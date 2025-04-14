أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون مع شركات استشارية ومؤسسات تعليمية، تهدف إلى تدريب موظفي أرامكو السعودية من خلال إعارتهم ودمجهم في مشاريع الشركات الاستشارية، كما تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين، وتنمية المهارات الرقمية، وإعداد الشباب السعودي لسوق العمل المستقبلي.

وتم التوقيع خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي انطلقت نسخته الثانية بالرياض أمس، حيث تواصل أرامكو السعودية جهودها باعتبارها "شريك الرؤية" لبرنامج تنمية القدرات البشرية في المملكة، في خلق فرص النمو داخل المملكة، وبناء القدرات.

ووقّع النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية في أرامكو السعودية، الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن الحجي، مذكرات تفاهم مع كلٍّ من: شركة ديلويت أند توش الشرق الأوسط المحدودة، وشركة أكسنتشر، وشركة كورن فيري - المقر الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (شركة هاي جروب العربية السعودية المحدودة).

ويهدف التعاون إلى تطوير مهارات موظفي أرامكو السعودية في المجالات الاستشارية والإدارية من خلال إعارتهم إلى تلك الشركات، وإلحاقهم بمشاريع متنوعة في مختلف القطاعات والتخصصات. وتُبرز هذه الاتفاقيات جهود أرامكو السعودية المتواصلة في تطوير مهارات موظفيها، وتوسيع آفاقهم من خلال فرص التدريب داخل الشركة وخارجها.

وفي السياق نفسه، وقّعت أرامكو السعودية اتفاقية تعاون مع مركز نمو للتعليم لتأسيس برنامج واحة الابتكار في المنطقة الشرقية، وافتتاح المركز الخاص بالبرنامج بالشراكة بين أرامكو السعودية ومركز نمو للتعليم. ويسعى البرنامج إلى تمكين 60 ألف مستفيد بحلول عام 2027. ووقّعت الاتفاقية عن مركز نمو للتعليم، رئيسة المركز، الدكتورة سالي التركي، وعن أرامكو السعودية، مديرة قسم المواطنة، الأستاذة هديل العيسى.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ فيصل الحجي: "نفخر في أرامكو السعودية بمساهمتنا في تعليم وتدريب المواطنين السعوديين حيث بدأت مسيرتنا منذ عقود. وقد أطلقت هذه الجهود العنان لإمكانات مواهبنا من خلال بناء المهارات، ونقل الخبرة والمعرفة، وذلك لتعزيز اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامةً وتنافسية. ولذلك، نحرص على استقطاب أفضل الكفاءات، والتعاون مع مختلف الشركات العالمية لتقديم مجموعة متنوعة ومتجددة من برامج التدريب والتطوير التي تتواءم مع التحديات المعاصرة".

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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