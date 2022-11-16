إطلاق تخصص الأصول الرقمية بالشراكة مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال وأكاديمية “باينانس” وأكاديمية "أفنون "

تستهدف المبادرة تعليم البلوك تشين والأصول الرقمية للمحترفين المنضمين إلى كلية الرقمية لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي



أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، افتتاح "تخصص الأصول الرقمية" في خطوة تهدف نحو المساهمة في تطوير الكوادر والمهارات في المجال الرقمي ومواكبة متطلبات العصر الجديد.

وجاء الإعلان عن إطلاق التخصص الجديد خلال الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي المالي" الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2022، بالشراكة مع جهات اقتصادية رئيسية ومجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية. ويقدم الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع، منصة لإثراء الحوار حول شؤون القطاع المالي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوجهاته والتطورات والابتكارات، التي تشمل الأسواق المالية والخدمات المصرفية حول العالم.



وبقدم "تخصص الأصول الرقمية" التابعة لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي برامج تعليمية للمستوى التأسيسي والمتوسط والمتقدم وتغطي مناهجها موضوعات الميتافيرس، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعُملات الرقمية (الكريبتو) والبلوك تشين والتمويل اللامركزي والأمن السيبراني. وذلك تماشيًا مع رؤية دولة الإمارات لتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز قدرات تطوير المواهب المؤهلة.



وفي إطار توسيع تعاونها مع أكاديمية باينانس التابعة لمنصة "باينانس" المزود العالمي الرائد لخدمات البلوك تشين، أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أيضًا، افتتاح مركز متخصص بنظام التعليم المفتوح لتوفير فرص التعليم المجاني بأكثر من 20 لغة في مجال البلوك تشين والعملات الرقمية، بالشراكة مع أكاديمية باينانس، خلال أسبوع أبوظبي المالي.



وتعد كلية الأصول الرقمية، أول مبادرة حكومية من نوعها لتعليم تداول العُملات الرقمية في المنطقة. وسيتعاون كل من أكاديمية باينانس وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي على وضع برامج الدورة التدريبية والتي ستتضمن مقالات فيديو وصوت ومقالات نصية على نظام إدارة التعلم التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي وتوفير ورش عمل غير متصلة بالإنترنت للمتعلمين.



وقال بادر كلوتي مدير النمو والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط في باينانس: "باينانس هي شركة رائدة في مجال التعليم ، وتعد ذراعها التعليمي، أكاديمية باينانس أحد أكبر مراكز التعلم في قطاع البلوك تشين كما أن شراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي هي خطوة إضافية في إتاحة فرص التعلم والمعرفة في مجال بلوكتشين والعُملات الرقمية (كريبتو) على نطاق واسع"



تهدف أكاديمية سوق أبوظبي العالمي إلى توفير منصة تعليم عالي المستوى في مجال المعرفة المالية، مما يجعل أبوظبي مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا. تماشياً مع هذه الرؤية، سيعمل تخصص الأصول الرقمية على تعزيز التعلم الشامل الذي يركز على تعليم الطلاب الأصول الرقمية والاقتصاد والبلوك تشين، بالإضافة إلى تحسين المهارات وصقلها وتعزيز فرص توظيف المواهب المحلية لضمان استدامة نمو السوق على المدى الطويل.



وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "في ظل الطلب المتزايد والقيمة المضافة لتعلم الأصول الرقمية واستخدامها، يدرك كل من سوق أبوظبي العالمي وأكاديمية السوق الدور المحوري للتعليم المتخصص لإعداد مهارات ذات مستوى مهني متقدم. إن المعرفة والخبرة الراسخة لأكاديمية "باينانس" في مجال البلوك تشين وقطاع العُملات الرقمية تجعلهم شريكًا مثاليًا للمضي قدمًا بهذه المبادرة الرائدة. من خلال هذا البرنامج، ستواصل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تمكين وإعداد القوى العاملة عالية الكفاءة لتعزيز الابتكار المستمر وتحقيق نمو أكبر للمساهمة في تطوير وتوسيع الاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارات العربية المتحدة."



قال عبيديا أيتون، عضو مجلس الإدارة "سينوب وأكاديمية أفنون": "أصبحت المهارات التي كانت ضرورية للوظائف سابقاً قابلة للتشغيل الآلي، مما خلق مساحة تمكن الأشخاص من تطوير مهارات احترافية جديدة للتمكن من المحافظة على مكانتهم ودورهم في السوق. إن تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي هي المهارات المستقبلية التي نحتاجها جميعًا لنكون قادرين على المنافسة في سوق العمل. مع استمرار تقدم التكنولوجيا وتطويرها من المهم الأخذ بعين الاعتبار المهارات التي سيحتاجها المهنيون لتحقيقالأمان الوظيفي ".



بدوره قال الشريك المؤسس لمركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال ، ترام آن نجويان "يسعدنا أن نتشارك مع اكاديمية سوق أبوظبي العالمي في إطلاق هذه المبادرة المهمة للغاية. الأصول الرقمية، والتمويل اللامركزي، الويب3، والبلوك تشين، هذه كلها مجالات تدفع تحو تغيير ملموس في نشاط الأموال والتمويل والحكومات والمؤسسات الخاصة، وسيساهم تخصص الأصول الرقمية إتاحة فرص التعلم للجميع في المنطقة ".

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