الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت أكاديمية امسا للضيافة عن ابرام اتفاقية شراكة جديدة مع جامعة الملك خالد لإطلاق برنامج تدريبي مشترك، حيث بدأت الدفعة الافتتاحية المكونة من 20 خريجًا جامعيًا في تلقي التدريب المهني في شهر نوفمبر السابق في فندق ميركيور خميس مشيط المقرر افتتاحه قريبًا، وهو أول فندق يحمل علامة تجارية دولية في مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.

تمثل الاتفاقية، التي وقعها كل من الدكتورة ريهام مشاط، عميدة كلية السياحة بجامعة الملك خالد، ومحـمد منديلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة امسا للضيافة، خطوة فارقة في التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، فالاتفاقية تهدف إلى سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتزويد الخريجين بالخبرة العملية.

من الجدير بالذكر أن أكاديمية امسا للضيافة، التي تُعد ذراع التدريب المهني لشركة امسا للضيافة ومقرها الرياض، قد خرجت إلى النور في وقت سابق من هذا العام، وهي أكاديمية قد تم تطويرها بالشراكة مع Luxury Hotelschool Paris، وهي مؤسسة معترف بها عالميًا، وتشتهر بتميزها التربوي وتعاونها مع العلامات التجارية الفندقية الرائدة. وستساعد المواد التدريبية التي تقدمها أكاديمية امسا للضيافة، والتي تم اعتمادها ومراجعتها من قبل Luxury Hotelschool Paris، أصحاب الفنادق السعوديين الطموحين على تطوير المهارات اللازمة للتميز في مجال الضيافة.

وصرح معين سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة امسا للضيافة، قائلاً: "يسعدنا أن نبدأ برنامجنا التدريبي بالتعاون مع مؤسسة مرموقة مثل جامعة الملك خالد، وتوضح هذه الشراكة كيف يمكن للقطاعين العام والخاص العمل معًا لرعاية المواهب السعودية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030".

ترمي أكاديمية امسا للضيافة إلى تدريب أكثر من 400 فرد بحلول صيف عام 2025، وذلك من خلال تعاونها مع العديد من المؤسسات.

نبذة عن امسا للضيافة

امسا للضيافة هي أول شركة ناشئة سعودية تعيد تعريف صناعة الضيافة، ولا سيما الضيافة العربية. ينصب تركيز المجموعة على تجسيد واستحضار تقاليد الأجداد العربية الأصيلة للكرم والترحيب الحار بعالم اليوم. تبحث الشركة مع شركائها عن حلول للتحديات والفرص التي لا حصر لها في صناعة الفنادق اليوم.

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