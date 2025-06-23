الدوحة، قطر: أعلنت أرتميس للتعليم بالتعاون مع مدرسة كوينز - قطر عن افتتاح مركزهما الرياضي الجديد، وهو مرفق متطور يعد نموذجًا يحتذى به في مجال الصحة البدنية والنفسية ودعم التعليم المتكامل في قطر.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة مدرسة كوينز قطر، وتجسيدًا لالتزامها العميق بتنمية الطالب من جميع الجوانب، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تمكّنه من النجاح والازدهار. ويُعدّ المركز جزءًا محوريًا من تجربة Artemis Experience حيث يهدف إلى صقل المهارات، وتعزيز أسلوب حياة صحي، وتمكين الطلاب من "اكتشاف قدراتهم".

ومن المقرر أن يفتتح المركز تدريجيًا، على أن يكتمل بحلول سبتمبر، ويضم صالة رياضية حديثة مجهزة بأحدث المعدات مع دعم تدريبي احترافي، والتي ستكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي.

ويشمل المجمع الخارجي الواسع ملعبين لكرة القدم، ومضمارًا مخصصًا للركض، وملعبًا لرياضة البادل، جميعها مصممة لدعم الرياضات التنافسية والأنشطة الترفيهية. كما يضم المركز ملعبين متعددَي الاستخدامات لممارسة مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية، مما يعزز روح المشاركة والعمل الجماعي وأجواء المنافسة الصحية.

ويتوسط المركز مسبح أولمبي بطول 25 مترًا ويضم 8 مسارات، إلى جانب مسبح أصغر مخصص للأطفال، يوفّر بيئة آمنة وداعمة لتعلم السباحة وبناء الثقة. كما يحتوي المركز على صالة داخلية رياضية بمعايير احترافية مع مدرّج للمتفرجين لاستضافة الفعاليات المدرسية والمباريات.

وتعد القاعة الرياضية متعددة الأغراض من أبرز مرافق المركز، إذ يمكن تخصيصها للبطولات والدورات التدريبية وكذلك الفعاليات المجتمعية والتجمعات المدرسية. أما الاستوديوهات الداخلية المتخصصة فتشمل فصول اليوغا، والدراجات الثابتة، والحركة الإبداعية، بالإضافة إلى غرف خاصة للصحة العامة والعافية والتي توفر جلسات استشارية فردية.

ويجسّد المركز روح المدرسة الأسرية، إذ يضم مقهى مخصصًا لتعزيز التواصل الاجتماعي، وغرفة لعب للأطفال الصغار، ما يجعله وجهة رائعة لجميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم.

كما ستُتاح العديد من مرافق المركز للاستئجار، لتعزيز مكانة كوينز قطر كمركز رائد للرياضة والصحة والأنشطة الاجتماعية في الدوحة.

ولا يُعد المركز مجرد مبنى، بل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل – فهو مساحة يكتشف فيها الشباب الصمود من خلال المنافسة، والثقة بالنفس من خلال الحركة، والانتماء من خلال التجارب المشتركة. إنه مكان لاكتشاف الطاقات، وتوطيد الروابط الأسرية، وتعزيز روح المجتمع.

وفي ظل النمو المتواصل لمدرسة كوينز قطر، سيكون لهذا المركز المتقدم دور محوري في إعداد جيل متكامل الشخصية يتمتع بالكفاءة الأكاديمية، والثقة واللياقة ، والتوازن العاطفي، والقدرة على القيادة الهادفة.

ومن جانبه، علّق نيل برينان، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرتميس للتعليم، قائلاً: "يعد المركز الرياضي جزءًا أساسيًا من رؤيتنا التي تسعى إلى إعداد الطلاب ليصبحوا مواطنين عالميين مسؤولين؛ كما يعكس التزامنا بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتأثيرنا الإيجابي على المجتمع".

بينما قالت آن دجيديد، مديرة مدرسة كوينز الدولية - قطر: "يعكس المركز الرياضي فلسفتنا التعليمية الشاملة لتنمية الطفل ورعايته، حيث يوفر بيئة تدعم اللياقة البدنية والتطور الشخصي. كما يعزز المناهج الدراسية، ويمنح الطلاب فرصًا تعليمية واقعية ومتكاملة في مجالات التربية البدنية، والصحة والعافية. ونحن فخورون بتقديم مرفق يخدم طلابنا والمجتمع على حد سواء".

وصرح آندي كومر، مدير "تجربة أرتميس للتعليم"، قائلاً: "يجسد هذا المركز الرياضي قيمنا الأساسية وهي القوة، والمرونة، والابتكار؛ فهو مساحة مفتوحة للجميع للمشاركة والتواصل، وخوض تجارب مميزة بذكريات لن ينساها الطلاب ابداً. ومع توفر المرافق للاستئجار، ستصبح مدرسة كوينز وجهة رائدة للرياضة والصحة والأنشطة الاجتماعية في قطر."

نبذة عن أرتميس للتعليم

أرتميس للتعليم هي مجموعة مدارس دولية خاصة تشهد توسعًا مستمرًا، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى التعليم المتميز.

نحن نقدم تعليمًا استثنائيًا يهتم بالطفل من كل النواحي، حيث نركز على التفوق الأكاديمي ونعزز المناهج المعتمدة بالعديد من الأنشطة غير الأكاديمية. كما نولي أهمية للقيم العالمية، والنمو الشخصي، والتنمية الشاملة بهدف تمكين الطلاب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتعزيز قدراتهم، وتطويرهم ليصبحوا مواطنين مسؤولين في المجتمع العالمي.

تجمع مدارسنا بين أفضل الكوادر التعليمية، والمرافق الحديثة، والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا التي تعزز فعالية التعليم؛ حيث نصمم معظم مدارسنا من البداية، مع التركيز على إنشاء حرم تعليمي عصري ومتطور. كما أن معايير الاستدامة تشكل جزءًا أساسيًا في منشآتنا وطريقة عملنا.

لدينا برنامج طموح لتلبية الطلب المتزايد من أولياء الأمور الذين يبحثون عن تعليم دولي عالي الجودة في أوروبا والشرق الأوسط.

www.artemis-education.com

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