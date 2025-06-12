استقطب المشروع 149 مستثمراً من 35 جنسية

تجاوز عدد المنتظرين على قوائم التسجيل 10,700 مستثمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إنجاز نوعي جديد يؤكد تصدر دبي لمشهد الابتكار العقاري العالمي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن بيع المشروع المُرمَّز الثاني عبر منصة «بريبكو مِنت» خلال دقيقة و 58 ثانية من فتح باب الاستثمار، مستقطباً 149 مستثمراً من 35 جنسية في لحظات معدودة.

وبهذا الإقبال غير المسبوق، تجاوز عدد المنتظرين على قوائم التسجيل 10,700 مستثمر، ما يعكس زيادة الثقة والرغبة الاستثماريّة تجاه الحلول الرقمية للتملك العقاري في الإمارة.

ويمثل هذا النجاح المتتابع شهادة حية على قدرة منصة «بريبكو مِنت»، المعتمدة رسمياً ضمن مبادرة الترميز العقاري لدائرة الأراضي والأملاك، على إعادة تعريف الوصول إلى السوق عبر تمكين المستثمرين من شراء حصص مرمَّزة في عقارات جاهزة بآليات سلسة وبتكلفة منخفضة.

وإذ تمضي المنصة قدماً في توسيع نطاق مشاريعها وشراكاتها، فإنها ترسم ملامح مستقبل تُقدَّر فيه الأصول المرمَّزة بأن تشكّل جزءاً جوهرياً من سوق دبي العقاري بحلول 2033.

ووسط هذا الزخم، تدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي جميع المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل على المنصة وتهيئة حساباتهم مبكراً لاقتناص الطروحات المقبلة قبل نفادها، واستثمار الفرص الكامنة في واحدة من أكثر الوجهات العقارية حيوية وابتكاراً في العالم.

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