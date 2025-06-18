الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أبرمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومنتدى غلوبسيك، وهو مركز أبحاث عالمي يعنى بتعزيز الأمن والازدهار والاستدامة في أوروبا وحول العالم، مذكرة تفاهم رسمية، وقعها سعادة نيكولاي ملادينوف المدير العام للأكاديمية، ومؤسس "غلوبسيك" ورئيسه روبرت فاس، حيث نصت مذكرة التعاون على تعيين الأكاديمية شريكاً مؤسسياً رئيسياً للمنتدى خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2027.

ويعّد منتدى غلوبسيك، الذي يُعقد سنوياً، منصة أوروبية رئيسية للحوار تجمع قادةً عالميين وصنّاع سياسات وخبراء من مختلف الاختصاصات لدراسة ومعالجة قضايا حرجة مثل الأمن والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ والتكنولوجيا. ويتم انعقاد نسخة عام 2025 في براغ، جمهورية التشيك، وذلك من 12 إلى 14 يونيو، مما يُتيح مساحة استراتيجية لتبادل السياسات المستقبلية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستسهم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في بلورة أجندة المنتدى خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مشاركتها الفاعلة في البرامج الرئيسية، وتقديم المشورة بشأن الموضوعات المحورية والمتحدثين، والمساهمة في تنظيم الفعاليات، فضلاً عن دعم الاجتماعات والتفاعلات الإعلامية لتعزيز الأثر المؤسسي للمنتدى.

وفي تأكيده على الدور الاستباقي الذي تلعبه أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على الساحة العالمية، قال سعادة نيكولاي ملادينوف: " لطالما دافعت دولة الإمارات عن الحوار متعدد الأطراف والدبلوماسية البراغماتية. ومن خلال هذا التعاون مع منتدى غلوبسيك، ستسهم الأكاديمية في إيصال أصوات المنطقة العربية إلى العالم أجمع، وتشارك بفعالية في صياغة السياسات العالمية في وقت تُعد فيه الثقة والحوار والعمل المنسق أكثر أهميةً من أيِ وقتٍ مضى."

ومن جانبه علّق روبرت فاس حول بدء الشراكة مع الأكاديمية قائلاً: "إن انضمام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية كشريك مؤسسي رئيسي يُضفي بُعداً استراتيجياً على منتدى غلوبسيك. فالخبرة العميقة التي تمتلكها دولة الإمارات في مجالات الوساطة في حلّ النزاعات، والأمن الغذائي، ودبلوماسية المناخ، والتعاون الإقليمي، تُجسد نهجاً استشرافياً في الحوكمة العالمية. ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى طرح رؤى جديدة وبناء جسور تواصل بين مناطق غالباً ما تُناقش بمعزل عن بعضها البعض."

يعكس هذا التعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومنتدى غلوبسيك التزاماً مشتركاً بتعزيز الحوار العالمي ودعم الحلول المستدامة، بما يُجسد التوجهات الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم التعددية والتعاون السلمي، كما يتجلى في دورها الفاعل على الساحة الدبلوماسية الدولية.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae

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