دبي، الإمارات: أعلنت "أرقام كابيتال"، البنك الاستثماري الرائد المتخصص في الأسواق الناشئة والواعدة، ومقرّه دبي، عن حصولها على استثمار استراتيجي من شركة "إثمار الدولية القابضة" (ش.م.ع.) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. سيدعم هذا الاستثمار استراتيجية النمو الطموحة لشركة "أرقام كابيتال" بينما توسّع نطاق حضورها وقدراتها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تُعدّ إحدى أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في العالم.

وانطلاقاً من سجلها المتميّز في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسواق العالمية، والتمويل الرئيسي، وإدارة الأصول، تواصل شركة "أرقام كابيتال" تسريع وتيرة توسّعها في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف استراتيجية النمو هذه إلى تلبية الطلب المتزايد على الحلول المتقدمة للخدمات المالية في المنطقة. وقد أدّت مبادرات حكومية داعمة لقطاع الأعمال وبرامج خصخصة بعض أكبر الشركات الحكومية في المنطقة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفع القيمة السوقية لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتجاوز 4 تريليونات دولار.

وفي ظل الزخم القوي الذي يشهده سوق الاكتتابات العامة وصفقات أدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تركّز شركة "أرقام كابيتال" على تعزيز حصتها السوقية في مجالات أسواق رأس المال، سواء في أدوات الدين أو الأسهم، إلى جانب تقديم حلول متقدمة في الوساطة المؤسسية وعلاقات المستثمرين. وقد لعبت الشركة دوراً محورياً في عدد من أبرز الطروحات العامة، بما في ذلك مشاركتها كمنسّق رئيسي مشترك في الاكتتابات العامة لعدد من الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي "أدنوك للإمداد والخدمات" و"أدنوك للغاز" و"بروج"، والتي تُعد من بين أكبر الطروحات في تاريخ دولة الإمارات. وتتميّز "أرقام كابيتال" أيضاً بمنصة استشارات رائدة، إذ نجحت منذ عام 2021 في تنفيذ 14 صفقة كبرى في مجالي الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال، بإجمالي قيمة تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي.

ستنضم شركة "إثمار الدولية القابضة" إلى نخبة من المساهمين الاستراتيجيين في شركة "أرقام كابيتال"، والتي تضم كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، والبنك التجاري الدولي، وشركة قطر للتأمين، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، إلى جانب عدد من أبرز العائلات التجارية في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قالت السيدة لو بينغ، الرئيس التنفيذي في "إثمار الدولية القابضة": "يعكس هذا الاستثمار ثقتنا في قدرة ’أرقام كابيتال’ على إعادة رسم ملامح مشهد الأسواق المالية في المنطقة. وبفضل مجموعة خدماتها المتكاملة وحضورها الإقليمي الواسع، تتمتع ’أرقام كابيتال’ بموقع فريد يمكّنها من إحداث تأثير ملموس في الأسواق الناشئة والواعدة".

ومن جانبه، قال رياض مليتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أرقام كابيتال": "تمثّل الشراكة الاستراتيجية مع ’إثمار الدولية القابضة’ محطة محورية في مسيرة شركة ’أرقام كابيتال’، إذ يمنحنا هذا الاستثمار دفعة قوية لمضاعفة جهودنا في دفع عجلة النمو على مستوى المنطقة. وتشهد المنطقة توسعاً في أسواق رأس المال وتدفقات قياسية للاستثمارات الدولية بفضل مبادرات حكومية داعمة للسوق. كما سيسرّع هذا الاستثمار توسّعنا في أسواق ناشئة وواعدة أخرى، حيث يفوق النمو الاقتصادي فيها بشكل كبير نظيره في الاقتصادات المتقدمة. وبفضل سجل نجاحاتنا على مدى ما يقرب من عقدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتمتع حالياً بموقع قوي سيمكّننا من مواصلة تقديم المنتجات والخدمات التي تعظّم القيمة لعملائنا ومستثمرينا".

تعزيز الزخم عبر مجالات أعمال "أرقام كابيتال"

تُعدّ أعمال المبيعات والتداول لدى "أرقام كابيتال" من بين الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت معدل نمو سنوي مركب بلغ 22% خلال الفترة من 2018 إلى 2024. وفي عام 2024 وحده، نفّذت الشركة صفقات أوراق مالية تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار أمريكي لصالح أكثر من 1,100 عميل مؤسسي في مناطق الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وآسيا. ويعكس هذا الأداء القوي متانة شبكة علاقاتها مع العملاء، إلى جانب قدراتها التنفيذية المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.

أسهم النمو الاستثنائي في قسم المبيعات والتداول لدى "أرقام كابيتال" في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الوساطة المؤسسية في المنطقة، مع خطط طموحة لتوسيع حلول التداول والتقنيات المتقدمة التي توفرها إلى أسواق ناشئة أخرى عالية النمو. وقد دعم ذلك منصة البحوث الحائزة على جوائز التي تمتلكها "أرقام كابيتال"، والتي تغطي حالياً 230 شركة مُدرجة تمثل 90% من القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بتقدير كبير لدى المستثمرين المؤسسيين.

يشهد قطاع إدارة الثروات والأصول لدى الشركة – الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي ضمن استراتيجيات تشمل الاستشارات وأدوات الدخل الثابت والأسهم والاستثمارات البديلة – نمواً قوياً أيضاً، مدفوعاً بعدد قياسي من الإدراجات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتزايد مشاركة المستثمرين الأجانب. وقد حظي الأداء المتفوق لصناديق الشركة الرئيسية ومحافظها المُدارة تفويضياً بإشادة واسعة في القطاع المالي. وفي حفل توزيع جوائز "غلوبال بانكنج مارتكتس ميدل إيست" 2025، فاز صندوق "أرقام الإسلامي للدخل" بجائزة "أفضل استراتيجية لصندوق صكوك عالمي"، كما فاز صندوق "أرقام للقيمة" بجائزة "أفضل استراتيجية لصندوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

نبذة عن شركة "أرقام كابيتال"

تُعدّ شركة "أرقام كابيتال" مؤسسة خدمات مالية رائدة متخصصة في الأسواق الناشئة والواعدة. وتقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات تشمل المبيعات والتداول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والبحوث، وإدارة الثروات، والتمويل الرئيسي، والخدمات الرقمية. تخدم «أرقام كابيتال» أكثر من 1500 عميل مؤسسي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتدير عملياتها انطلاقاً من مكاتب في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، والمملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.arqaamcapital.com.

نبذة عن شركة إثمار الدولية القابضة

تُعدّ شركة «إثمار الدولية القابضة» ش.م.ع. (EIH) شركة قابضة رائدة مقرها أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع EIH بسجل حافل، حيث أنشأت واستحوذت على أكثر من ٥٨ شركة ناجحة ضمن تسعة قطاعات رئيسية متنوعة تشمل الطاقة، والعقارات، والاستثمار البديل، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسفر والسياحة، والضيافة، والسيارات والتجارة، والخدمات المالية. تلتزم EIH بضمان النجاح المستمر لمستثمريها من خلال تعزيز النمو المستدام، وخلق فرص استثمار متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح. كما تدعم EIH رؤية القيادة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين النمو عبر محفظة استثمارية متنوعة. وتحرص الشركة على تحقيق عوائد مستدامة لمستثمريها إلى جانب تعزيز اقتصاد المنطقة وازدهارها. تواصل EIH المضي قدماً وتقديم القيمة في مشهد الأعمال الدولي من خلال استراتيجية استشرافية وتركيز على الجودة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.eihuae.com.

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