتكار في مجال البحوث الطبية والتطبيقات السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مستشفى تان توك سينغ، أحد أكبر المستشفيات متعددة التخصصات في البلاد.

وتستفيد هذه الشراكة من الخبرة المشتركة لكلا المؤسستين في البحث العلمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الطبي. وينصب التركيز على تحسين الفحص المبكر لحالات مثل سرطان البنكرياس، وهشاشة العظام، وضمور العضلات، وسرطان الثدي، وأورام الكلى. ومن خلال البحث والتطوير المشترك والتحقق الخارجي، يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الكشف المبكر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مما يدعم في نهاية المطاف تطوير الطب الدقيق وتمكين علاجات أكثر فعالية وفي الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون أكاديمية علي بابا دامو مع شركة عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية، القسم الصحي لمجموعة عبد اللطيف جميل متعددة الجنسيات ومقرها السعودية، لاستكشاف فرص التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي لأنواع السرطان مثل سرطان البنكرياس والمعدة والمريء، والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام ومرض الكبد الدهني، بالإضافة إلى الحالات الحادة مثل متلازمات الأبهر الحادة والانسداد الرئوي.

ويسعى هذا التعاون إلى توسيع نطاق فوائد الذكاء الاصطناعي الطبي ليشمل المزيد من الناس والمناطق من خلال الجمع بين المنتجات التكنولوجية المتطورة لأكاديمية علي بابا دامو والشبكة العالمية الواسعة لعبد اللطيف جميل للرعاية الصحية.

ابتكارات أكاديمية دامو في مجال "الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام" تحظى بالتقدير

حظيت الابتكارات التكنولوجية لأكاديمية دامو بالتقدير في تقرير الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام "الابتكار من أجل التأثير" لعام ٢٠٢٥.

ومن بين حلولها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، نظام "باغوان" للتنبؤ بالطقس بالذكاء الاصطناعي، الذي ينتج مؤشرات طقس متخصصة لتطبيقات في مجالات الطاقة، والأرصاد الجوية الزراعية، والتنبؤ بالطقس في المناطق المنخفضة، وتخطيط الطاقة المتجددة الإقليمية.

ومن الإنجازات البارزة الأخرى نظام "دامو باندا" (كشف سرطان البنكرياس باستخدام الذكاء الاصطناعي)، الذي يستخدم التعلم العميق للكشف عن آفات البنكرياس وتصنيفها بدقة عالية باستخدام فحوصات التصوير المقطعي المحوسب بدون تباين. كما طورت الأكاديمية مؤخرًا نظام "دامو غريب" (إجراء تقييم لمخاطر سرطان المعدة باستخدام الذكاء الاصطناعي)، وهو إطار عمل للتعلم العميق يحلل فحوصات التصوير المقطعي المحوسب ثلاثية الأبعاد بدون تباين للكشف عن سرطان المعدة وتقسيمه بدقة عالية. وتجسّد هذه الابتكارات التزام أكاديمية علي بابا دامو بتسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق المنفعة المجتمعية وتطوير العلوم والرعاية الصحية على مستوى العالم.

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