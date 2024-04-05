أكملت "أرتشيليك" Arçelik، الشركة الأم للعلامة التجارية للمستهلكين "بيكو" Beko، عملية الاستحواذ على عمليات "ويرلبول" Whirlpool في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققة إنجازاً بارزاً في استراتيجية نموها.

من خلال هذه الصفقة، أصبحت "أرتشيليك" تملك كيانات "ويرلبول" في الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتدير عمليات أعمال MDA الخاصة بـ "ويرلبول" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من خلال دمج خبرتها العميقة في الصناعة مع المعرفة القيمة والبنية التحتية الإقليمية والتواجد في السوق لـ "ويرلبول"، ستعمل "أرتشيليك" على تقوية وتوسيع بصمتها في المنطقة.

العلامات التجارية التي ستقدمها "أرتشيليك" في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مثل هذا الاستحواذ هي Whirlpool وAriston وIndesit وHotpoint وHotpoint-Ariston وBauknecht وPrivileg وIgnis.

إسطنبول, تركيا: اليوم يمثل إتمام صفقة شركة "أرتشيليك" Arçelik، الشركة الأم لـ "بيكو" Beko، للاستحواذ الكامل على عمليات "ويرلبول" Whirlpool في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال هذا الاستحواذ، أصبحت "أرتشيليك" تملك كيانات "ويرلبول" في الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتدير عمليات أعمال MDA الخاصة بـ "ويرلبول" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مع دمج عمليات "ويرلبول" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحقق "أرتشيليك" إنجازاً بارزاً آخراً في رحلة نموها التحولية، مؤكدة على مكانتها كمزود عالمي رائد للأجهزة المنزلية المستدامة، كجزء من التزامها بالنمو وتقديم منتجات وخدمات رائدة للسوق للمستهلكين والشركاء.

من خلال الاستفادة من خبرة "أرتشيليك" العميقة في الصناعة إلى جانب البنية التحتية الإقليمية والتواجد في السوق لـ "ويرلبول"، تهدف "أرتشيليك" إلى تقوية وتوسيع بصمتها في هذه المنطقة ذات النمو السريع. العلامات التجارية التي ستقدمها "أرتشيليك" في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مثل هذا الاستحواذ هي WhirlpoolوAriston وIndesit وHotpoint وHotpoint-Ariston وBauknecht وPrivileg وIgnis، بينما تم استثناء علامات Insinkerator وKitchenAid وMaytag التابعة لـ "ويرلبول"، وتحدد WhirlpoolوAriston بالحصول على ترخيص في ولايات قضائية محددة.

عبر اكين جارزانلي، رئيس التسويق ورئيس العملاء للشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة عن حماسه وثقته بشأن الصفقة، قائلًا: "يسعدني أن أشهد الاكتمال الناجح لخطوتنا الاستراتيجية للاستحواذ على عمليات "ويرلبول" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "أرتشيليك" هي شركة عالمية رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية بـ 55,000 موظف و45 منشأة إنتاج. قريبًا، ستضيف مصنعاً فائق الحداثة في مصر، والذي يقف على أعتاب التشغيل، جاهزًا لجلب الابتكار والتميز إلى السوق. مع هذا الدمج الجديد، نقترب أكثر من طموحنا أن نصبح الشركة رقم واحد في مجال الأجهزة المنزلية في المنطقة. نجدد تأكيدنا على تفانينا في تقديم منتجات من الدرجة الأعلى لمستهلكي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزين على الجودة والمتانة والاستدامة. سنواصل إعطاء الأولوية لرفاهية كوكب الأرض وناسه، وسنبقى متيقظين لاحتياجات مستهلكينا ومجتمعاتنا وموظفينا مع استمرارنا في النمو والتطور تدريجيًا بشكل مستدام".

في الثاني من أبريل، أعلنت "أرتشيليك" عن الاكتمال الناجح لاتفاقية المساهمة النهائية بين شركة Beko B.V الفرعية المملوكة بالكامل لـ "أرتشيليك" وشركة Whirlpool EMEA Holdings LLC المملوكة بالكامل لشركة "ويرلبول"، مما أدى إلى إنشاء Beko Europe. تمتلك Beko B.V نسبة 75% من أسهم Beko Europe وتمتلك شركة "ويرلبول" نسبة 25% من الأسهم. "أرتشيليك"، بعد إنجاز هذين الإنجازين البارزين، ستواصل إحداث ثورة في الصناعة وقيادة الابتكار وتقديم القيمة للمستهلكين على مستوى العالم.

حول أرتشيليك

"بيكو" لديها 55,000 موظف على مستوى العالم مع عملياتها العالمية من خلال شركاتها الفرعية في 57 دولة، 31 مركز بحث وتطوير و45 منشأة إنتاج في 13 دولة (تركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا ورومانيا وسلوفاكيا وبولندا وجنوب أفريقيا وروسيا وباكستان والهند وبنجلاديش وتايلاند والصين). Beko لديها 22 علامة تجارية مملوكة أو مستخدمين بترخيص محدود ( Arçelikو Beko و Whirlpool* و Grundig و Hotpoint و Arctic و Ariston* و Leisure و Indesit و Blomberg و Defy و Dawlance و Hitachi* و Voltas Beko و Singer* و ElektraBregenz و Flavel و Bauknecht و Privileg و Altus و Ignis و Polar). أصبحت Beko أكبر شركة سلع بيضاء في أوروبا وثاني أكبر شركة سلع بيضاء في العالم بحصتها السوقية ووصلت إلى دورة رأس مال موحدة قدرها 8 مليار يورو في عام 2023. للعام الخامس على التوالي، حققت Arçelik أعلى درجة في صناعة الأجهزة المنزلية DHP (بناءً على النتائج بتاريخ 27 أكتوبر 2023) في مؤشر Dow Jones Sustainability Index الخاص بتقييم استدامة الشركات S&P Global Corporate Sustainability Assessment. رؤية "أرتشيليك"هي "احترام العالم، الحصول على الاحترام في جميع أنحاء العالم".

*محدود بالترخيص في ولايات قضائية محددة.

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