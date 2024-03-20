المفاوضات مع البنوك مستمرة لدعم ملائة الشركة المالية

جدولة المديونيات إحدى الركائز الرئيسية من إعادة الهيكلة

الكويت: أفصحت "أسيكو المجموعة" اليوم عن توصلها إلى اتفاقية مبدئية مع أحد البنوك المحلية وذلك لتسوية المديونية المستحقة بشكل نهائي عن طريق السداد العيني، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الخمسية التي أعلنت عنها في وقت سابق من عام 2023 والتي تهدف إلى مواصلة التوسّع تشغيلياً وتحسين الأداء المالي لتعظيم حقوق المساهمين.

ويقوم الطرفين حالياً بالعمل على صياغة الاتفاقية النهائية، وستقوم "أسيكو" بالإفصاح عن الأثر المالي والفترة المالية التي يُستحق خلالها هذا التأثير فور توقيع الاتفاقية النهائية.

والشركة اليوم في طور تنفيذ ركائز الهيكلة المالية وهيكلة الدين، إذ تعتمد الخطة لتحسين وضعها المالي على التفاوض لإعادة جدولة مديونيتها مع كافة البنوك بما يمكّنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية والمتوقعة في الأسواق المحلية والإقليمية ولا سيما ارتفاع أسعار الفوائد التي تؤثر على هامش ربحية الشركات وتدفقاتها النقدية وقدرتها على خدمة الدين، وقد بدأت الجهود المبذولة في عملية التفاوض تعطي ثمارها.

أما على الصعيد التشغيلي، تواصل الشركة توسّعها وتعزيز كفاءتها الإنتاجية عبر العديد من المبادرات التي استهدفت زيادة النمو ورفع التنافسية إقليمياً، حيث تستمر الشركة في خدمة كبرى المشاريع التي يتم تطويرها حالياً في الكويت والدول الخليجية، فيما تحافظ على مكانتها الرائدة في القطاعين الإنشائي والصناعي بفضل مرونة مصانعها وشركاتها التابعة على تلبية الطلب المتزايد في المنطقة.

يذكر أن "أسيكو" حصلت على موافقة مساهميها لتنفيذ استراتيجيتها الخمسية وتلتزم بالإعلان عن الإنجازات والخطوات المعنية بتنفيذها حرصاً على حقوق المساهمين وامتثالاً بمسؤوليتها تجاههم وتجاه الجهات المعنية وأصحاب المصالح.

عن "أسيكو المجموعة":

"أسيكو المجموعة" هي مجموعة صناعية وإنشائية وعقارية متعددة القطاعات مقرها دولة الكويت وتتميز كافة منتجات اسيكو بانها وطنية بامتياز وهي من الشركات الرائدة والأكثر كفاءة في مجال تصنيع مواد البناء والمواد الإنشائية في الكويت و منطقة الخليج العربي حيث تقدّم خدمات بناء متكاملة، وتتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 35 عاماً في المنطقة.

تعتبر "أسيكو المجموعة" رائدة في مجال تصنيع مواد البناء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإنشائية والهندسية، وهي تتبع نموذج أعمال مترابط ومتكامل يوفر حلول مبتكرة ومستدامة بما في ذلك الخرسانة الخلوية الصديقة للبيئة، ويشتمل على ستة قطاعات وهي الصناعية، الإنشائية، الإسمنت، البيوت، اللوجستية والعقارية، حيث تنفرد الشركة بقاعدة عملاء واسعة من القطاعين العام والخاص واستطاعت الشركة إنجاز وتطوير العديد من المشاريع على المستوى المحلي والخليجي.

وفي مجال المقاولات إحدى الشركات التالبعة للمجموعة "أسيكو للانشاءات" مصنفة كشركة إنشاءات من الدرجة (أ) من قبل لجنة المناقصات المركزية الكويتية (CTC) منذ عام 2010. وقد انجزت عدة مشاريع ناجحة على المستوى المحلي والخليجي.

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