تجمع هذه الشراكة بين خبرة أرتيفاكت في استشارات البيانات والتحوّل الرقمي للشركات مع منصّة إنفورماتيكا المتقدمة في إدارة البيانات لمساعدة المنظمات في مواجهة التحديات الحيوية المتعلقة بالبيانات، وتحسين حوكمة البيانات، وزيادة قيمة أصول البيانات، مما يسهم في تحقيق النجاح التجاري على المدى الطويل.

الرياض: أعلنت أرتيفاكت، شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وإنفورماتيكا، الرائدة في إدارة بيانات السحابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات، عن شراكة استراتيجية لتقديم حلول شاملة لمعالجة التحديات الحيوية في حوكمة البيانات، والدمج، والتحليلات. تم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر LEAP من قبل راهول أريا، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أرتيفاكت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وياسر شوقي، نائب رئيس شركة إنفورماتيكا.

يجمع هذا التعاون بين خبرة أرتيفاكت العميقة في استشارات البيانات مع منصّة إنفورماتيكا الرائدة في مجال إدارة البيانات وذلك لتقديم حلول مبتكرة وشاملة. كما سيتمكّن العملاء من زيادة قيمة أصول بياناتهم، مما يمكّنهم من بناء بيئة بيانات مرنة وجاهزة للمستقبل. وسيستفيد العملاء من تحسين جودة البيانات، وتعزيز الحوكمة، وتبسيط العمليات، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، مع التركيز على تحقيق النجاح التجاري المستدام.

توفر هذه الشراكة للعملاء إمكانية الوصول إلى أفضل منصّة لإدارة البيانات بالتوازي مع الإرشادات الاستراتيجية من أرتيفاكت، مما يخلق تجربة سلسة تطوّر جودة البيانات وحوكمتها. كما تمكّن العملاء من والاستفادة من بيئة بيانات تدعم الابتكار المستدام والتفوق التشغيلي على المدى الطويل.

وقال راهول أريا، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لأرتيفاكت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة لشركة أرتيفاكت، مما يعزز مكانتها في مجال استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي. مع إنفورماتيكا، سنساعد الشركات في مواجهة التحديات في مجال البيانات، مما يضمن لهم القدرة على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. تمثل هذه الشراكة خطوة رئيسية في مهمتنا لدفع التحول الرقمي لدى الشركات ومساعدتهم على تحقيق نجاحات على المدى البعيد."

قال ياسر شوكي، نائب رئيس مبيعات الأسواق الناشئة في إنفورماتيكا: " نتطلّع للشراكة مع أرتيفاكت لمساعدة الشركات في تحويل بياناتها واستخراج المعلومات التي يمكن أن تساعد أعمالها على النجاح. يبحث المدراء عن تعزيز استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي، لكنهم قلقون بشأن جاهزية بياناتهم اللازمة لتحقيق التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي." وأضاف، "يجب على الشركات إعطاء الأولوية لمبادئ إدارة البيانات لضمان أن تكون البيانات شاملة ودقيقة وحديثة وقابلة للوصول ومحفوظة من أجل جني فوائد الذكاء الاصطناعي."

نبذة عن أرتيفاكت

شركة أرتيفاكت هي شركة استشارات عالمية رائدة متخصّصة في تسريع اعتماد البيانات والذكاء الاصطناعي لتأثير إيجابي على الأفراد والشركات. تتخصص أرتيفاكت في تحويل البيانات وتسويق البيانات لدفع النتائج التجارية الملموسة عبر سلسلة القيمة التنظيمية بأكملها.

تقدم أرتيفاكت مجموعة الحلول القائمة على البيانات الأكثر شمولاً لكل صناعة، مبنية على علم البيانات العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يتيح تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي بشكل واسع النطاق في جميع قطاعات الصناعة. من الاستراتيجية إلى العمليات، تقدّم أرتيفاكت نهجًا شاملاً وحلولاً تتضمّن استراتيجية البيانات، جودة البيانات والحوكمة، منصات البيانات، مصنع الذكاء الاصطناعي، تجربة العملاء القائمة على البيانات وعائد الاستثمار في التسويق.

لدى أرتيفاكت أكثر من 1500 موظف في 20 دولة (أوروبا، آسيا، الأمريكتين، الشرق الأوسط، أفريقيا)، وكما لديها أكثر من 1000 عميل، بما في ذلك بعض من أبرز 300 علامة تجارية في العالم مثل سامسونج، لوريال، وسانوفي.

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