الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة مهمة أُعلن عنها خلال قمة مستقبل الضيافة في الرياض، أعلنت سمو للإستثمار ومجموعة أبوظبي كابيتال عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالي الاستثمار والتطوير.

تمثل هذه الاتفاقية بداية شراكة استراتيجية تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية واعدة في قطاعات رئيسية، تشمل الضيافة، والعقارات، والبنية التحتية. ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا بالنمو المستدام والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية طويلة المدى لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يرى الطرفان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية نحو إطلاق مشاريع تحويلية تُسهم في خلق القيمة وتعزيز تدفق الاستثمارات في أنحاء المنطقة. وكجزء من منظومة مجموعة أبوظبي كابيتال الأوسع، من المتوقع أن تلعب شركة "ستوري للضيافة" – الذراع المتخصص في مجال الضيافة – دورًا داعمًا في المبادرات المتعلقة بالضيافة التي ستنبثق عن هذه الشراكة.

ستوري للضيافة ترتقي بمعايير السفر والإقامة

ستوري للضيافة هي شركة عالمية سريعة النمو في مجال إدارة وجهات الضيافة، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وترتقي بمفهوم تجارب الإقامة والسفر والضيافة إلى مستويات غير مسبوقة. تحرص الشركة على تحويل رحلات الضيوف إلى تجارب غامرة وقصص مميزة، إذ تضم محفظتها المصممة بعناية مجموعةً من أهم الوجهات الفاخرة وأماكن الإقامة النابضة بالحياة في المدن، كما تجمع بين الخدمات عالمية المستوى والمساحات العصرية التي تحاكي الثقافات المحلية.

وتمثل الشركة نموذجاً للتميز والرؤية الطموحة باعتبارها ذراع الضيافة لشركة أبوظبي كابيتال جروب، واحدة من أهم مجموعات الاستثمار المؤسسي الخاصة في الشرق الأوسط. وتقدم ستوري للضيافة خدماتها عبر علامتين تجاريتين فريدتين، تقدم كل منهما مفهوماً مميزاً عن السياحة العصرية، وهما فنادق ومنتجعات ستوري الفاخرة، وفنادق كيو التي توفر أجواء عصرية وأنيقة للمسافرين. وتركز الشركة على تصميم وجهاتها بحيث تقدم تجارب سفر غامرة للضيوف، تلهم الحواس وتعزز الروابط الاجتماعية، وتتوزع في مواقع متنوعة تشمل شواطئ جزر سيشل الخلابة، والمغرب الزاخرة بالإرث الثقافي، ودولة الإمارات حيث الأجواء النابضة بالحياة.

وتسعى الشركة إلى توسيع حضورها على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي دول العالم، من خلال وجهاتها الشهيرة والمشاريع التي تخطط لافتتاحها في المغرب والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وتتكامل هذه المشاريع مع التزامها بتقديم تجارب غامرة وقائمة على ابتكارات استراتيجية، سواء في الملاذات الشاطئية النقية أو في وجهات عصرية بتصاميم مدروسة وآسرة ضمن المدن.

وبالإضافة إلى الفنادق، تضم محفظة الشركة مجموعة من العقارات التجارية والسكنية، مثل المساحات المكتبية ومنافذ التجزئة والشقق السكنية في دبي وأبوظبي، ما يعكس رؤية الشركة الرامية إلى تقديم خدمات شاملة من الضيافة العصرية وإدارة أسلوب الحياة.

وتسعى الشركة بالدرجة الأولى إلى إثراء حياة المسافرين من خلال منحهم تجارب ولحظات ممتعة ذات مغزى، حيث تنطوي رؤيتها على أن تصبح العلامة المفضلة في مجال الضيافة للضيوف وفريقها الخاص والجهات المعنية، وتهدف إلى توفير إقامات فاخرة وعصرية ترضي جميع الأذواق وتمنح الضيوف أوقاتاً لا تُنسى.

وبالتزامن مع توسيع حضورها العالمي، تلتزم الشركة بتقديم خدمات مدروسة وفق أعلى المستويات، مع المساحات الفريدة المصممة بإتقان، والتجارب الغامرة التي ترتقي بمفهوم السفر والإقامة.

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