الدوحة – قطر: أعلنت شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بالمنطقة عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، “أعمال للتكنولوجيا والمعلومات”، و”هواوي”، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش قمة الويب، والتي عُقدت مؤخرًا في الدوحة.

يهدف التعاون إلى تعزيز الشراكة من خلال انضمام “أعمال للتكنولوجيا والمعلومات” إلى شبكة شركاء هواوي السحابية والمشاركة في برنامج مزودي الخدمات السحابية.

وتتخصص “أعمال للتكنولوجيا والمعلومات” في تجارة معدات شبكات الحاسب الآلي، وتطوير المواقع الإلكترونية، والاستشارات التقنية، وتجارة البرمجيات، والبرمجة. وستستفيد الشركة من تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة من هواوي لتحقيق النمو المشترك وتقديم حلول سحابية متطورة للعملاء. وتُعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة لتمكين المؤسسات من الازدهار في عالم رقمي متسارع.

وفي هذه المناسبة، علّق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال ش.م.ع.ق، قائلًا:

“يمثل التعاون مع هواوي خطوة مهمة في سعينا لترسيخ مكانة ’أعمال للتكنولوجيا والمعلومات‘ كمزوّد مبتكر وديناميكي في قطاع التكنولوجيا. ستُمكننا هذه الشراكة من تقديم حلول سحابية متطورة وتعزيز موقعنا في السوق، كما أننا نتطلع إلى الفرص التي ستوفرها هذه الشراكة لعملائنا ولمسيرة نمونا.”

من المتوقع أن تُسهم الشراكة بين و"أعمال للتكنولوجيا والمعلومات" و"هواوي" في تسريع اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية عبر مختلف القطاعات، مما يُتيح للشركات تحسين عملياتها وتحقيق التحول الرقمي.

نبذة عن شركة أعمال للتكنولوجيا والمعلومات:

تملك اعمال حصة 100% من اعمال لتكنولوجيا المعلومات

تأسست أعمال لتكنولوجيا المعلومات في عام 2023، وهي متخصصة في تجارة معدات شبكات الكمبيوتر، وتطوير شبكات الويب، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وتجارة البرمجيات، والبرمجة.

نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في 26 فبراير 2025، بلغت القيمة السوقية للشركة 6 مليار ريال قطري ( 1.65مليار دولار أمريكي).

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.qa

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