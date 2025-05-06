دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع في استثمارات أدوات الدين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قامت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية ، بتقديم استشارة لفرصة استثمارية لتمويل الميزانين لشركة أمريكية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية و متخصصة في إدارة المجمعات السكنية المدعومة بضمانات ايجار حكومية.

وتقوم الشركة المقترضة بإدارة رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والاستثمار الى جانبهم حيث تدير محفظة عقارية بأصول تتجاوز قيمتها 280 مليون دولار أمريكي وتضم أكثر من 1600 وحدة سكنية للطبقة العاملة والمدعومة بضمانات ايجار حكومية من خلال برامج الإسكان الميسور التكلفة ، وتقع هذه الوحدات السكنية في مدن بالتيمورو وبيتسبرغ وديترويت.

والجدير بالذكر أن فترة التمويل هي ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد لمدة سنتين مشروطة بتحقيق حد أدنى من الضمانات الجيدة المتفق عليها ، بما يمنح الشركة المقترضة مرونة في إعادة التمويل أو بيع الأصول. وتوفر هذه الصفقة للمستثمرين توزيعات نقدية ربع سنوية، بمتوسط عائد سنوي صافٍ يُقدّر بنحو 10.5% بعد خصم الضرائب والرسوم. ويعتمد هذا العائد على الإيرادات التشغيلية و رسوم ادارة المحفظة العقارية للشركة المقترضة. كما سيحصل المستثمرون عند نهاية فترة الاستثمار على دفعة ثابتة نهائية مما يرفع العائد الداخلي الصافي المتوقع إلى حوالي 13.2%

وقد تولت أرزان ثروات هيكلة أداة تمويل الميزانين وقامت بعملية تدقيق شاملة للأصول الضامنة. وستواصل الشركة دورها الاستشاري طوال فترة الاستثمار، مستفيدة من وجود مقرها في الولايات المتحدة عبر شركتها التابعة بالكامل "أرزان يو إس"، والتي ستقوم بدور "الخدمة الخاصة" في هذه الصفقة، لضمان المتابعة الدقيقة والتنفيذ الفعّال.

وعلق مهند أبو الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

"تعكس هذه الصفقة التزامنا بتقديم حلول استثمارية تحقق عوائد مجزية مدروسة المخاطر من خلال هيكلة حلول التمويل المدعومة بايرادات متنوعة للمستثمرين. وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، توفر صفقة تمويل الميزانين فرصة لتحقيق دخل منتظم مع تسريع استرجاع رأس المال من خلال إطفاء القروض المتضمنة بشروط الصفقة. إن وجودنا المحلي في السوق الأمريكية يعزز قدرتنا على مراقبة الأصول بشكل فعّال وضمان توافقها مع مصالح مستثمرينا. ونواصل في أرززن ثروات دورنا كمستشار موثوق، عبر توجيه عملائنا نحو استراتيجيات عالمية متنوعة تدعم أهدافهم طويلة الأجل."

أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من2.6 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء.

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