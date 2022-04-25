بعد الانتعاش الاقتصادي وتخفيف قيود السفر، أطلقت شركة ايه ايه ايه اسوسيتسز لخدمات الهجرة (AAA Associates Immigration) ، الكائن مقرها في إمارة دبي، اليوم خطة تقسيط هي الأولى من نوعها لدفع رسوم تأشيرة البرتغال الذهبية، حيث تسهل هذه الطريقة على المستثمرين من الفئة المتوسطة والكبرى الذين يخططون للحصول على تأشيرة البرتغال الذهبية، وهي إقامة دائمة لمدة 5 سنوات تنتهي بالحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

خطة التقسيط

يبدأ الاستثمار في تأشيرة البرتغال الذهبية من 280,000 يورو (1,129,632 درهم) إلى 1,500,000 يورو (6 مليون درهم) اعتمادًا على حجم الاستثمار. وبالنسبة للمستثمرين الذين يقررون خيار العقارات، قامت ايه ايه ايه اسوسيتسز (AAA Associates) بطرح خيار دفع مناسب لمقدمي الطلبات عن طريق تقسيم مبلغ الاستثمار إما إلى أربعة أقساط شهرية أو دفعة أولى و11 شيك مؤجل الدفع. وتكون المدة الإجمالية للخيار الثاني 12 شهرًا.

أفاد السيد/ عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة ايه ايه ايه اسوسيتسز (AAA Associates)، قائلًا "إن دافعنا الرئيسي لإطلاق خطة التقسيط الجديدة هو تسهيل الأمر على مستثمرينا الذين يخططون للحصول على التأشيرة الذهبية في البرتغال، ولكنهم يخرجون في هذه اللحظة من حالة اقتصادية سلبية بسبب تداعيات كوفيد-19، ولديهم خطط للحصول على التأشيرة الذهبية في البرتغال، ولكنهم مترددون. وبصفتنا أكبر وأقدم شركات الهجرة في الشرق الأوسط، شعرنا بالمسؤولية لدعمهم بطريقة ما وحددنا تدفقات نقدية منخفضة، وتوصلنا إلى أول خيار دفع مرن للمستثمرين الذين يخططون للحصول على الإقامة والجنسية البرتغالية".

التأشيرة الذهبية

بشكل عام، تعتبر التأشيرة الذهبية إحدى برامج الهجرة التي تسمح للأفراد بالحصول على تصريح إقامة طويل الأجل و/أو الجنسية في دولة أخرى، أو القيام باستثمار أو التبرع لصندوق حكومي. لذلك، يُعد برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية من أشهر برامج الهجرة للاستثمار في أوروبا والذي يلبي احتياجات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على الإقامة أو الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي.

واختتم السيد/ عمران فاروق حديثه قائلًا "لتسهيل عملية التأشيرة الذهبية في البرتغال، بدأنا في تسهيل حصول المستثمرين على الخيار العقاري وطريقة فريدة للادخار لأجل استثمارهم دون نفقات نهائية في دفعة واحدة مع تقسيط المبلغ على فترة اثني عشر شهرًا. واستناداً إلى الاتجاه الحالي للمستثمرين في سوق الإقامة المنتهية بالحصول على الجنسية، نتوقع أن تجذب خطة الدفع الفريدة من نوعها زيادة كبيرة في استفسارات حول الحصول على التأشيرة الذهبية في البرتغال."

البرتغال – إحدى دول الاتحاد الأوروبي

تقع البرتغال، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، في جنوب غرب أوروبا، في شبه الجزيرة الأيبيرية، وهي إحدى الدول المتقدمة ذات دخل مرتفع ومستوى معيشة مرتفع، فضلاً عن كونها واحدة من أكثر الدول سلمًا في العالم.

الاتحاد الأوروبي هو اتحاد اقتصادي وسياسي يضم 27 دولة، ويعمل كسوق واحد يُسمح فيه بحركة البضائع ورأس المال والخدمات والأشخاص بين الدول الأعضاء بكل سلاسة ويسر.

أصبحت البرتغال، في الآونة الأخيرة، واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، مما جعل السياحة فيها صناعة رئيسية. وبصرف النظر عن مناخها المتوسطي والعديد من الشواطئ الجميلة، فهي أيضًا موقع شهير لقضاء الإجازات الثقافية.

الصناعات في البرتغال

الصناعات الرئيسية في البرتغال هي المنسوجات والملابس والأحذية والخشب والورق والكيماويات وتصنيع قطع غيار السيارات والمعادن الأساسية ومنتجات الألبان والأغذية والخزف والسيراميك والأواني الزجاجية والتكنولوجيا والاتصالات وبناء السفن والسياحة ومواد البناء وخام الحديد والنحاس والزنك والقصدير والتنغستن والفضة والذهب واليورانيوم والرخام والطين والملاط والطاقة المائية.

حقائق وأرقام عن بوتسوانا:

الاسم الرسمي جمهورية البرتغال أو البرتغال العاصمة لشبونة الحكومة نظام شبه رئاسي المنطقة جنوب غرب أوروبا، على الحدود مع شمال المحيط الأطلسي وغرب إسبانيا السكان 10.31 مليون (البنك الدولي 2020) اللغة الرسمية البرتغالية اللغة الوطنية البرتغالية العملة اليورو المساحة 92,090 كيلو متر مربع الصناعات المنسوجات والملابس والأحذية والخشب والورق والكيماويات وتصنيع قطع غيار السيارات والمعادن الأساسية ومنتجات الألبان والأغذية والبورسلين والسيراميك والأواني الزجاجية والتكنولوجيا والاتصالات وبناء السفن والسياحة ومواد البناء وخام الحديد والنحاس والزنك والقصدير والتنغستن والفضة والذهب واليورانيوم والرخام والطين والجبس والطاقة المائية. المنتجات الفلين والبلاط والفخار وديك بارسيلو والتطريز والأحذية والسردين المعلب والصابون والجبن.

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