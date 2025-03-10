دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع شركة "ريتش" العالمية والمدعومة من قبل الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR)، بهدف إطلاق برنامج "ريتش الشرق الأوسط" للمسرعات العقارية، والذي يسعى إلى استقطاب شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة إلى إمارة دبي والشرق الأوسط، وتعزيز بيئة الابتكار في القطاع العقاري.

ويأتي هذا التعاون في وقت تستعدّ فيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتنظيم أكبر مؤتمر ومعرض عالمي لتكنولوجيا العقارات "PropTech Connect 2026"، الأول من نوعه والذي يجمع نخبة من قادة القطاع العقاري والمستثمرين وشركات تكنولوجيا العقارات من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وبلوك تشين، وتحليل البيانات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع عالمياً.

وتجسّد اتفاقية التعاون هذه جهود الدائرة الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري عبر استقطاب صندوق استثماري أمريكي متخصص في تكنولوجيا العقار إلى دبي. وتُعد "ريتش" من الصناديق الاستثمارية الأكثر نشاطاً عالمياً في هذا المجال، حيث نفذت أكثر من 300 استثمار حول العالم، إلى جانب العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تعزز ريادة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والاستدامة العقارية، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي ترسّخ ريادة الإمارة في استشراف مستقبل القطاع وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي.

وقد وقّع الاتفاقيّة كلّ من سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وديف جارلاند، الشريك الإداري لشركة ريتش فينتشرز، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء التنفيذيين في أراضي دبي.

تعزيز الابتكار في القطاع العقاري

وبموجب الاتفاقية، ستعمل "أراضي دبي" على دعم البرنامج من خلال الترويج له عبر قنواتها الإعلامية، والتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين، وتقديم الإرشادات التنظيمية اللازمة للشركات الناشئة، إضافةً إلى توفير البيانات والرؤى حول سوق العقارات في دبي. كما ستسهم الدائرة في تسهيل تنفيذ البرامج التجريبية لهذه الشركات داخل الإمارة، ما يتيح لها فرصة اختبار ابتكاراتها ضمن بيئة عمل حقيقية.

بدورها تتولى "ريتش" إدارة البرنامج والإشراف على تشغيله، بما يشمل اختيار الشركات الناشئة المشاركة، وتقديم الإرشاد والاستثمار التمويلي، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى شبكتها العالمية من المستثمرين والخبراء في قطاع التكنولوجيا العقارية. كما ستقوم "ريتش" بتأسيس مكتبها الإقليمي في دبي بدعم من "أراضي دبي"، ما يعزز من تواجدها في المنطقة ويسهم في استقطاب المزيد من المواهب والابتكارات إلى السوق العقارية في الإمارة.

الوجهة الأولى للاستثمار العقاري الذكي

وبهذه المناسبة، قال سعادة مروان أحمد بن غليطه، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة 'أراضي دبي' نحو تعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دبي الوجهة الأولى للاستثمار العقاري. كما أنّنا نواصل جهودنا لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الناشئة في هذا المجال، وتوفير البيئة المناسبة لازدهارها، ما يساهم في تطوير حلول عقارية مبتكرة ومستدامة تعزز من مكانة دبي في طليعة القطاع العقاري على مستوى العالم".

بدورهما قال ديف جارلاند وتايلر تومبسون، الشريكان الإداريان في "ريتش فينتشرز" و "ريتش نار": يعتمد النجاح العالمي لبرنامج ريتش على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تشاركنا رؤيتنا في تطوير قطاع العقارات من خلال التكنولوجيا. ويشكل تعاوننا مع أراضي دبي محطة بارزة في تحقيق هذه الرؤية في منطقة الشرق الأوسط. نتطلّع للعمل معًا لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري، وجذب الحلول الرائدة، وتعزيز نظام بيئي ديناميكي يدعم مستقبل القطاع".

ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد "أراضي دبي" حرصها المستمر على تبني أحدث التقنيات ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العقارات في دبي، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية تطورًا واستدامة على مستوى العالم.

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