دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت أسترا تك، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف توفير خدمات الادخار والاستثمار للملايين من مستخدمي تطبيق بوتيم.

وتتيح هذه الشراكة لعملاء أسترا تك إمكانية الوصول إلى خيارات التمويل متناهي الصغر المصممة خصيصاً للأفراد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط عبر تطبيق بوتيم بدعم من منصة تداول الصكوك "المنصة" المملوكة لشركة الصكوك الوطنية. وتوفر هذه المنصة حلاً رقمياً مناسباً للشركات والأفراد في دولة الإمارات الذين يسعون إلى إيجاد حلول مالية مدعومة بأصول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع للأتمتة الشاملة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي تطبيق بوتيم الاستفادة من فرصة الاشتراك في برامج الادخار من خلال التطبيق، الذي يوفر منصة لعشرة ملايين مستخدم في دولة الإمارات و150 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. وتوفر هذه الشراكة فرصاً مميزة لعملاء أسترا تك لتحقيق الرفاه المالي وزيادة مدخراتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الله أبو الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة أسترا تيك وبوتيم: "يسرنا التعاون مع شركة الصكوك الوطنية لتقديم فرص استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى قاعدة المستخدمين الواسعة التي تضم أكثر من 150 مليون شخص. وتشكل هذه الشراكة خطوة متقدمة تهدف إلى تعزيز عملية التحول الرقمي لفرص الاستثمار وتسهيل الوصول إليها. كما نسعى إلى تمكين المستخدمين من الاستثمار بسهولة والادخار من أجل مستقبل مالي آمن ومزدهر."

ومن جهته، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع أسترا تك؛ حيث تتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية. ويتيح لنا هذا النهج الاستراتيجي المساهمة في ضمان الازدهار المالي والمستقبل الآمن لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، بالإضافة إلى الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور. كما نهدف من خلال برامجنا وحلولنا المتنوعة إلى زيادة تأثيرنا وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.“

وتقدم بوتيم من خلال هذا التعاون الفريد مفهوماً جديداً للأفراد حول كيفية الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، مما يتيح لهم فرصاً أكثر ملاءمة. ويعكس التعاون مع شركة الصكوك الوطنية التزام شركة أسترا تك في تمكين الأفراد وتسهيل وصولهم إلى الخدمات. كما تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للمنظومة الرقمية في دولة الإمارات، مما يضمن وصول الجميع إلى فرص الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المستقبل.

وتوفر شركة الصكوك الوطنية فرصاً للشركات والأفراد من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها لبناء وتعزيز شبكة أمان مالية لمدخراتهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في برامج بعوائد تنافسية ، وذلك بهدف إثراء معارفهم حول الادخار والاستثمار والتشجيع على تحقيق أداء مالي مستدام. كما تقدم الشركة برنامج المكافآت الأكبر في الدولة، والذي يضم جوائز مميزة تصل إلى 35 مليون درهم إماراتي، مع مكافأة المستخدمين بناءً على سلوكهم الادخاري.

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لمحة حول أسترا تك:

تأسست أسترا تك في عام 2022 كمجموعة رائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأنجزت الشركة في العام نفسه مجموعة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لمنصات بارزة، بما في ذلك منصة PayBy للتكنولوجيا المالية، الحاصلة على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ ومنصة رزق للخدمات المنزلية تحت الطلب؛ وبوتيم، منصة الاتصالات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2023، طوّرت أسترا تك أول تطبيق فائق القدرات في العالم، بعد أن قامت بدمج خدمات تطبيقي رزق وPayBy في تطبيق بوتيم. ويوفر التطبيق الفائق للمستخدمين خدمات منزلية وتجارة إلكترونية وتكنولوجيا مالية بسهولة تامة، وسرعة تتخطى أقرب المنافسين بثلاث مرات. وتمهّد منهجية أسترا تك المبتكرة الطريق لتغيير جذري في مفهوم العلاقة بين المستهلكين والشركات، مما سيعزز التجارب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

لمحة حول شركة الصكوك الوطنية:

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 35 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة.

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