أرامكو السعودية و"سيمبرا" تعلنان عن اتفاقية مبدئية لحقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المُسال من المرحلة الثانية لمشروع بورت آرثر

الظهران - 20 ذو الحجة 1445هـ (26 يونيو 2024م) - أعلنت كلٌّ من أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وسيمبرا، إحدى شركات البنية التحتية للطاقة الرائدة في أمريكا الشمالية، اليوم، عن تنفيذ الشركات التابعة لهما لاتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عامًا لبيع وشراء 5 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال من مشروع توسعة المرحلة الثانية للغاز الطبيعي المُسال في بورت آرثر. وتتضمن الاتفاقية أيضًا مشاركة أرامكو السعودية بنسبة 25% في أسهم المرحلة الثانية من المشروع.

ويتوقع الطرفان إبرام اتفاقية شراء وبيع ملزمة للغاز الطبيعي المُسال واتفاقيات حقوق ملكية نهائية وفق شروط تعادل إلى حد كبير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المبدئية، مع خضوع اتفاقية البيع والشراء واتفاقيات حقوق الملكية لعدد من الشروط.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، الأستاذ ناصر النعيمي: "نحن مهتمون باتخاذ خطوتنا التالية في قطاع الغاز الطبيعي المُسال. وباعتبارها شريكًا إستراتيجيًا محتملًا في المرحلة الثانية لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال، تتمتع أرامكو السعودية بوضع مناسب لتنمية محفظتها من الغاز بهدف تلبية الحاجة المتزايدة في العالم إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون. وتعد هذه الاتفاقية خطوة رئيسة ضمن إستراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في مجال الغاز الطبيعي المُسال".

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمبرا، جيفري مارتن: "من شأن التوسّع المخطط له لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال أن يساعد في تسهيل توزيع الغاز الطبيعي الأمريكي عبر أسواق الطاقة العالمية. ومن خلال توسيع النطاق العالمي لمنشأة بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال، لدينا الفرصة لتحسين أمن الطاقة مع توفير بديل منخفض الكربون للفحم لإنتاج الكهرباء".

ويُعد مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال محطة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي في جنوب شرق تكساس مع إمكانية الوصول المباشر إلى خليج المكسيك. ولا تزال المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال قيد الإنشاء حاليًا وتتكون من الوحدتين 1 و2 بالإضافة إلى صهريجين لتخزين الغاز الطبيعي المُسال والمرافق المرتبطة بهما. ويُعد مشروع المرحلة الثانية للغاز الطبيعي المُسال في بورت آرثر توسعة تنافسية للموقع حيث يشمل إضافة وحدتين يمكنهما إنتاج ما يصل إلى 13 مليون طن سنويًا.

وفي قلب مجمع بورت آرثر الرائد للطاقة التابع لشركة سيمبرا للبنية التحتية، يتمتع مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال بإمكانية التوسّع إلى ثماني وحدات، مما سيجعله أحد أهم مرافق تصدير الغاز الطبيعي المُسال في العالم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المرفق دورًا مهمًا في تعزيز موثوقية وأمن الطاقة العالمية. إضافة إلى ذلك، تعمل شركة سيمبرا للبنية التحتية بشكل فعّال على تعزيز مشاريع البنية التحتية داخل مجمع بورت آرثر للطاقة، ومعالجة الطلب المتزايد على الوقود منخفض الكربون وخفض الكثافة الكربونية، ويشمل ذلك مشروع احتجاز الكربون المقترح.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم.

عن شركة سيمبرا:

تُعد شركة سيمبرا إحدى الشركات الرائدة في مجال البنية التحتية للطاقة في قارة أمريكا الشمالية، وتركز على توصيل الطاقة إلى ما يقرب من 40 مليون مستهلك. وباعتبارها مالكًا لإحدى أكبر شبكات الطاقة في القارة، تعمل شركة سيمبرا على توفير الكهرباء وتحسين مرونة الطاقة في بعض الأسواق الاقتصادية الأكثر أهمية في العالم، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس والمكسيك وأسواق الطاقة العالمية. تشتهر الشركة بكونها رائدة في ممارسات الأعمال المستدامة وثقافة الأداء العالي التي تركز على السلامة والتميز التشغيلي، كما يتضح من إدراج سيمبرا في مؤشر داو جونز للاستدامة في أمريكا الشمالية، وفي قائمة أفضل الشركات المدارة لصحيفة وول ستريت جورنال.

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